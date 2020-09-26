Обзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтр для аквариума

Продолжая обзор оборудования для аквариумов сегодня, мы вновь затронем вопрос фильтрации. Тестируемый сегодня AQUAEL Versamax 3 относится к внешним. Но в отличие от напольных вариантов, выполнен в виде навесного, фиксируясь на одной из граней аквариума. Данный формат совмещает преимущества как внутренних и внешних.

AQUAEL Versamax 3 обзор

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Изучаем на примере старшего варианта в этой линейке.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с изображением фильтра и данными по его характеристикам. Комплект включает основной блок, блоки для заборной трубки, две кассеты с губками и инструкцию.

Внешний вид

Фильтр изначально укомплектован всем необходимым для начала эксплуатации. Корпус выполнен из черного пластика.

Основная часть корпуса представляет собой навесной «рюкзак». Фиксируется за счет изгиба, выполняющего по функцию «водопада».

Для прижима к внешней части стекла есть поворотный блок в нижней части. Стоит брать в расчет, что при установке на заднюю часть нужно будет оставить свободное место до стены для его размещения.

Сама серия AQUAEL Versamax включает сразу четыре модели: FZN-1, FZN-2, FZN-3 и FZN-MINI. Рассчитаны они на аквариумы от 10 до 300 литров.

На основании для экономии места в рабочей части расположена дополнительная ниша под помпу. Питание подается напрямую к этой помпе. Длина кабеля с запасом.

Две съемные корзины с решетчатой крышкой. По умолчанию укомплектованы губками.

На верхней части съемная общая крышка. Фиксируется она не плотно. Есть заметный люфт, но с учетом того, что риск перетекания воды через нее исключен это не критично.

Тесты

Трубка забора воды расположена по центру. Ее длину можно будет наращивать под индивидуальную высоту аквариума.Сборка проходит интуитивно. После сборки нужно будет залить воду в контейнер и подключить питание. Помпа сама набирает необходимый объем воды. По мере заполнения вода возвращается в аквариум через «водопад». Течение создается умеренное. Плюсом является дополнительное насыщение воды кислородом. Вполне можно отказаться от отдельного компрессора.

С помощью верхней поворотной ручки можно отрегулировать уровень производительности. Работает на всем диапазоне тихо. Вибрации и шума за время длительной эксплуатации замечено не было.

Мы использовали AQUAEL Versamax 3 в креветочнике объемом 140 литров. Штатные губки выполняют в основном механическую фильтрацию. По мере загрязнения они могут быть извлечены без обесточивания и полного перезапуска. Промываются под струей воды в раковине и возвращаются на место.

Отметим, что сами губки мы оставили только на первые два дня работы после запуска аквариума для сбора взвеси. В последующем заменили на BIOCERAMAX ULTRAPRO 1600. Этот наполнитель в данный момент решает вопрос биологической фильтрации в этом аквариуме. Для заполнения двух корзин хватило одной коробки этого наполнителя.

Согласно информации в сети и отзывов на Яндекс.Маркет его также используют в морских аквариумах небольшого объема.

Итоги по AQUAEL Versamax 3

AQUAEL Versamax 3 – навесной фильтр с хорошим уровнем производительности, возможностью выбора механических и биологических наполнителей. Из особенностей отметим низкое энергопотребление, насыщение воды кислородом за счет водопада, простой запуск, обслуживание без остановки фильтра. Можно рассматривать как недорогую альтернативу напольным внешним фильтрам. Из минусов отметим крупную решетку на заборной трубке, при использовании в креветочнике нужна будет доработка или установка префильтра.