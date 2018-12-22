Обзор AXPER Uni. Full HD видеорегистратор с двумя вариантами крепления

В наше распоряжение попал компактный Full HD видеорегистратор AXPER Uni с двумя вариантами крепления на лобовом стекле. Его рекомендованная стоимость составляет 4490 рублей. Из особенностей отметим чувствительный сенсор GC2023, стильный дизайн, дисплей с высокой четкостью и аккумулятор с увеличенной емкостью.

AXPER Uniобзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель и документацию. Собрано все в аккуратной коробке из плотного картона с подробной информацией по видеорегистратору.

Внешний вид

Выполнен AXPER Uni в форм-факторе моноблока. Основным материалом выступает пластик. Аккуратный и выдержанный внешний вид.

Края корпуса закруглены. На фронтальной стороне помимо логотипа производителя выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз.

На правом торце miniUSB для подачи питания, скрытая кнопка перезагрузки, microHDMI с поддержкой вывода изображения на внешний монитор.

Слева AV, отверстие микрофона и слот для карты памяти microSD. Официально заявлено ограничение по объему накопителей в 32 Гбайт, у нас за время тестов не возникало проблем с работой карты памяти объемом 64 Гбайт.

На стороне водителя 2.45-дюймовый дисплей. Поддерживается режим автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

В паре с емким аккумулятором экран позволит продемонстрировать ранее отснятый файл сотруднику ГАИ вне автомобиля. Эту же особенность можно будет использовать для съемки с рук.

Есть возможность выбора между креплением с вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Оба варианта дают поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Наш выбор за креплением с двухсторонним скотчем. Оно надежней в условиях российских дорог и переменчивой погоды.

Запас по длине кабеля даст возможность организовать для AXPER Uni скрытый монтаж проводки в салоне. Претензий по качеству сборки нет.

Настройки

Набор настроек традиционен. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов. Экспозиция, WDR и общие параметры системы. Пункты расположены логично, найти нужный пункт не составит труда. По умолчанию установлен русский язык.

Тесты

Дневная съемка AXPER Uni

Используется связка из процессора Novatek NT96658 и матрицы GC2023. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264. Записанные ролики отличает высокая детализация и резкость по всей площади кадра.

Ночная съемка AXPER Uni

Номерные знаки читаемы на малое и высокой скорости движения. Фиксируются разметка, дорожные знаки, пешеходы и все участники движения. Файлы можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в суде и ГАИ.

Итоги по AXPER Uni

AXPER Uni – добротный Full HD видеорегистратор не перегруженный лишним функционалом, четко выполняющий свою основную задачу. Из особенностей отметим компактные габариты и два варианта крепления. Сбоев и проблем за время тестов выявлено не было.