Обзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтр для аквариума

Продолжая обзор оборудования для аквариумов сегодня, мы вновь затронем вопрос фильтрации. Тестируемый сегодня AQUAEL Versamax 3 относится к внешним. Но в отличие от напольных вариантов, выполнен в виде навесного, фиксируясь на одной из граней аквариума. Данный формат совмещает преимущества как внутренних и внешних.

AQUAEL Versamax 3

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Изучаем на примере старшего варианта в этой линейке.

AQUAEL Versamax 3 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением фильтра и данными по его характеристикам. Комплект включает основной блок, блоки для заборной трубки, две кассеты с губками и инструкцию.

AQUAEL Versamax 3

Внешний вид

Фильтр изначально укомплектован всем необходимым для начала эксплуатации. Корпус выполнен из черного пластика.

AQUAEL Versamax 3

Основная часть корпуса представляет собой навесной «рюкзак». Фиксируется за счет изгиба, выполняющего по функцию «водопада».

AQUAEL Versamax 3

Для прижима к внешней части стекла есть поворотный блок в нижней части. Стоит брать в расчет, что при установке на заднюю часть нужно будет оставить свободное место до стены для его размещения.

AQUAEL Versamax 3

Сама серия AQUAEL Versamax включает сразу четыре модели: FZN-1, FZN-2, FZN-3 и FZN-MINI. Рассчитаны они на аквариумы от 10 до 300 литров.

AQUAEL Versamax 3

На основании для экономии места в рабочей части расположена дополнительная ниша под помпу. Питание подается напрямую к этой помпе. Длина кабеля с запасом.

AQUAEL Versamax 3

Две съемные корзины с решетчатой крышкой. По умолчанию укомплектованы губками.

AQUAEL Versamax 3

На верхней части съемная общая крышка. Фиксируется она не плотно. Есть заметный люфт, но с учетом того, что риск перетекания воды через нее исключен это не критично.

AQUAEL Versamax 3

Трубка забора воды расположена по центру. Ее длину можно будет наращивать под индивидуальную высоту аквариума.

Тесты

Сборка проходит интуитивно. После сборки нужно будет залить воду в контейнер и подключить питание. Помпа сама набирает необходимый объем воды. По мере заполнения вода возвращается в аквариум через «водопад». Течение создается умеренное. Плюсом является дополнительное насыщение воды кислородом. Вполне можно отказаться от отдельного компрессора.

AQUAEL Versamax 3

С помощью верхней поворотной ручки можно отрегулировать уровень производительности. Работает на всем диапазоне тихо. Вибрации и шума за время длительной эксплуатации замечено не было.

AQUAEL Versamax 3

Мы использовали AQUAEL Versamax 3 в креветочнике объемом 140 литров. Штатные губки выполняют в основном механическую фильтрацию. По мере загрязнения они могут быть извлечены без обесточивания и полного перезапуска. Промываются под струей воды в раковине и возвращаются на место.

AQUAEL Versamax 3

Отметим, что сами губки мы оставили только на первые два дня работы после запуска аквариума для сбора взвеси. В последующем заменили на BIOCERAMAX ULTRAPRO 1600. Этот наполнитель в данный момент решает вопрос биологической фильтрации в этом аквариуме. Для заполнения двух корзин хватило одной коробки этого наполнителя.

AQUAEL Versamax 3

Согласно информации в сети и отзывов на Яндекс.Маркет его также используют в морских аквариумах небольшого объема.

AQUAEL Versamax 3

Итоги по AQUAEL Versamax 3

AQUAEL Versamax 3 – навесной фильтр с хорошим уровнем производительности, возможностью выбора механических и биологических наполнителей. Из особенностей отметим низкое энергопотребление, насыщение воды кислородом за счет водопада, простой запуск, обслуживание без остановки фильтра. Можно рассматривать как недорогую альтернативу напольным внешним фильтрам. Из минусов отметим крупную решетку на заборной трубке, при использовании в креветочнике нужна будет доработка или установка префильтра.
Комментарии и отзывы AQUAEL Versamax 3
Обзоры:
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlackЛучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black
Новости:
SilverStone обновила корпус SUGO 14

Компания SilverStone обновила корпус SUGO 14. Несмотря на свои размеры корпус позволяет установить мощное...
Представлен стильный ПК-корпус Sharkoon Elite Shark CA300T

Компания Sharkoon представила ПК-корпус Elite Shark CA300T, который выделяется прежде всего своим дизайно...
be quiet! представила корпус Silent Base 802

Частенько пользователи жалуются на то, что у них нет возможности приобрести корпус из белого пластика и м...
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки ...
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки Сейчас уже сложно удивить возможностью автоматизировать и упростить уборку напольного покрытия с помощью ...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra показали на...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra показали наСетевые источники опубликовали первые живые фото смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который еще не б...
Alphacool анонсировала компоненты для си...
Alphacool анонсировала компоненты для сиКомпания Alphacool анонсировала компоненты для систем жидкостного охлаждения. Были представлены медные ра...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20Производители смартфонов из года в год повышают стоимость на свою продукцию, тем самым вынуждая пользоват...
Новый Apple iMac выигрывает в производит...
Новый Apple iMac выигрывает в производитВыпущенный неделей ранее, новый iMac демонстрирует лучшую производительность, чем iMac предыдущего поколе...
Lamborghini Sián Roadster - самый мощный...
Lamborghini Sián Roadster - самый мощныйLamborghini представила лимитированную серию гибридного гиперкара Sián Roadster с открытым верхом и леген...
Какой чехол лучше взять для Samsung Gala...
Какой чехол лучше взять для Samsung GalaЕще несколько лет назад никто и подумать не мог, что мы будем выбирать ...
Планшет iPad Air 4 оценен в 56 тысяч руб...
Планшет iPad Air 4 оценен в 56 тысяч рубКомпания Apple пополнила ассортимент планшетов моделью iPad Air 4-го поколения, который получил новый диз...
Представлена плата для рабочих станций A...
Представлена плата для рабочих станций AКомпания ASRock Rack представила материнскую плату W480M WS, которая ориентирована на создание рабочих ст...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers Spid...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers SpidЭксклюзивная сделка Marvel's Avengers Spider-Man PlayStation-это только верхушка айсберга, согласно недав...
Sony представила список бесплатных игр А...
Sony представила список бесплатных игр АКомпания Sony Interactive Entertainment представила список игр, которые станут бесплатными для подписчико...
Смартфон Realme C11 раскупили за две мин...
Смартфон Realme C11 раскупили за две минБренд Realme отчитался о своих успехах на втором по величине рынке смартфонов. Появившийся в индийской пр...
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor