Обзор AXPER Trio. Видеорегистратор с тремя камерами

2019-07-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Trio; [279]
Мы уже изучали видеорегистраторы с поддержкой двухканальной съемки. Были среди них модели как с установкой второй камеры в районе номерного знака, так и снимающие салон автомобиля. Тестируемый сегодня AXPER Trio снимает не только все, что происходит на дороге, но и в салоне. Здесь три камеры и увеличенный по площади дисплей.

AXPER Trio

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.

AXPER Trio обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Покупатель получает крепление на лобовое стекло, кабель подключения и саму внешнюю камеру, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

AXPER Trio

Внешний вид

Основной блок AXPER Trio напоминает скорее навигатор. Увеличенный по площади дисплей с разрешением 800 на 480 пикселей.

AXPER Trio

С помощью него можно будет наглядно контролировать потоковое изображение со всех трех камер, сменяя приоритет между ними и переключаясь при помощи кнопок.

AXPER Trio

При задействовании дополнительной линии питания видеорегистратор может выступать наглядным помощником во время движения задним ходом.

AXPER Trio

На левом торце сгруппирован пятипозиционный джойстик с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно.

AXPER Trio

Сверху слот для карты памяти, miniUSB для подачи питания, порт для подключения второй камеры. Такое расположение упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля.

AXPER Trio

Под дисплеем расположена дополнительная камера, она направлена в салон. Основная камера в поворотном блоке с возможностью изменения угла наклона.

AXPER Trio

С фронтальной стороны расположен паз под ножку комплектного крепления. Есть возможность поворота в стороны и поворот относительно точки крепления.

AXPER Trio

Внешняя камера выполнена в защищенном блоке. Оптимальное место установки в районе номерного знака.

AXPER Trio

Длины проводов достаточно для организации скрытого монтажа. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

AXPER Trio

Настройки

AXPER Trio

Меню AXPER Trio представлено списком опций управления. Меняются разрешение съемки, длительность роликов. Активируется HDR, экспозиция и режим съемки. Проводится корректировка общих параметров.

AXPER Trio

Тесты

Основная камера пишет в разрешении Full HD. Тут используется матрица SC2363. Данные со всех каналов обрабатывает процессор AC5401.

Основная камера AXPER Trio

Ночная съемка AXPER Trio

Второй канал пишет с разрешением 720p. Установлена матрица GC1024.

Фронтальная камера AXPER Trio

Выносная камера записывает с разрешением 480р. Матрица OV7670.

задняя камера день AXPER Trio

задняя камера ночь AXPER Trio

Итоги по AXPER Trio

AXPER Trio станет хорошим выбором для установки в такси и служебные автомобили. Информативный дисплей, детальные настройки и возможность скрытого монтажа.

Комментарии и отзывы AXPER Trio
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