Обзор AXPER Throne GPS. Двухканальный видеорегистратор с GPS

2018-02-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Throne GPS; [253]
Уязвимостью большинства доступных на российском рынке видеорегистраторов является ограниченный угол съемки, обычно фиксируется только происходящее перед автомобилем. При этом боковые зоны и корма остаются без внимания, этим могут пользоваться мошенники, организовывая автоподставы. Обезопасить себя от таких неприятностей можно при помощи двухканальных видеорегистраторов. Тестируемый сегодня AXPER Throne GPS помимо этого функционала, поддерживает ряд современных функций, включая фиксацию данных по геолокации и скорости, а также систему безопасности ADAS.

AXPER Throne GPS

Вышла модель и в упрощенной модификации, отличием которой стало отсутствие GPS-модуля в комплекте. Ниже представлена таблица с доступными предложениями в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ BQ-6000L Aurora обзор

Комплектация

Поставляется AXPER Throne GPS в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и общими данными по техническим характеристикам.

AXPER Throne GPS

Комплект включает основной блок, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление с двухсторонним скотчем, крепление с вакуумной присоской, клейкая лента для дополнительной камеры, внешняя GPS-антенна, внешняя камера.

Внешний вид

Выполнен AXPER Throne GPS в корпусе, напоминающем по внешнему виду компактный цифровой фотоаппарат. Выглядит стильно и аккуратно.

AXPER Throne GPS

Металлический каркас корпуса, обеспечивает общую жесткость конструкции. Боковой торец сошлифован. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

AXPER Throne GPS

Круглый объектив выступает за пределы корпуса. Он также выполнен из металла, внешний периметр с мелкоячеистым текстурным рисунком.

AXPER Throne GPS

На нижнем торце четыре круглые механические кнопки. Маркировка нанесена со стороны дисплея. Еще одна кнопка, отвечающая за включение, на верхнем торце.

AXPER Throne GPS

Слот для карты памяти скрывается под резиновой заглушкой. Размещен он на нижней грани. Слева скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона.

AXPER Throne GPS

Все разъемы на верхней грани. AXPER Throne GPS в полном обвесе, потребует подключение внешней антенны GPS, дополнительной камеры и зарядного устройства.

AXPER Throne GPS

Длина кабеля подключения позволит разместить блок антенны удаленно от основного корпуса. Крепится при помощи двухстороннего скотча.

AXPER Throne GPS

В комплекте с видеорегистратором идет дополнительная камера, которую можно установить, как внутри салона, так и в районе номерного знака. Корпус защищен от попадания влаги. Есть несколько светодиодов, которые могут быть полезны при движении задним ходом.

AXPER Throne GPS

Длины всех проводов достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой и боковой стойкой. Есть дополнительная линия для активации вывода изображения со второй камеры при включении задней передачи.

AXPER Throne GPS

Информация выводится на трех дюймовый дисплей. По умолчанию отображается режим картинка-в-картинке с приоритетом на основную камеру. Можно переключать на одну из двух камер, разделив экран наполовину. Поддерживается автоматическое выключение по прошествии заданного интервала.

AXPER Throne GPS

Настройки

Все опции настроек выведены в виде общего списка. AXPER Throne GPS предоставляет выбор между Full HD и HD разрешениями. Меняются длительность роликов, экспозиция. Активируются дополнительные функции, включая режим парковки и системы помощи водителю.

AXPER Throne GPS

Тесты

Работает AXPER Throne GPS на базе процессора MStar8328P в паре с матрицей SONY EXMOR IMX323. Ролики записываются в расширении MOV с кодеком H.264. Вместе с картинкой фиксируются данные по скорости движения и геолокации. Запись ведется с заданными интервалами без пропуска кадров.

Картинка резкая, шумы и артефакты отсутствуют. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Фиксируются знаки на дороге, пешеходы, участники дорожного движения и разметка.

Ночью видеорегистратор справляется со своей задачей. Номерные знаки хорошо видны. Отсутствуют критичные засветки от фар встречных автомобилей.

Итоги по AXPER Throne GPS

AXPER Throne GPS нам понравился. При адекватной стоимости предлагается двухканальная запись, фиксация скорости и маршрут движения. К плюсам отнесем два варианта крепления на стекле, возможность скрытого монтажа, аккуратный дизайн и качественная сборка, системы безопасности ADAS.

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