Обзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPS

2018-03-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ACV GX3000; [151]
Летом прошлого года мы проводили тестирование видеорегистратора ACV GX5000 с GPS-информатором и поддержкой записи в Super HD разрешении. Тестируемый сегодня ACV GX3000, является его младшей модификацией, которая сохранив GPS-модуль видео записывает в разрешении Full HD. Выбор в пользу неё позволит сэкономить 1000-1500 рублей.

ACV GX3000

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Jinga Joy обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

ACV GX3000

Собрано все в аккуратной коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам.

ACV GX3000

Внешний вид

Внешне устройство повторяет старшую модель, отличаясь только текстурой внешней поверхности корпуса. В ACV GX3000 преобладает пластик с матовым покрытием.

ACV GX3000

Выполнен он в компактном корпусе вытянутой формы с закругленными гранями. Сборка проведена качественно.

ACV GX3000

Со стороны водителя выведен дисплей с диагональю 2.4-дюйма. На экран во время движения выводятся данные по скорости движения и подробности по стационарным комплексам по ходу движения.

ACV GX3000

Также упрощенный режим с выводом только времени и скорости движения. Он не отвлекает от дороги, особенно в ночное время. При приближении к стационарной камере автоматически переключается на полный режим.

ACV GX3000

Справа и слева от дисплея у ACV GX3000 по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, они не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам.

ACV GX3000

С фронтальной стороны, выступающий над поверхностью корпуса, объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.

ACV GX3000

На верхнем торце доступен USB-разъем, используемый для подключения к ПК, обеспечивая перенос файлов и обновление программного обеспечения. Снизу слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

ACV GX3000

Ставится и снимается на кредл со встроенной GPS-антенной. Фиксируется при помощи присоски с прижимной ножкой.

ACV GX3000

Предусмотрена возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси. Зарядное устройство подключается к основанию крепления. Кабель подключения с запасом по длине, позволяя спрятать его под обшивкой и боковой стойкой.

ACV GX3000

Настройки

Опции настроек разделены по трем вкладкам. В первой выставляются параметры работы GPS-информатора, во второй данные по видеосъемке, также выставляются общие параметры работы системы.

ACV GX3000

GPS-информатор

ACV GX3000 использует GPS-модуль не только для фиксации маршрута и скорости во время движения, но и для вывода информации по стационарно размещенным комплексам контроля скорости. Наполнение базы хорошее, присутствуют маломощные системы, камеры контроля выделенной полосы и светофора. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке, точки входа и выхода.

ACV GX3000

Обновления базы выходят регулярно. Поведение информатора можно изменить в настройках. Также пользователь сможет добавлять точки самостоятельно во время движения.

Видеозапись

За работу видеорегистратора отвечает процессор Ambarella A7LA30D с матрицей OminiVision. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для разрешения HD доступен режим с частотой 60 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка программного обеспечения.

Качество отличное. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Ночные ролики с поддержкой WDR. Номерные знаки остаются читаемыми.

Итоги по ACV GX3000

ACV GX3000 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора с GPS-информатора. В условиях мегаполиса он не только обеспечит наглядными доказательствами в спорных ситуациях, но и сэкономит бюджет владельца на штрафах. К плюсам отнесем компактные габариты, качественное исполнение, поддержку емких накопителей и возможности детальной настройки.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPSОбзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPS
Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура
Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9
Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователейОбзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей
Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панельюОбзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor