Обзор AXPER Bullet. Видеорегистратор с Wi-Fi и матрицей Sony

2018-08-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Bullet; [150]
Тестируемый сегодня видеорегистратор AXPER Bullet лишен привычного дисплея, предлагая вместо этого дистанционное управление с экрана смартфона. Помимо этого, особенностью новинки стали удобный магнитный крепеж, компактные габариты и возможность скрытой установки. Используется высококачественная матрица Sony c процессором Grain Media GM8135S.

AXPER Bullet

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Bullet обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке c описанием основных сценариев работы и таблицей с техническими характеристиками. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

AXPER Bullet

Внешний вид

Выполнен AXPER Bullet в компактном корпусе в виде тубуса. Габариты очень компактные. На стекле он занимает минимальное место.

AXPER Bullet

Подобная форма и компактные габариты позволят не снимать его со стекла на время длительной парковки.

AXPER Bullet

Он остается неприметным со стороны улицы, также не отнимает полезной площади обзора. Используется удобное магнитное крепление. База остается на стекле. Фиксация надежная.

AXPER Bullet

Относительно точки крепления его можно вращать изменяя угол съемки. Выбранное положение фиксируется и при движении по неровной дороге не смещается.

AXPER Bullet

Со стороны водителя дисплей заменяют два светодиодных индикатора. Один отображает активность записи, второй режим работы беспроводного подключения.

AXPER Bullet

На левом торце кнопка, отвечающая за защиту текущего ролика от перезаписи. С правой стороны слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей, а также порт miniUSB, используемый для подачи питания.

AXPER Bullet

Объектив не выступает за пределы корпуса, собран он из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

AXPER Bullet

Комплектный адаптер с подсвечиваемым индикатором питания, под откидной крышкой расположен USB, позволяющий провести зарядку планшета/смартфона/навигатора. Запас по длине кабеля даст возможность провести скрытый монтаж под обшивкой.

Софт

Установленный Wi-Fi модуль позволяет получить удаленный доступ со смартфона. После успешного подключения на главный экран приложения выводится потоковое изображение с камеры. Так можно будет выставлять угол съемки AXPER Bullet, активировать фото и видеосъемку.

AXPER Bullet

AXPER Bullet

Из полезных опций отметим просмотр отснятых файлов на карту памяти. Выбранные файлы могут быть перенесены в память смартфона, сделав копию важных данных.

AXPER Bullet

AXPER Bullet

Предлагается полный набор настроек с изменением разрешения съемки, длительности роликов и коррекции общих параметров.

AXPER Bullet

Тесты

Максимальное разрешение съемки – FullHD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264, файл продолжительностью 1 минута занимает 90 Мбайт на карте памяти. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Используется связка из процессора Grain Media GM8135S и матрицы SONY EXMOR IMX323. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Итоги по AXPER Bullet

AXPER Bullet предлагает владельцу скрытый монтаж, неприметность со стороны улицы, удобное магнитное крепление, беспроводное подключение с синхронизацией со смартфоном, высокое качество съемки и поддержку ёмких накопителей.

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