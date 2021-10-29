Обзор AXPER Policecam X7. Персональный нагрудный видеорегистратор

Средняя стоимость – 16990 рублей.
Выполнена в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности ее не подвержены загрязнению пальцами и пылью.
Отсутствуют выступающие декоративные и управляющие элементы. Исключается риск повреждения при ношении на ремне или кармане.
Помимо этого, она защищена от попадания воды. Защита соответствует классу IP67.
Камеру можно эксплуатировать под дождем и снегом. Сам производитель указывает температурный диапазон от – 30 до +55 градусов.
В верхней зоне лицевой стороны расположен объектив с углом обзора в 125 градусов по горизонтали.
По краям от объектива распределены ИК-диоды. Они автоматически активируются при слабом освещении.
На левом торце у AXPER Policecam X7 расположены три механические клавиши с прорезиненными накладками. Гнездо с miniUSB, используемым для передачи данных на ПК.
Справа еще три клавиши. Под заглушкой выход на гарнитуру.
Аккумулятор съемный. Расположен под защитной крышкой. Изначальный комплект включает два таких аккумулятора.
Для зарядки есть зарядный «стакан». Пока одна из батареек заряжается, можно будет зарядить вторую. Сменив продолжить эксплуатацию. Также можно провести зарядку не вытаскивая батарею.
По автономной работе, заявленные 8 часов работы от одной батарейки соответствуют действительности.
В комплекте есть и зарядный блок и USB-кабель. Дополнительные расходы на эксплуатацию не требуются.
Это же касается встроенного объема для хранения снимаемых роликов. Это 32 Гбайт. И ее при необходимости можно расширить картой памяти.
На внутренней стороне встроенный дисплей, через который можно проводить настройки системы и контролировать общие параметры работы.
Есть динамик и микрофон. Они не перекрываются на одежде или амуниции. Для крепления предлагается подпружиненная клипса.