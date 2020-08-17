Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam

Смещение акцента на удаленную работу, проведение крупных выставок и презентаций в онлайн формате, а также дистанционное обучение заметно повысило актуальность веб-камер. Но вместе с этим вырос и средний чек, заметно опустошая кошелек пользователя. Возможность сэкономить дают китайские производителя, как пример сегодняшняя новинка AUSDOM PA552, выступает альтернативой Razer Kiyo.

AUSDOM PA552 обзор

В официальном магазине на Aliexpress с ускоренной доставкой она обойдется в 4 100 рублей.

Комплектация

Комплект включает веб-камеру, набор документации на английском языке, салфетку из микрофибры и трипод. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по устройству.

Внешний вид

Одной из особенностей веб-камеры Razer была встроенная кольцевая подсветка. Отвечает за нее 12 светодиодов. Сразу решается проблема с недостаточным уровнем освещения в помещении.

Здесь в AUSDOM она выполнен в том же виде. Несколько уровней яркости. Переключаются касанием к сенсорной зоне.

Диапазон регулировки широкий. Также есть возможность полного отключения. Такое расположение оптимально для проведения трансляций.

Сам корпус радиальной формы, выполнен из черного пластика. В центре расположен объектив, собранный из пяти стеклянных линз.

В отличие от Razer Kiyo, в AUSDOM PA552 установлена группа из двух микрофонов. Один из них отвечает за подавление шума.

Ножка крепления со складываемой конструкцией. С помощью нее можно будет зафиксировать веб-камеру на боковой грани монитора.

Также предусмотрели возможность фиксации на трипод. Винтовое крепление на основании. Сам трипод уже идет в комплекте.

Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Ферритовая защита, длина 1.5 метра.

Тесты

Тест веб-камеры AUSDOM PA552

Веб-камера не требует установки программного обеспечения. Работает сразу после подключения. Поддерживаются все ключевые сервисы и мессенджеры, включая OBS, XSPLIT и Skype. Определяется корректно. Настраивать изображение можно будет с помощью встроенных средств в сами сервисы.

Здесь нет системы автофокусировки, вместо этого идет фиксированный фокус на расстояние 90 см. Поддерживаются YUY2/MJPEG. Основное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Тестирование вели с помощью сервиса OBS. Для нее использовались базовые настройки. В качестве сравнения представлена камера Logitech StreamCam . В завершение приведем сравнительную таблицу от самого производителя.

Итоги по AUSDOM PA552

AUSDOM PA552 – недорогая альтернатива камерам от Logitech и Razer. В сегменте до 5000 рублей она предлагает на лучшее качество картинки, встроенную кольцевую подсветку с регулировкой яркости. Из особенностей отметим фиксированный фокус и возможность поставить на трипод. Подойдет для трансляций на Twitch и Youtube, а также для конференций и обучения.