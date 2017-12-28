Обзор AC Robin Zed5. Экшн-камера со стабилизацией

2017-12-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AC Robin Zed5; [226]
В начале текущего года мы проводили тестирование экшн-камеры AC Robin Zed2 с двумя дисплеями и хорошим качеством съемки. Конец года ознаменовался обновлением серии, анонсированы и уже доступны модели AC Robin Zed5 и AC Robin Zed5 SE. Заявлена поддержка съемки в 4К-разрешении, матрица Sony IMX117, беспроводное подключение, обновленный дизайн корпуса и наличие в комплекте крепежа iSHOXS.

AC Robin Zed5

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых. Камера уже доступна для покупки, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AC Robin Zed5 обзор

Комплектация

Поставляется AC Robin Zed5 в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри камера зафиксирована в защитном боксе, исключая риск возможных повреждений при транспортировке.

AC Robin Zed5

Ответственно подошли к подбору комплектующих, вместе с экшн-камерой покупатель получает несколько профессиональных креплений iSHOXS. Это несколько площадок, винты крепления, ножки и основание.

AC Robin Zed5

Внешний вид

Выполнена в привычном форм-факторе параллелелипеда. Камеры в такой форме выпускает большинство производителей, это своего рода негласный стандарт.

AC Robin Zed5

AC Robin Zed5 удобно лежит в руке. Вес хорошо сбалансирован. Такую камеру можно не задумываясь закинуть с собой в карман и взять в поездку, в отличие от массивных видеокамер в классическом исполнении.


Внешний вид AC Robin Zed5

Доступна она в темном и серебристом вариантах исполнения. Боковая грань всегда остается черной. Выглядит симпатично и аккуратно.

AC Robin Zed5

На лицевой стороне помимо объектива выведены кнопка включения и вставка с логотипом. Вместо дисплея тут компактный зеркальный элемент.

AC Robin Zed5

Кнопка старта записи на верхнем торце. Кнопки подсвечиваются, хорошо определяются слепым методом.

AC Robin Zed5

AC Robin Zed5

Дополнительные две кнопки на правой грани. Одна выключает дисплей и осуществляет навигацию по меню, вторая выводит меню управления.

AC Robin Zed5

Слот для карты памяти расположен со стороны дисплея. Экшн-камера поддерживает емкие накопители.

AC Robin Zed5

Изображение выводится на цветной LCD-дисплей с диагональю 2-дюйма и разрешением 640 на 480 пикселей. Есть кнопка для быстрого просмотра отснятых ранее файлов.

AC Robin Zed5

Слева разъем miniUSB, microHDMI и отверстие микрофона. На углу ушко под комплектный ремешок.

AC Robin Zed5

Аккумулятор у AC Robin Zed5 скрывается под выдвижной крышкой на нижней грани.

AC Robin Zed5

Устанавливать камеру на крепления, монопод, триногу можно будет без дополнительной рамки в корпусе для этого предусмотрен встроенный винтовой разъем.

AC Robin Zed5

Настройки

С экрана камеры можно проводить детальные настройки видеосъемки и фотосъемки, выбирать режимы работы, просматривать отснятые файлы, задавать общие параметры работы.


Настройка AC Robin Zed5

Выключается микрофон, активируется электронная стабилизация, настраивается беспроводное подключение, проводится синхронизация по Bluetooth.

Тесты

Работает AC Robin Zed5 с матрицей Sony Exmor-R CMOS IMX117. Установлена оптика, состоящая из 6 стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов. Отдельно стоит отметить 6-осевой датчик положения MPU-6500.

Дневная съемка в помещении. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Ночная съемка в помещении. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

В 4К-разрешении со скоростью в 30 кадров в секунду. Разрешение для этой камеры рабочее, сделано не для галочки, может использоваться для съемки и последующего монтажа роликов.

Ночная съемка в помещении. 4K. AC Robin Zed5

Дневная съемка. 4K. AC Robin Zed5

Наиболее распространённое Full HD с выбором скорости съемки: 30, 60 или 120 кадров в секунду. В этом разрешении поддерживается электронная стабилизация.

Дневная съемка. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Понравилась настройка цветопередачи. Картинка выглядит живой и естественной, не требуя к себе внимания в постмонтажной обработке. Роликами можно будет делиться сразу после съемки.

Ночная съемка в помещении. 2.5K. AC Robin Zed5

За время тестов мы отсняли несколько кадров в помещении во время выставки WG FEST, здесь можно оценить поведение камеры при смене условий освещения и искусственном свете.

Дневная съемка в помещении. 2.5K. AC Robin Zed5

В завершении предлагаем оценить съемку в ночное время. Ролики записаны в разрешении 4К и Full HD.

Ночная съемка. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Встроенной батарейки с емкостью 1200 мАч, хватает примерно на 1.5-2 часа съемки в разрешении Full HD с выключенными беспроводными модулями.

Итоги по AC Robin Zed5

Золото. Выбор редакции MegaObzorAC Robin Zed5 продемонстрировала высокое качество съемки в разрешениях 4K, 2.5К и Full HD. К плюсам отнесем поддержку электронной стабилизации и емких накопителей, чувствительный микрофон, профессиональный крепеж в комплекте, винтовое крепление в корпусе, хорошую автономность, интуитивное управление, качественную сборку. Все это позволяет конкурировать ей не только с моделями близкого ценового сегмента, но и именитыми флагманами с вдвое большим ценником.
AC Robin Zed5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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