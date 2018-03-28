Обзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPS

Летом прошлого года мы проводили тестирование видеорегистратора ACV GX5000 с GPS-информатором и поддержкой записи в Super HD разрешении. Тестируемый сегодня ACV GX3000, является его младшей модификацией, которая сохранив GPS-модуль видео записывает в разрешении Full HD. Выбор в пользу неё позволит сэкономить 1000-1500 рублей.

Jinga Joy обзор

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в аккуратной коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам.

Внешний вид

Внешне устройство повторяет старшую модель, отличаясь только текстурой внешней поверхности корпуса. В ACV GX3000 преобладает пластик с матовым покрытием.

Выполнен он в компактном корпусе вытянутой формы с закругленными гранями. Сборка проведена качественно.

Со стороны водителя выведен дисплей с диагональю 2.4-дюйма. На экран во время движения выводятся данные по скорости движения и подробности по стационарным комплексам по ходу движения.

Также упрощенный режим с выводом только времени и скорости движения. Он не отвлекает от дороги, особенно в ночное время. При приближении к стационарной камере автоматически переключается на полный режим.

Справа и слева от дисплея у ACV GX3000 по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, они не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам.

С фронтальной стороны, выступающий над поверхностью корпуса, объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.

На верхнем торце доступен USB-разъем, используемый для подключения к ПК, обеспечивая перенос файлов и обновление программного обеспечения. Снизу слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

Ставится и снимается на кредл со встроенной GPS-антенной. Фиксируется при помощи присоски с прижимной ножкой.

Предусмотрена возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси. Зарядное устройство подключается к основанию крепления. Кабель подключения с запасом по длине, позволяя спрятать его под обшивкой и боковой стойкой.

Настройки

Опции настроек разделены по трем вкладкам. В первой выставляются параметры работы GPS-информатора, во второй данные по видеосъемке, также выставляются общие параметры работы системы.

GPS-информатор

ACV GX3000 использует GPS-модуль не только для фиксации маршрута и скорости во время движения, но и для вывода информации по стационарно размещенным комплексам контроля скорости. Наполнение базы хорошее, присутствуют маломощные системы, камеры контроля выделенной полосы и светофора. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке, точки входа и выхода.

Видеозапись

Обновления базы выходят регулярно. Поведение информатора можно изменить в настройках. Также пользователь сможет добавлять точки самостоятельно во время движения.За работу видеорегистратора отвечает процессор Ambarella A7LA30D с матрицей OminiVision. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для разрешения HD доступен режим с частотой 60 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка программного обеспечения.

Качество отличное. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Итоги по ACV GX3000

Ночные ролики с поддержкой WDR. Номерные знаки остаются читаемыми.ACV GX3000 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора с GPS-информатора. В условиях мегаполиса он не только обеспечит наглядными доказательствами в спорных ситуациях, но и сэкономит бюджет владельца на штрафах. К плюсам отнесем компактные габариты, качественное исполнение, поддержку емких накопителей и возможности детальной настройки.