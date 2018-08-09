Обзор AXPER Bullet. Видеорегистратор с Wi-Fi и матрицей Sony

Тестируемый сегодня видеорегистратор AXPER Bullet лишен привычного дисплея, предлагая вместо этого дистанционное управление с экрана смартфона. Помимо этого, особенностью новинки стали удобный магнитный крепеж, компактные габариты и возможность скрытой установки. Используется высококачественная матрица Sony c процессором Grain Media GM8135S.

AXPER Bullet обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке c описанием основных сценариев работы и таблицей с техническими характеристиками. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен AXPER Bullet в компактном корпусе в виде тубуса. Габариты очень компактные. На стекле он занимает минимальное место.

Подобная форма и компактные габариты позволят не снимать его со стекла на время длительной парковки.

Он остается неприметным со стороны улицы, также не отнимает полезной площади обзора. Используется удобное магнитное крепление. База остается на стекле. Фиксация надежная.

Относительно точки крепления его можно вращать изменяя угол съемки. Выбранное положение фиксируется и при движении по неровной дороге не смещается.

Со стороны водителя дисплей заменяют два светодиодных индикатора. Один отображает активность записи, второй режим работы беспроводного подключения.

На левом торце кнопка, отвечающая за защиту текущего ролика от перезаписи. С правой стороны слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей, а также порт miniUSB, используемый для подачи питания.

Объектив не выступает за пределы корпуса, собран он из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

Софт

Комплектный адаптер с подсвечиваемым индикатором питания, под откидной крышкой расположен USB, позволяющий провести зарядку планшета/смартфона/навигатора. Запас по длине кабеля даст возможность провести скрытый монтаж под обшивкой.Установленный Wi-Fi модуль позволяет получить удаленный доступ со смартфона. После успешного подключения на главный экран приложения выводится потоковое изображение с камеры. Так можно будет выставлять угол съемки AXPER Bullet, активировать фото и видеосъемку.

Из полезных опций отметим просмотр отснятых файлов на карту памяти. Выбранные файлы могут быть перенесены в память смартфона, сделав копию важных данных.

Предлагается полный набор настроек с изменением разрешения съемки, длительности роликов и коррекции общих параметров.

Тесты

Максимальное разрешение съемки – FullHD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264, файл продолжительностью 1 минута занимает 90 Мбайт на карте памяти. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Используется связка из процессора Grain Media GM8135S и матрицы SONY EXMOR IMX323. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Итоги по AXPER Bullet

AXPER Bullet предлагает владельцу скрытый монтаж, неприметность со стороны улицы, удобное магнитное крепление, беспроводное подключение с синхронизацией со смартфоном, высокое качество съемки и поддержку ёмких накопителей.