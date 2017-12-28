Обзор AC Robin Zed5. Экшн-камера со стабилизацией

В начале текущего года мы проводили тестирование экшн-камеры AC Robin Zed2 с двумя дисплеями и хорошим качеством съемки. Конец года ознаменовался обновлением серии, анонсированы и уже доступны модели AC Robin Zed5 и AC Robin Zed5 SE. Заявлена поддержка съемки в 4К-разрешении, матрица Sony IMX117, беспроводное подключение, обновленный дизайн корпуса и наличие в комплекте крепежа iSHOXS.

AC Robin Zed5 обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых. Камера уже доступна для покупки, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AC Robin Zed5 в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри камера зафиксирована в защитном боксе, исключая риск возможных повреждений при транспортировке.

Ответственно подошли к подбору комплектующих, вместе с экшн-камерой покупатель получает несколько профессиональных креплений iSHOXS. Это несколько площадок, винты крепления, ножки и основание.

Внешний вид

Выполнена в привычном форм-факторе параллелелипеда. Камеры в такой форме выпускает большинство производителей, это своего рода негласный стандарт.

AC Robin Zed5 удобно лежит в руке. Вес хорошо сбалансирован. Такую камеру можно не задумываясь закинуть с собой в карман и взять в поездку, в отличие от массивных видеокамер в классическом исполнении.



Внешний вид AC Robin Zed5

Доступна она в темном и серебристом вариантах исполнения. Боковая грань всегда остается черной. Выглядит симпатично и аккуратно.

На лицевой стороне помимо объектива выведены кнопка включения и вставка с логотипом. Вместо дисплея тут компактный зеркальный элемент.

Кнопка старта записи на верхнем торце. Кнопки подсвечиваются, хорошо определяются слепым методом.

Дополнительные две кнопки на правой грани. Одна выключает дисплей и осуществляет навигацию по меню, вторая выводит меню управления.

Слот для карты памяти расположен со стороны дисплея. Экшн-камера поддерживает емкие накопители.

Изображение выводится на цветной LCD-дисплей с диагональю 2-дюйма и разрешением 640 на 480 пикселей. Есть кнопка для быстрого просмотра отснятых ранее файлов.

Слева разъем miniUSB, microHDMI и отверстие микрофона. На углу ушко под комплектный ремешок.

Аккумулятор у AC Robin Zed5 скрывается под выдвижной крышкой на нижней грани.

Устанавливать камеру на крепления, монопод, триногу можно будет без дополнительной рамки в корпусе для этого предусмотрен встроенный винтовой разъем.

Настройки

С экрана камеры можно проводить детальные настройки видеосъемки и фотосъемки, выбирать режимы работы, просматривать отснятые файлы, задавать общие параметры работы.



Настройка AC Robin Zed5

Тесты

Дневная съемка в помещении. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Выключается микрофон, активируется электронная стабилизация, настраивается беспроводное подключение, проводится синхронизация по Bluetooth.Работает AC Robin Zed5 с матрицей Sony Exmor-R CMOS IMX117. Установлена оптика, состоящая из 6 стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов. Отдельно стоит отметить 6-осевой датчик положения MPU-6500.

Ночная съемка в помещении. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Ночная съемка в помещении. 4K. AC Robin Zed5

В 4К-разрешении со скоростью в 30 кадров в секунду. Разрешение для этой камеры рабочее, сделано не для галочки, может использоваться для съемки и последующего монтажа роликов.

Дневная съемка. 4K. AC Robin Zed5

Дневная съемка. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

Наиболее распространённое Full HD с выбором скорости съемки: 30, 60 или 120 кадров в секунду. В этом разрешении поддерживается электронная стабилизация.

Ночная съемка в помещении. 2.5K. AC Robin Zed5

Понравилась настройка цветопередачи. Картинка выглядит живой и естественной, не требуя к себе внимания в постмонтажной обработке. Роликами можно будет делиться сразу после съемки.

Дневная съемка в помещении. 2.5K. AC Robin Zed5

За время тестов мы отсняли несколько кадров в помещении во время выставки WG FEST, здесь можно оценить поведение камеры при смене условий освещения и искусственном свете.

Ночная съемка. Full HD 60FPS. AC Robin Zed5

В завершении предлагаем оценить съемку в ночное время. Ролики записаны в разрешении 4К и Full HD.

Итоги по AC Robin Zed5

Встроенной батарейки с емкостью 1200 мАч, хватает примерно на 1.5-2 часа съемки в разрешении Full HD с выключенными беспроводными модулями.AC Robin Zed5 продемонстрировала высокое качество съемки в разрешениях 4K, 2.5К и Full HD. К плюсам отнесем поддержку электронной стабилизации и емких накопителей, чувствительный микрофон, профессиональный крепеж в комплекте, винтовое крепление в корпусе, хорошую автономность, интуитивное управление, качественную сборку. Все это позволяет конкурировать ей не только с моделями близкого ценового сегмента, но и именитыми флагманами с вдвое большим ценником.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".