Обзор AXPER Universal. Двухканальное зеркало с Android

Видеорегистраторы в форм-факторе зеркала перестали быть экзотикой, они уже успели себя хорошо зарекомендовать. Модели в таком исполнении не отнимают полезной площади обзора и не привлекают внимания со стороны улицы. С момента своего появление заметно улучшились в плане качества исполнения и поддерживаемых возможностей. Взять, к примеру новинку AXPER Universal, способную удовлетворить потребности самого требовательного пользователя.
AXPER Universal получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Новинка уже стала доступна в российских магазинах, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AXPER Universal обзор
КомплектацияВместе с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю GPS-антенну, вторую камеру с кабелем подключения, двухсторонний скотч, несколько саморезов, основной блок, руководство пользователя и гарантийный талон.
Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с ярким и информативным оформлением. Внутри зеркальный элемент защищен вспененными вставками. Дополнительно на экран и объектив нанесены защитные пленки.
Внешний видОсновной блок AXPER Universal выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Использование универсального крепления с помощи пары хомутов позволяет обеспечить широкую совместимость, а также простоту эксплуатации.
С внутренней стороны присутствует пара мягких вставок, предохраняющих родное зеркало от появления царапин при установке. Хомуты в свою очередь, прижимают его плотно, исключая смещение и дрожание при движении по неровным дорогам.
Объектив видеорегистратора выполнен в виде шарнира с возможностью поворота и наклона. Контролируя изображение с экрана, владелец сможет изменить линию горизонта и угол наклона.
На нижнем торце механическая кнопка, отвечающая за защиту текущего ролика от перезаписи, выключение дисплея и ручную перезагрузку.
Под ровным зеркальным элементом скрывается цветной семидюймовый дисплей с сенсорным управлением. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.
Основное управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно, проблем не возникает не только с элементами интерфейса, но и с клавиатурой.
Большая площадь экрана у AXPER Universal обеспечивает высокий уровень информативности при запуске навигационного софта, плеера для просмотра отснятых роликов и помощи при парковке.
На верхнем торце разъем для подключения внешней GPS-антенны, слоты для карты памяти microSD и SIM-карты, видеовход, разъем miniUSB.
Производитель предусмотрел возможность скрытого монтажа внутри салона. В итоге видимым остается небольшой участок кабеля.
После установки он остается неприметным со стороны улицы, пропадает необходимость съема на время длительной парковки.
Блок второй камеры выполнен в виде компактного кубика с металлической ножкой крепления. Установить её можно снаружи или внутри автомобиля. У камеры выделен отдельный кабель для подключения к питанию фонарю заднего хода, необходим он для автоматической активации помощи во время парковки.
Софт и возможностиРаботает AXPER Universal на базе операционной системы Android со всеми её преимуществами в виде возможности свободной установки программного обеспечения. Интерфейс устройства адаптирован под использование в автомобиле. Стартовый экран с плитками для быстрого использования к быстро используемым функциям.
В интерфейсе видеорегистратора можно проводить настройки системы, получить доступ к отснятым ранее файлам. По умолчанию активен режим с автоматическим переводом на главный экран по прошествии 30 секунд. Его можно выключить или выбрать нужный интервал.
Есть несколько режимов отображения картинки с камер. Только одна из камер или режим картинка-в-картинка. Между режимами можно быстро переключаться. Основные команды дублируются голосовыми подсказками на русском языке.
По умолчанию установлен Яндекс.Навигатор, сам пользователь сможет установить любое навигационное ПО. С учетом того, что регистратор сам умеет подключаться к сети, будет всегда под рукой актуальная информация по трафику на дорогах и камерам контроля скорости. Использование внешней GPS-антенны обеспечивает точное позиционирование и короткое время требуемое на холодный старт с поиском спутников.
AXPER Universal получил к тому же и беспроводной Wi-Fi модуль. Он может использоваться для раздачи доступа в сети в автомобиле. Или как способ для создания резервной копии важного файла в память смартфона.
Для взаимодействия потребуется загрузка приложения CarAssist. После регистрации и синхронизации с устройством. Открывается возможность контроля съемки, переноса файлов и дистанционной настройки.
Программа будет полезна еще и в качестве дополнительной охранной системе. При срабатывании датчика удара, сохраняется изображение с фронтальной и тыловой камер. Дополнительно выводится карта расположения автомобиля. Так любое несанкционированное действие с автомобилем оставит нужные данные сразу на смартфоне, без риска потери при краже.
Работает система стабильно, нехватки быстродействия не ощущается. Установлен процессор MT8382, устройство располагает встроенной памятью, задействуемая под установку приложений и рабочие файлы.
ВидеозаписьAXPER Universal поддерживает двухканальную запись. С основного канала ролики пишутся в разрешении 1920х1080 пикселей, со второго канала 640х480 пикселя. Качество съемки нельзя назвать идеальным, присутствует небольшое количество шума. Номерные знаки читаемые, ролики могут использоваться в качестве доказательства в суде. Запись ведется в расширении TS. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.
Итоги по AXPER UniversalВидеорегистратор AXPER Universal призван решать сразу спектр задач, начиная от видеозаписи и вывода информации контроля скорости, заканчивая охранными функциями и навигацией с сервиса пробок. Использование Android позволит владельцу самостоятельно выбирать приложения и не ограничиваться изначально заложенным функционалом. К плюсам отнесем 7-дюймовый дисплей, сенсорное управление, 3G-модуль, Bluetooth и Wi-Fi, скрытый монтаж.
AXPER Universal получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".