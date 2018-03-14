Обзор ACV GX9000. Компактный комбо-видеорегистратор

В сети можно найти много историй, в которых автолюбители рассказывают про аварии и спорные ситуации на дорогах, когда невиноватый участник не в силах доказать свою невиновность. А ведь достаточно было иметь видеозапись с происходящем на дороге, тем более сейчас этот тип доказательств принимается официально при рассмотрении в суде. Тестируемая сегодня новинка ACV GX9000 не только поддерживает высокодетализированную запись в разрешении Super HD, но и позволит сэкономить на штрафах.

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Видеорегистратор к моменту публикации уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ACV GX9000 в компактной коробке из плотного картона. Помимо изображения видеорегистратора приводятся подробное описание возможностей этой модели.

Комплект включает два вида крепления, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

ACV GX9000 заметно отличается от привычного формата комбо-видеорегистраторов, как формой, так и габаритами. Внешне он не выдает наличие внутри активного радар-приемника

Достичь этого удалось отказом от рупорной антенны в пользу патч-антенны с увеличенной чувствительностью. Как показала практика длительных тестов, на качество приема это негативно не повлияло.

Как результат видеорегистратор не отнимает полезную площадь обзора и может устанавливаться скрытно.

Для удобства производитель предусмотрел два вида крепления: площадка с двухсторонним скотчем и присоска. Первый вариант не отлипает в зимнее время, удобнее и меньше по высоте.

Не забыли обеспечить запас по длине у кабеля питания. Потратив немного времени, пользователь сможет спрятать его под обшивкой и боковой стойкой.

В основании крепления расположена внешняя GPS-антенна. Ставится и снимается на контактный кредл. Самопроизвольно не смещается.

С фронтальной стороны, выступающий за пределы корпуса, объектив, собранный из группы стеклянных линз. Логотип производителя, решетка и две компактные линзы по углам.

На нижнем торце у ACV GX9000 микрофон, слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 128 Гбайт, microUSB для выгрузки файлов и перепрошивки, microHDMI и скрытая кнопка перезагрузки.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей, по краям от которого по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопка включения на верхнем торце.

Настройка

Сборка проведена качественно. Выглядит видеорегистратор премиально.Меню разделено на три категории: радар-детектор, видеорегистратор, общие параметры работы. В настройках выключаются отдельные диапазоны, дальность до оповещения, скоростные лимиты. Активируется функция фильтрации ANTI-CAS.

Радар-детектор

Выбираются разрешение съемки, качество съемки, битрейт съемки, длительность роликов, штамп записи. Функции пассивной безопасности. Выставляются общие параметры работы, форматируется карта памяти, корректируется часовый пояс и меняется язык интерфейса.ACV GX9000 использует связку из данных активного радар приемника и GPS-информатора. В этой модели применена инновационная технология фильтрации помех на основе сигнатур. Радар-детектор не реагирует на датчики контроля слепых зон, патронники, вышки сотовой связи и автоматические двери. Называется эта технология Anti-CAS, со своей задачей справляется эффективно. В условиях мегаполиса устройство не отвлекает лишними срабатываниями.

Дальность детектирования позволит заблаговременно скорректировать скоростной режим. Детектируются комплексы с маломощным излучением. Определяются все используемые в России радары в диапазонах: К, Х, LASER и СТРЕЛКА. Дальность от 600 до 1200 метров в зависимости от типа камеры. Без внимания не остается переносной КОРДОН-М.

Видеозапись

Производитель регулярно обновляет базы стационарных точек. Наполнение хорошее, присутствуют камеры, размещенные зимой 2018 года. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке, точки входа и выхода. Уведомления произносятся внятным женским голосом.Построена новинка на базе процессора Ambarella A7, поддерживающий запись в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ролики с высокой резкостью. Номерные знаки читаемы на большой скорости, включая автомобили, двигающиеся в соседнем потоке. Дорожная разметка и знаки, пешеходы.

Ночные ролики с поддержкой WDR. Компенсируется лишний свет от фонарей на дороге и фар автомобилей.

Итоги по ACV GX9000

ACV GX9000 станет идеальным вариантом при поиске комбо-видеорегистратора. При компактных размерах продемонстрировано точное детектирование камер сезона 2017-2018, эффективная фильтрация помех в мегаполисе и съемка высокодетализированного видео. К плюсам отнесем два варианта крепления, детальные настройки, качественное исполнение, поддержку емких накопителей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".