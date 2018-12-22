Обзор AXPER Uni. Full HD видеорегистратор с двумя вариантами крепления

2018-12-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Uni; [325]
В наше распоряжение попал компактный Full HD видеорегистратор AXPER Uni с двумя вариантами крепления на лобовом стекле. Его рекомендованная стоимость составляет 4490 рублей. Из особенностей отметим чувствительный сенсор GC2023, стильный дизайн, дисплей с высокой четкостью и аккумулятор с увеличенной емкостью.

AXPER Uni

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Uniобзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель и документацию. Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с подробной информацией по видеорегистратору.

AXPER Uni

Внешний вид

Выполнен AXPER Uni в форм-факторе моноблока. Основным материалом выступает пластик. Аккуратный и выдержанный внешний вид.

AXPER Uni

Края корпуса закруглены. На фронтальной стороне помимо логотипа производителя выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз.

AXPER Uni

На правом торце miniUSB для подачи питания, скрытая кнопка перезагрузки, microHDMI с поддержкой вывода изображения на внешний монитор.

AXPER Uni

Слева AV, отверстие микрофона и слот для карты памяти microSD. Официально заявлено ограничение по объему накопителей в 32 Гбайт, у нас за время тестов не возникало проблем с работой карты памяти объемом 64 Гбайт.

AXPER Uni

На стороне водителя 2.45-дюймовый дисплей. Поддерживается режим автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

AXPER Uni

В паре с емким аккумулятором экран позволит продемонстрировать ранее отснятый файл сотруднику ГАИ вне автомобиля. Эту же особенность можно будет использовать для съемки с рук.

AXPER Uni

Есть возможность выбора между креплением с вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Оба варианта дают поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

AXPER Uni

Наш выбор за креплением с двухсторонним скотчем. Оно надежней в условиях российских дорог и переменчивой погоды.

AXPER Uni

Запас по длине кабеля даст возможность организовать для AXPER Uni скрытый монтаж проводки в салоне. Претензий по качеству сборки нет.

AXPER Uni

Настройки

Набор настроек традиционен. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов. Экспозиция, WDR и общие параметры системы. Пункты расположены логично, найти нужный пункт не составит труда. По умолчанию установлен русский язык.

AXPER Uni

Тесты

Используется связка из процессора Novatek NT96658 и матрицы GC2023. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264. Записанные ролики отличает высокая детализация и резкость по всей площади кадра.

Дневная съемка AXPER Uni

Номерные знаки читаемы на малое и высокой скорости движения. Фиксируются разметка, дорожные знаки, пешеходы и все участники движения. Файлы можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в суде и ГАИ.

Ночная съемка AXPER Uni

Итоги по AXPER Uni

AXPER Uni – добротный Full HD видеорегистратор не перегруженный лишним функционалом, четко выполняющий свою основную задачу. Из особенностей отметим компактные габариты и два варианта крепления. Сбоев и проблем за время тестов выявлено не было.

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