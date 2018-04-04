Обзор AXPER Universal. Двухканальное зеркало с Android

2018-04-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Universal; [246]
Видеорегистраторы в форм-факторе зеркала перестали быть экзотикой, они уже успели себя хорошо зарекомендовать. Модели в таком исполнении не отнимают полезной площади обзора и не привлекают внимания со стороны улицы. С момента своего появление заметно улучшились в плане качества исполнения и поддерживаемых возможностей. Взять, к примеру новинку AXPER Universal, способную удовлетворить потребности самого требовательного пользователя.

AXPER Universal

Новинка уже стала доступна в российских магазинах, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Universal обзор

Комплектация

Вместе с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю GPS-антенну, вторую камеру с кабелем подключения, двухсторонний скотч, несколько саморезов, основной блок, руководство пользователя и гарантийный талон.

AXPER Universal

Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с ярким и информативным оформлением. Внутри зеркальный элемент защищен вспененными вставками. Дополнительно на экран и объектив нанесены защитные пленки.

Внешний вид

Основной блок AXPER Universal выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Использование универсального крепления с помощи пары хомутов позволяет обеспечить широкую совместимость, а также простоту эксплуатации.

AXPER Universal

С внутренней стороны присутствует пара мягких вставок, предохраняющих родное зеркало от появления царапин при установке. Хомуты в свою очередь, прижимают его плотно, исключая смещение и дрожание при движении по неровным дорогам.

AXPER Universal

Объектив видеорегистратора выполнен в виде шарнира с возможностью поворота и наклона. Контролируя изображение с экрана, владелец сможет изменить линию горизонта и угол наклона.

AXPER Universal

На нижнем торце механическая кнопка, отвечающая за защиту текущего ролика от перезаписи, выключение дисплея и ручную перезагрузку.

AXPER Universal

Под ровным зеркальным элементом скрывается цветной семидюймовый дисплей с сенсорным управлением. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.

AXPER Universal

Основное управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно, проблем не возникает не только с элементами интерфейса, но и с клавиатурой.

AXPER Universal

Большая площадь экрана у AXPER Universal обеспечивает высокий уровень информативности при запуске навигационного софта, плеера для просмотра отснятых роликов и помощи при парковке.

AXPER Universal

На верхнем торце разъем для подключения внешней GPS-антенны, слоты для карты памяти microSD и SIM-карты, видеовход, разъем miniUSB.

AXPER Universal

Производитель предусмотрел возможность скрытого монтажа внутри салона. В итоге видимым остается небольшой участок кабеля.

AXPER Universal

После установки он остается неприметным со стороны улицы, пропадает необходимость съема на время длительной парковки.

AXPER Universal

Блок второй камеры выполнен в виде компактного кубика с металлической ножкой крепления. Установить её можно снаружи или внутри автомобиля. У камеры выделен отдельный кабель для подключения к питанию фонарю заднего хода, необходим он для автоматической активации помощи во время парковки.

AXPER Universal

Софт и возможности

Работает AXPER Universal на базе операционной системы Android со всеми её преимуществами в виде возможности свободной установки программного обеспечения. Интерфейс устройства адаптирован под использование в автомобиле. Стартовый экран с плитками для быстрого использования к быстро используемым функциям.

AXPER Universal

В интерфейсе видеорегистратора можно проводить настройки системы, получить доступ к отснятым ранее файлам. По умолчанию активен режим с автоматическим переводом на главный экран по прошествии 30 секунд. Его можно выключить или выбрать нужный интервал.

AXPER Universal

AXPER Universal

Есть несколько режимов отображения картинки с камер. Только одна из камер или режим картинка-в-картинка. Между режимами можно быстро переключаться. Основные команды дублируются голосовыми подсказками на русском языке.

AXPER Universal

По умолчанию установлен Яндекс.Навигатор, сам пользователь сможет установить любое навигационное ПО. С учетом того, что регистратор сам умеет подключаться к сети, будет всегда под рукой актуальная информация по трафику на дорогах и камерам контроля скорости. Использование внешней GPS-антенны обеспечивает точное позиционирование и короткое время требуемое на холодный старт с поиском спутников.

AXPER Universal

AXPER Universal получил к тому же и беспроводной Wi-Fi модуль. Он может использоваться для раздачи доступа в сети в автомобиле. Или как способ для создания резервной копии важного файла в память смартфона.

AXPER Universal

Для взаимодействия потребуется загрузка приложения CarAssist. После регистрации и синхронизации с устройством. Открывается возможность контроля съемки, переноса файлов и дистанционной настройки.

AXPER Universal

Программа будет полезна еще и в качестве дополнительной охранной системе. При срабатывании датчика удара, сохраняется изображение с фронтальной и тыловой камер. Дополнительно выводится карта расположения автомобиля. Так любое несанкционированное действие с автомобилем оставит нужные данные сразу на смартфоне, без риска потери при краже.

AXPER Universal

Работает система стабильно, нехватки быстродействия не ощущается. Установлен процессор MT8382, устройство располагает встроенной памятью, задействуемая под установку приложений и рабочие файлы.

Видеозапись

AXPER Universal поддерживает двухканальную запись. С основного канала ролики пишутся в разрешении 1920х1080 пикселей, со второго канала 640х480 пикселя. Качество съемки нельзя назвать идеальным, присутствует небольшое количество шума. Номерные знаки читаемые, ролики могут использоваться в качестве доказательства в суде.

Запись ведется в расширении TS. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Итоги по AXPER Universal

Золото. Выбор редакции MegaObzorВидеорегистратор AXPER Universal призван решать сразу спектр задач, начиная от видеозаписи и вывода информации контроля скорости, заканчивая охранными функциями и навигацией с сервиса пробок. Использование Android позволит владельцу самостоятельно выбирать приложения и не ограничиваться изначально заложенным функционалом. К плюсам отнесем 7-дюймовый дисплей, сенсорное управление, 3G-модуль, Bluetooth и Wi-Fi, скрытый монтаж.
AXPER Universal получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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