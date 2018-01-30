Обзор ACV GQ900W. Видеорегистратор с Wi-Fi и матрицей Sony

Несмотря на то, что главным параметром при выборе видеорегистратора является качество съемки на финальный выбор модели, помимо цены, влияет дополнительный функционал и эргономика. В частности, тестируемая сегодня новинка ACV GQ900W с сенсором Sony Exmor IMX323, предлагает возможность скрытого монтажа и поддержку беспроводного подключения к смартфону. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

ACV GQ900W обзор

Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ACV GQ900W в компактной коробке с описанием ключевых характеристик и особенностей его работы.

Внешний вид

Комплект включает основной модуль, крепежную площадку, сменный 3М-скотч, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, наклейку с логотипом, набор технической документации.Выполнен ACV GQ900W в виде компактного тубуса, по габаритам он немногим больше обычной зажигалки. Как результат на стекле будет занимать ограниченное пространство, не отнимая полезную площадь обзора.

Для крепления используется опорная площадка, фиксируемая при помощи 3М-скотча. Снимается и ставится боковым сдвигом.

Есть возможность поворота относительно основания на 360 градусов. Такой способ крепления позволяет не ограничиваться установкой только на лобовое стекло. В качестве вариантов можно направить её для съемки происходящего в салоне или на фронтальную сторону салонного зеркала.

Компактные габариты не привлекают к себе повышенного внимания. Его вполне можно не снимать на время длительной парковки.

Конструкция довольно простая, на боковом торце единственная механическая кнопка. Решетка динамика и светодиодный индикатор.

Объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 160 градусов по диагонали.

Питание подается через microUSB разъем. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

Комплектный адаптер питания у ACV GQ900W с запасом по длине кабеля, позволяя спрятать лишнюю длину под боковой стойкой и обшивкой автомобиля.

При ограниченном количестве прикуривателей в салоне, будет полезен сквозной USB, скрывающийся под откидной крышкой.

Софт

Собран видеорегистратор добротно. Отдельные элементы подогнаны без зазоров. Матовая текстура внешней поверхности не подвержена загрязнению следами пальцев.Для взаимодействия с видеорегистратором потребуется загрузка приложения на смартфон. Синхронизация проводится по Wi-Fi. После успешного подключения на главный экран выводится потоковое изображение с камеры, позволяя контролировать угол съемки. Отсюда же можно сделать снимок.

Отдельного внимания заслуживает возможность переноса выбранных роликов в память смартфона без извлечения накопителя. Так можно будет сделать копию важного файла, поделиться курьезным случаем на дороге и защитить ролики от потери.

Также в приложении доступен полный список настроек видеорегистратора.

Тесты

Работает ACV GQ900W на базе процессора Grain Media GM8135S, работающий с матрицей Sony Exmor IMX323. Ролики пишутся в расширении MP4 с кодеком H.264. Один файл продолжительностью 1 минута занимает 90 Мбайт на карте памяти.

Видеозапись с высокой резкостью и детализацией по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Итоги по ACV GQ900W

Ночью читаемость номеров сохраняется. В деталях фиксируются разметка, дорожные знаки и участники дорожного движения.ACV GQ900W будет интересен как в качестве основного, так и дополнительного видеорегистратора. К плюсам отнесем удобный способ крепления, компактные габариты, высокое качество съемки, поддержку беспроводного подключения, возможность установки емких накопителей, широкий угол обзора, качественную сборку.