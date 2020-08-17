Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam

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AUSDOM PA552 обзор
КомплектацияКомплект включает веб-камеру, набор документации на английском языке, салфетку из микрофибры и трипод. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по устройству.
Внешний видОдной из особенностей веб-камеры Razer была встроенная кольцевая подсветка. Отвечает за нее 12 светодиодов. Сразу решается проблема с недостаточным уровнем освещения в помещении.
Здесь в AUSDOM она выполнен в том же виде. Несколько уровней яркости. Переключаются касанием к сенсорной зоне.
Диапазон регулировки широкий. Также есть возможность полного отключения. Такое расположение оптимально для проведения трансляций.
Сам корпус радиальной формы, выполнен из черного пластика. В центре расположен объектив, собранный из пяти стеклянных линз.
В отличие от Razer Kiyo, в AUSDOM PA552 установлена группа из двух микрофонов. Один из них отвечает за подавление шума.
Ножка крепления со складываемой конструкцией. С помощью нее можно будет зафиксировать веб-камеру на боковой грани монитора.
Также предусмотрели возможность фиксации на трипод. Винтовое крепление на основании. Сам трипод уже идет в комплекте.
Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Ферритовая защита, длина 1.5 метра.
ТестыВеб-камера не требует установки программного обеспечения. Работает сразу после подключения. Поддерживаются все ключевые сервисы и мессенджеры, включая OBS, XSPLIT и Skype. Определяется корректно. Настраивать изображение можно будет с помощью встроенных средств в сами сервисы.
Тест веб-камеры AUSDOM PA552Здесь нет системы автофокусировки, вместо этого идет фиксированный фокус на расстояние 90 см. Поддерживаются YUY2/MJPEG. Основное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Тестирование вели с помощью сервиса OBS. Для нее использовались базовые настройки. В качестве сравнения представлена камера Logitech StreamCam. В завершение приведем сравнительную таблицу от самого производителя.