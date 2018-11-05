Обзор AXPER Mini. Компактный Full HD видеорегистратор

2018-11-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Mini; [547]
Сегодня у нас на тестах компактный видеорегистратор AXPER Mini с поддержкой парковочного режима и с установленным емкостным аккумулятором. Этот обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске недорогого устройства с базовым функционалом. Построена новинка на базе платформы Generplus 1247 с матрицей GC1034.

AXPER Mini

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Mini обзор

Комплектация

Поставляется AXPER Mini в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло и зарядное устройство в прикуриватель.

AXPER Mini

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе, не занимающем много места на лобовом стекле и не отнимающим полезной площади обзора.

AXPER Mini

На фронтальной стороне расположен объектив с хромированной окантовкой, выступающий за пределы корпуса. Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, тут используется стеклянная оптика.

AXPER Mini

Со стороны водителя 1.5-дюймовый цветной дисплей. Под ним расположена группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

AXPER Mini

На правой грани у AXPER Mini слот для карты памяти формата microSD. Распознаются накопители объемом до 32 Гбайт.

AXPER Mini

Выше miniUSB, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер идет с запасом по длине кабеля, позволяя организовать аккуратный монтаж в салоне.

AXPER Mini

Слева механическая кнопка включения и отверстие микрофона. Здесь же расположена наклейка с техническими данными.

AXPER Mini

AXPER Mini

На верхнем торце паз под комплектную ножку крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

AXPER Mini

AXPER Mini

Настройки

В меню настроек AXPER Mini можно изменить разрешение съемки, выставить длительность роликов и задать общие параметры работы системы. Здесь же активируется автоматический парковочный режим.

AXPER Mini

Тесты

За обработку видео с матрицы GC1034 отвечает процессор Generplus 1247. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. На высокое качество съемки рассчитывать не стоит, присутствует шум, но качество вполне позволяет составить полное представление о дорожной ситуации и определить виновника аварии.

Дневная съемка AXPER Mini

Расширение AVI, файл продолжительностью 3 минуты занимает 550 Мбайт на карте памяти.

Ночная съемка AXPER Mini

Итоги по AXPER Mini

AXPER Mini в своем ценовом сегменте выглядит привлекательным вариантом, обеспечивающим стабильную съемку в Full HD разрешении. Его компактные габариты позволят организовать аккуратный монтаж, не отнимая полезную площадь обзора.

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