Обзор ACV GQ900W. Видеорегистратор с Wi-Fi и матрицей Sony

Несмотря на то, что главным параметром при выборе видеорегистратора является качество съемки на финальный выбор модели, помимо цены, влияет дополнительный функционал и эргономика. В частности, тестируемая сегодня новинка ACV GQ900W с сенсором Sony Exmor IMX323, предлагает возможность скрытого монтажа и поддержку беспроводного подключения к смартфону. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.
Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
ACV GQ900W обзор
КомплектацияПоставляется ACV GQ900W в компактной коробке с описанием ключевых характеристик и особенностей его работы.
Комплект включает основной модуль, крепежную площадку, сменный 3М-скотч, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, наклейку с логотипом, набор технической документации.
Внешний видВыполнен ACV GQ900W в виде компактного тубуса, по габаритам он немногим больше обычной зажигалки. Как результат на стекле будет занимать ограниченное пространство, не отнимая полезную площадь обзора.
Для крепления используется опорная площадка, фиксируемая при помощи 3М-скотча. Снимается и ставится боковым сдвигом.
Есть возможность поворота относительно основания на 360 градусов. Такой способ крепления позволяет не ограничиваться установкой только на лобовое стекло. В качестве вариантов можно направить её для съемки происходящего в салоне или на фронтальную сторону салонного зеркала.
Компактные габариты не привлекают к себе повышенного внимания. Его вполне можно не снимать на время длительной парковки.
Конструкция довольно простая, на боковом торце единственная механическая кнопка. Решетка динамика и светодиодный индикатор.
Объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 160 градусов по диагонали.
Питание подается через microUSB разъем. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.
Комплектный адаптер питания у ACV GQ900W с запасом по длине кабеля, позволяя спрятать лишнюю длину под боковой стойкой и обшивкой автомобиля.
При ограниченном количестве прикуривателей в салоне, будет полезен сквозной USB, скрывающийся под откидной крышкой.
Собран видеорегистратор добротно. Отдельные элементы подогнаны без зазоров. Матовая текстура внешней поверхности не подвержена загрязнению следами пальцев.
СофтДля взаимодействия с видеорегистратором потребуется загрузка приложения на смартфон. Синхронизация проводится по Wi-Fi. После успешного подключения на главный экран выводится потоковое изображение с камеры, позволяя контролировать угол съемки. Отсюда же можно сделать снимок.
Отдельного внимания заслуживает возможность переноса выбранных роликов в память смартфона без извлечения накопителя. Так можно будет сделать копию важного файла, поделиться курьезным случаем на дороге и защитить ролики от потери.
Также в приложении доступен полный список настроек видеорегистратора.