Обзор AXPER Policecam X7. Персональный нагрудный видеорегистратор

Героем сегодняшнего обзора будет персональный нагрудный видеорегистартор AXPER Policecam X7, в деталях фиксирующий происходящее и поддерживающий около 8 часов автономной работы на одном аккумуляторе. Из особенностей отмечаются ИК-подсветка, угол обзора 125 градусов и встроенная память под хранение снимаемых видео.

Комплектация

Средняя стоимость – 16990 рублей.Его комплект включает два аккумулятора, клипсу, зарядный блок, USB-кабель, блок питания, руководство пользователя на русском языке и диск с ПО. Собрано все в коробке из матового картона.

AXPER Policecam X7 обзор

Внешний вид

Под этим брендом представлена целая линейка носимых камер. За время с момента выхода первой модели, был получен опыт и обратная связь со стороны владельцев.

Выполнена в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности ее не подвержены загрязнению пальцами и пылью.

Отсутствуют выступающие декоративные и управляющие элементы. Исключается риск повреждения при ношении на ремне или кармане.

Помимо этого, она защищена от попадания воды. Защита соответствует классу IP67.

Камеру можно эксплуатировать под дождем и снегом. Сам производитель указывает температурный диапазон от – 30 до +55 градусов.

В верхней зоне лицевой стороны расположен объектив с углом обзора в 125 градусов по горизонтали.

По краям от объектива распределены ИК-диоды. Они автоматически активируются при слабом освещении.

На левом торце у AXPER Policecam X7 расположены три механические клавиши с прорезиненными накладками. Гнездо с miniUSB, используемым для передачи данных на ПК.

Справа еще три клавиши. Под заглушкой выход на гарнитуру.

Аккумулятор съемный. Расположен под защитной крышкой. Изначальный комплект включает два таких аккумулятора.

Для зарядки есть зарядный «стакан». Пока одна из батареек заряжается, можно будет зарядить вторую. Сменив продолжить эксплуатацию. Также можно провести зарядку не вытаскивая батарею.

По автономной работе, заявленные 8 часов работы от одной батарейки соответствуют действительности.

В комплекте есть и зарядный блок и USB-кабель. Дополнительные расходы на эксплуатацию не требуются.

Это же касается встроенного объема для хранения снимаемых роликов. Это 32 Гбайт. И ее при необходимости можно расширить картой памяти.

На внутренней стороне встроенный дисплей, через который можно проводить настройки системы и контролировать общие параметры работы.

Настройки

Тесты

Дневная съемка AXPER Policecam X7

Ночная съемка AXPER Policecam X7

Итоги

Есть динамик и микрофон. Они не перекрываются на одежде или амуниции. Для крепления предлагается подпружиненная клипса.С экрана AXPER Policecam X7 можно провести настройки. Есть возможность задать мастер пароль, предотвратив возможность несанкционированного доступа к настройкам или отснятым файлам.Есть несколько вариантов разрешения: 2560x1440 30 fps / 2304x1296 30 fps / 1920x1080 30 fps / 1280x720 30 fps / 848x480 30 fps. Можно будет выбрать между детализацией с большим объемом файла или меньшим разрешением, но экономя встроенную памятьОтдельно приведем пример ночной съемки.AXPER Policecam X7 – персональный нагрудный видеорегистратор с возможностью эксплуатации в службах охраны, экспедиции и других профессий, которые могут быть связаны с взаимодействием с клиентами или как инструмент контроля выполняемых действий. Защищенный корпус, встроенная память, дополнительный аккумулятор в комплекте, ИК-подсветка, длительное время автономной работы.