Обзор ACV GQ900W. Видеорегистратор с Wi-Fi и матрицей Sony

2018-01-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ACV GQ900W; [262]
Несмотря на то, что главным параметром при выборе видеорегистратора является качество съемки на финальный выбор модели, помимо цены, влияет дополнительный функционал и эргономика. В частности, тестируемая сегодня новинка ACV GQ900W с сенсором Sony Exmor IMX323, предлагает возможность скрытого монтажа и поддержку беспроводного подключения к смартфону. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

ACV GQ900W

Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ACV GQ900W обзор

Комплектация

Поставляется ACV GQ900W в компактной коробке с описанием ключевых характеристик и особенностей его работы.

ACV GQ900W

Комплект включает основной модуль, крепежную площадку, сменный 3М-скотч, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, наклейку с логотипом, набор технической документации.

Внешний вид

Выполнен ACV GQ900W в виде компактного тубуса, по габаритам он немногим больше обычной зажигалки. Как результат на стекле будет занимать ограниченное пространство, не отнимая полезную площадь обзора.

ACV GQ900W

Для крепления используется опорная площадка, фиксируемая при помощи 3М-скотча. Снимается и ставится боковым сдвигом.

ACV GQ900W

Есть возможность поворота относительно основания на 360 градусов. Такой способ крепления позволяет не ограничиваться установкой только на лобовое стекло. В качестве вариантов можно направить её для съемки происходящего в салоне или на фронтальную сторону салонного зеркала.

ACV GQ900W

Компактные габариты не привлекают к себе повышенного внимания. Его вполне можно не снимать на время длительной парковки.

ACV GQ900W

Конструкция довольно простая, на боковом торце единственная механическая кнопка. Решетка динамика и светодиодный индикатор.

ACV GQ900W

Объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 160 градусов по диагонали.

ACV GQ900W

Питание подается через microUSB разъем. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

ACV GQ900W

Комплектный адаптер питания у ACV GQ900W с запасом по длине кабеля, позволяя спрятать лишнюю длину под боковой стойкой и обшивкой автомобиля.

ACV GQ900W

При ограниченном количестве прикуривателей в салоне, будет полезен сквозной USB, скрывающийся под откидной крышкой.

ACV GQ900W

Собран видеорегистратор добротно. Отдельные элементы подогнаны без зазоров. Матовая текстура внешней поверхности не подвержена загрязнению следами пальцев.

Софт

Для взаимодействия с видеорегистратором потребуется загрузка приложения на смартфон. Синхронизация проводится по Wi-Fi. После успешного подключения на главный экран выводится потоковое изображение с камеры, позволяя контролировать угол съемки. Отсюда же можно сделать снимок.

ACV GQ900W

Отдельного внимания заслуживает возможность переноса выбранных роликов в память смартфона без извлечения накопителя. Так можно будет сделать копию важного файла, поделиться курьезным случаем на дороге и защитить ролики от потери.

ACV GQ900W

Также в приложении доступен полный список настроек видеорегистратора.

ACV GQ900W

Тесты

Работает ACV GQ900W на базе процессора Grain Media GM8135S, работающий с матрицей Sony Exmor IMX323. Ролики пишутся в расширении MP4 с кодеком H.264. Один файл продолжительностью 1 минута занимает 90 Мбайт на карте памяти.

Видеозапись с высокой резкостью и детализацией по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Ночью читаемость номеров сохраняется. В деталях фиксируются разметка, дорожные знаки и участники дорожного движения.

Итоги по ACV GQ900W

ACV GQ900W будет интересен как в качестве основного, так и дополнительного видеорегистратора. К плюсам отнесем удобный способ крепления, компактные габариты, высокое качество съемки, поддержку беспроводного подключения, возможность установки емких накопителей, широкий угол обзора, качественную сборку.

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