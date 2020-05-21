Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов

За последние пару месяцев заметно возросла актуальность веб-камер. Конференции, дистанционные занятия и рабочие совещания. Но сегодняшняя Logitech StreamCam, как можно догадаться по названию, создавалась не только под эти задачи. Она разработана специально с учетом требований создателей контента и стримеров на платформах Instagram, Twitch, YouTube и Facebook.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей. Продажи уже стартовали, но первая партия уже раскуплена.Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает саму камеру, переходник для крепления на штативе, ключ на три месяца подписки в Xsplit и Restream, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с темно-серым оформлением и подробным описанием характеристик.

Внешний вид

Инженеры отошли от традиционного исполнения, как в ранее изученной Logitech HD Webcam C930e . Выполнена она в виде стильного кубика.

Предлагается в графитовом и белом вариантах исполнения. Интересно смотрится обтянутая тканью лицевая сторона камеры.

В центре линза объектива. В углу расположен светодиодный индикатор активности, позволяющий контролировать текущий статус.

Подключается Logitech StreamCam при помощи кабеля с USB Type-C разъемом. Отличное решение с учетом наличия свободного гнезда на материнских платах и установке его на ноутбуках, смартфонах и планшетах. Но в идеале производителю стоило бы добавить в комплект переходник на полноразмерный USB.

Сам кабель с широким сечением и запасом по длине. Хватает для подключения к тыльной стороне системного блока, расположенного удаленно.

На корпусе камеры зафиксирован крепеж для фиксации на рамке монитора. Выполнен в виде раскладываемой ножки. Есть возможность поворота в стороны и наклона.

Софт

Вместо него можно будет зафиксировать рамку с винтовым креплением. Пригодится для установки на треногу.Для камеры с официального сайта загружается утилита управления Logitech Capture. После опциональной авторизации выводится экран с детальными настройками. Есть темное и светлое оформление.

В окне управления видео выбирается видеокодер, частота кадров и разрешение. Здесь же можно сменить место хранения.

Предлагается создание до пяти разных сцен. Это могут быть комбинации из нескольких камер, а также захват зоны экрана.

Наложение водяного знака, наложение текста и эффект сцены. Каждый из параметров настраивается.

Выбор микрофона. Есть возможность подключить микрофон или использовать собственный

Кнопки и комбинации для быстрых настроек.

В настройках камеры доступны опции баланса белого, устранения мерцания от ламп освещения, хромакей, трекинг и фокусировка.

Тесты

Камера поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. Оптимально для записи и проведения стримов. Картинка с высокой детализацией и резкость по всей площади кадра.

Поддерживается функция трекинга. Когда камера сама отслеживает движения головы ведущего, перемещая фокус и картинку. По умолчанию включена автофокусировка. Сюда же можно добавить кадрирование и стабилизацию.

Работают эти функции корректно, заметно упрощая организацию потоковой трансляции. Так, например, при появлении руки в кадре или микрофона фокус будет держаться на голове, а не дополнительных предметах. Для смены фокуса на предмет нужно скрыть голову. Хорошо корректируется изображение в условиях плохого освещения. Вполне можно обойтись без дополнительного источника света.

В программах OBS и XSPLIT можно выбирать между изображением с самой камеры напрямую или обработанное в Logi Capture. Работает все корректно, за время длительных тестов мы не обнаружили сбоев и проблем.

Тест камеры Logitech StreamCam

Установленная группа из двух микрофонов передает звук без искажений. Подойдет не только для общения в онлайн играх и проведения конференций, но и как альтернатива отдельно устанавливаемому микрофону, особенно если это недорогое устройство.

Итоги по Logitech StreamCam

Для примера приведем пример работы во время тестового стрима. Здесь можно будет оценить переключение сцен и традиционные варианты оформления.Уже не протяжение нескольких лет именно веб-камеры Logitech выступают оптимальным выбором инструмента под стримы и подготовку видеоконтента. Logitech StreamCam, в свою очередь, выступает доступной альтернативой использованию зеркальных и беззеркальных камер, позволяя получить высокое качество картинки, гибкие инструменты настройки и поддержку популярных приложений. К плюсам отнесем аккуратный внешний вид, пару микрофонов, USB Type-C, два варианта крепления. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на полноразмерный USB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".