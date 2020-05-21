Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов

За последние пару месяцев заметно возросла актуальность веб-камер. Конференции, дистанционные занятия и рабочие совещания. Но сегодняшняя Logitech StreamCam, как можно догадаться по названию, создавалась не только под эти задачи. Она разработана специально с учетом требований создателей контента и стримеров на платформах Instagram, Twitch, YouTube и Facebook.

Logitech StreamCam

Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей. Продажи уже стартовали, но первая партия уже раскуплена. Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает саму камеру, переходник для крепления на штативе, ключ на три месяца подписки в Xsplit и Restream, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с темно-серым оформлением и подробным описанием характеристик.

Logitech StreamCam

Внешний вид

Инженеры отошли от традиционного исполнения, как в ранее изученной Logitech HD Webcam C930e. Выполнена она в виде стильного кубика.

Logitech StreamCam

Предлагается в графитовом и белом вариантах исполнения. Интересно смотрится обтянутая тканью лицевая сторона камеры.

Logitech StreamCam

В центре линза объектива. В углу расположен светодиодный индикатор активности, позволяющий контролировать текущий статус.

Logitech StreamCam

Подключается Logitech StreamCam при помощи кабеля с USB Type-C разъемом. Отличное решение с учетом наличия свободного гнезда на материнских платах и установке его на ноутбуках, смартфонах и планшетах. Но в идеале производителю стоило бы добавить в комплект переходник на полноразмерный USB.

Logitech StreamCam

Сам кабель с широким сечением и запасом по длине. Хватает для подключения к тыльной стороне системного блока, расположенного удаленно.

Logitech StreamCam

На корпусе камеры зафиксирован крепеж для фиксации на рамке монитора. Выполнен в виде раскладываемой ножки. Есть возможность поворота в стороны и наклона.

Logitech StreamCam

Вместо него можно будет зафиксировать рамку с винтовым креплением. Пригодится для установки на треногу.

Софт

Для камеры с официального сайта загружается утилита управления Logitech Capture. После опциональной авторизации выводится экран с детальными настройками. Есть темное и светлое оформление.

Logitech StreamCam

В окне управления видео выбирается видеокодер, частота кадров и разрешение. Здесь же можно сменить место хранения.

Logitech StreamCam

Предлагается создание до пяти разных сцен. Это могут быть комбинации из нескольких камер, а также захват зоны экрана.

Logitech StreamCam

Наложение водяного знака, наложение текста и эффект сцены. Каждый из параметров настраивается.

Logitech StreamCam

Выбор микрофона. Есть возможность подключить микрофон или использовать собственный

Logitech StreamCam

Кнопки и комбинации для быстрых настроек.

Logitech StreamCam

В настройках камеры доступны опции баланса белого, устранения мерцания от ламп освещения, хромакей, трекинг и фокусировка.

Logitech StreamCam

Тесты

Камера поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. Оптимально для записи и проведения стримов. Картинка с высокой детализацией и резкость по всей площади кадра.

Logitech StreamCam

Поддерживается функция трекинга. Когда камера сама отслеживает движения головы ведущего, перемещая фокус и картинку. По умолчанию включена автофокусировка. Сюда же можно добавить кадрирование и стабилизацию.

Logitech StreamCam

Работают эти функции корректно, заметно упрощая организацию потоковой трансляции. Так, например, при появлении руки в кадре или микрофона фокус будет держаться на голове, а не дополнительных предметах. Для смены фокуса на предмет нужно скрыть голову. Хорошо корректируется изображение в условиях плохого освещения. Вполне можно обойтись без дополнительного источника света.

Logitech StreamCam

В программах OBS и XSPLIT можно выбирать между изображением с самой камеры напрямую или обработанное в Logi Capture. Работает все корректно, за время длительных тестов мы не обнаружили сбоев и проблем.

Logitech StreamCam

Установленная группа из двух микрофонов передает звук без искажений. Подойдет не только для общения в онлайн играх и проведения конференций, но и как альтернатива отдельно устанавливаемому микрофону, особенно если это недорогое устройство.

Тест камеры Logitech StreamCam

Для примера приведем пример работы во время тестового стрима. Здесь можно будет оценить переключение сцен и традиционные варианты оформления.

Итоги по Logitech StreamCam

Золото. Выбор редакции MegaObzorУже не протяжение нескольких лет именно веб-камеры Logitech выступают оптимальным выбором инструмента под стримы и подготовку видеоконтента. Logitech StreamCam, в свою очередь, выступает доступной альтернативой использованию зеркальных и беззеркальных камер, позволяя получить высокое качество картинки, гибкие инструменты настройки и поддержку популярных приложений. К плюсам отнесем аккуратный внешний вид, пару микрофонов, USB Type-C, два варианта крепления. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на полноразмерный USB.
Logitech StreamCam получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Logitech StreamCam
Обзоры:
Лучшая веб-камера для стримов. Hercules Dualpix EmotionЛучшая веб-камера для стримов. Hercules Dualpix Emotion
Лучшая веб-камера для дома. Razer KiyoЛучшая веб-камера для дома. Razer Kiyo
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Новости:
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов

За последние пару месяцев заметно возросла актуальность веб-камер. Конференции, дистанционные занятия и р...
Лучшая веб-камера для стримов. Hercules Dualpix Emotion

Вебкамера — это незаменимая часть оборудования для проведения онлайн-трансляций. Вебкамера на стримах пом...
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOЛучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Honor 10X получит 5G...
Honor 10X получит 5GМожно с уверенностью сказать, что на текущий момент производители смартфонов уже не боятся 5G и спокойно ...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в ...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в Компания Samsung Electronics неожиданно выпустила в Европе новый вариант расцветки для топовых смартфонов...
Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 P...
Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 P...
Tesla предоставила 1 Га складских помеще...
Tesla предоставила 1 Га складских помещеВозросшее число людей пострадавших от COVID-19 растет. Крупные организации и компании не остаются в сторо...
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super....
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super.Выбор видеокарты — достаточно тяжелый процесс, так как многим пользователям хочется сэкономить, получив п...
Бюджетный смартфон, который ничего не бо...
Бюджетный смартфон, который ничего не боBlackview BV6800 Pro – смартфон, который остается целым и невредимым после падения на асфаль...
В PlayStation Store стартовала весенняя ...
В PlayStation Store стартовала весенняя Компания Sony запустила весеннюю распродажу игр в PlayStation Store. ...
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для ...
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для Сегмент умных часов неумолимо растет, но практически у всех моделей есть один нюанс. Так или иначе, все о...
CryEngine доступен для разработчиков при...
CryEngine доступен для разработчиков приCrytek внесла улучшения в технологию CryEngine. Мобильная версия CryEngine начнется с бета-версии. Crytek...
Xiaomi начала тестировать OC Android 10 ...
Xiaomi начала тестировать OC Android 10 Китайская компания Xiaomi начала тестирование операционной системы Android 10 для бюджетных смартфонов. В...
Бюджетный смартфон Realme C3 совсем скор...
Бюджетный смартфон Realme C3 совсем скорСегодня стало известно, что компания Realme совсем скоро начнёт официальные продажи своего бюджетного сма...
Презентована дизайнерская версия умных ч...
Презентована дизайнерская версия умных чСегодня на рынке были официально анонсированы новые часы Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition, которые...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткойОбзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor