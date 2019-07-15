Обзор AXPER Trio. Видеорегистратор с тремя камерами

Мы уже изучали видеорегистраторы с поддержкой двухканальной съемки. Были среди них модели как с установкой второй камеры в районе номерного знака, так и снимающие салон автомобиля. Тестируемый сегодня AXPER Trio снимает не только все, что происходит на дороге, но и в салоне. Здесь три камеры и увеличенный по площади дисплей.

AXPER Trio обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Покупатель получает крепление на лобовое стекло, кабель подключения и саму внешнюю камеру, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основной блок AXPER Trio напоминает скорее навигатор. Увеличенный по площади дисплей с разрешением 800 на 480 пикселей.

С помощью него можно будет наглядно контролировать потоковое изображение со всех трех камер, сменяя приоритет между ними и переключаясь при помощи кнопок.

При задействовании дополнительной линии питания видеорегистратор может выступать наглядным помощником во время движения задним ходом.

На левом торце сгруппирован пятипозиционный джойстик с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно.

Сверху слот для карты памяти, miniUSB для подачи питания, порт для подключения второй камеры. Такое расположение упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Под дисплеем расположена дополнительная камера, она направлена в салон. Основная камера в поворотном блоке с возможностью изменения угла наклона.

С фронтальной стороны расположен паз под ножку комплектного крепления. Есть возможность поворота в стороны и поворот относительно точки крепления.

Внешняя камера выполнена в защищенном блоке. Оптимальное место установки в районе номерного знака.

Длины проводов достаточно для организации скрытого монтажа. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройки

Меню AXPER Trio представлено списком опций управления. Меняются разрешение съемки, длительность роликов. Активируется HDR, экспозиция и режим съемки. Проводится корректировка общих параметров.

Тесты

Основная камера AXPER Trio

Основная камера пишет в разрешении Full HD. Тут используется матрица SC2363. Данные со всех каналов обрабатывает процессор AC5401.

Ночная съемка AXPER Trio

Фронтальная камера AXPER Trio

Второй канал пишет с разрешением 720p. Установлена матрица GC1024.

задняя камера день AXPER Trio

Выносная камера записывает с разрешением 480р. Матрица OV7670.

задняя камера ночь AXPER Trio

Итоги по AXPER Trio

AXPER Trio станет хорошим выбором для установки в такси и служебные автомобили. Информативный дисплей, детальные настройки и возможность скрытого монтажа.