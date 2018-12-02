Обзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления

2018-12-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Flat; [437]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой Full HD видеорегистартор AXPER Flat с двумя вариантами крепления. Построена новинка на базе платформы NOVATEK NT96658. Обзор будет интересен тем, кто ставит приоритетом только основную функцию видеорегистратора и не готов переплачивать за дополнительный функционал.

AXPER Flat

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Flat обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, техническую документацию.

AXPER Flat

Внешний вид

Классическое исполнение со строгим внешним видом. С фронтальной стороны расположен, выступающий над поверхностью объектив, собранный из группы стеклянных линз.

AXPER Flat

Угол обзор 140 градус. Общие габариты у AXPER Flat компактные, на стекле он занимает ограниченное пространство.

AXPER Flat

Владелец сможет выбрать между двумя вариантами крепления: с вакуумной присоской или площадку с двухсторонним скотчем.

AXPER Flat

На правом торце HDMI для вывода изображения на внешний монитор, miniUSB для подачи питания.

AXPER Flat

С противоположной стороны AV выход, слот для карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

AXPER Flat

На стороне водителя 2.45-дюймовый дисплей, занимающий практически всю площадь. С помощью него можно будет контролировать съемку, проводить настройки системы, просматривать ранее отснятые файлы.

AXPER Flat

Под зоной экрана четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Управление интуитивное. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

AXPER Flat

На верхнем торце помимо кнопки включения паз под крепление. Комплектное зарядное устройство с Г-образным коннектором. Скрытая проводка может быть усложнена направлением коннектора вниз, а не вверх.

AXPER Flat

Настройки

В настройках AXPER Flat можно будет выбрать разрешение съемки, длительность роликов. Провести корректировку экспозиции и яркости. Включить/выключить G-сенсор, парковочный режим. Отформатировать карту памяти и выключить штамп записи.

AXPER Flat

Тесты

Матрица GC2023 работает в связке с процессором NOVATEK NT96658. Максимально поддерживаемое разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка AXPER Flat

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Резкость держится по всей площади кадра. В ночное время компенсируется излишний свет от фар автомобилей и фонарей на дороге.

Ночная съемка AXPER Flat

Ролики в расширении MOV с кодеком H.264. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 300 Мбайт на карте памяти.

Итоги по AXPER Flat

AXPER Flat продемонстрировал высокое качество съемки и исполнения. Недорогой видеорегистратор, четко выполняющий свою основную функцию. Из особенностей отметим два варианта крепления, аккумулятор с большой емкостью, контрастный и яркий экран, компактные габариты.

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