Обзор русского видеорегистратора AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС): максимально впечатляющая съемка

Комплектация

Российский бренд AdvoCam на протяжении последних нескольких лет радовал нас бюджетными регистраторами. И это, конечно, здорово. Но мы, откровенно говоря, по-прежнему ждали именно вау-модель от российских инженеров с 20-летним опытом разработки профессиональных систем видеонаблюдения. Да, пусть бы она была не самой дешевой, но зато максимально технологичной и крутой в плане качества съемки. И вот мы такую модель дождались – знакомьтесь с AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС). Аппарат стоит 10 000 рублей. И самое главное, что в нем есть – этот русский регистратор снимает видео высочайшего качества, на уровне корейских премиальных аппаратов ценой в два раза больше – около 20 000 рублей. Другими словами, по качеству записи у модели нет конкурентов среди примерно 90% отечественного рынка регистраторов. Просто нет. В своем ценовом сегменте (регистраторы за цену около 10 000 рублей) конкуренцию AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) точно не составит никто.Секрет прост – русские инженеры AdvoCam стали вторыми, кто наконец раскрыл потенциал топового процессора Ambarella A12, а точнее его модификации А12А55. Первыми оказались корейцы из Thinkware с моделью F800PRO за баснословные 22 000 рублей. Самое забавное – «кореец» снимает всего лишь в формате Full HD 1080p, тогда как модель AdvoCam в максимально доступном процессору разрешении - 2560 х 1440 точек. Это, на минуточку, почти в два раза четче в сравнении с Full HD 1080p.Помимо отличной съемки, новинка AdvoCam может похвастаться поддержкой Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС, встроенной памятью и поддержкой карточек MicroSD емкостью до 256 Гб.В общем, не регистратор, а настоящая сказка. Особенно для тех, кто ограничен в бюджете и не может купить себе премиального «корейца».Комплект типичный для AdvoCam – коробка с множеством полезной информации, адаптер питания, кабель miniUSB, CD с видеоплеером, инструкция, крючки для прокладки кабеля и брошюра известного теле- и радиоведущего, президента коллегии правовой защиты автомобилистов Виктора Травина. Последний разъясняет, что и как следует делать с видеозаписью ДТП, чтобы доказать свою невиновность. Полезное чтиво, надо сказать. Рекомендуем держать брошюру в бардачке.

Дизайн

Бренд AdvoCam сложно упрекнуть в недальновидности. Так, у AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) ровно тот же дизайн, что мы видели в моделях линейки FD8 еще четыре года назад. И даже по прошествии такого срока «экстерьер» ничуть не выглядит устаревшим. К слову, это собственный дизайн AdvoCam, что лишний раз свидетельствует об уникальности модели, а не изготовлению по OEM-схеме.

Корпус выполнен из пластика с софттач-покрытием, это фирменная особенность всех без исключения моделей AdvoCam. Среди сотен «коллег» топовая модель AdvoCam, о которой речь идет в этом обзоре, выделяется прежде всего цветной фронтальной накладкой. Сделана она вовсе не для красоты, а для привлечения внимания. Так, подходящий к вам гражданин или инспектор сразу обратит внимание на немого и беспристрастного «наблюдателя». И да, само собой, лучше не оставлять такой яркий аппарат в машине без присмотра, чтобы не привлекать неравнодушных к чужой собственности граждан.С точки зрения управления перед нами самый что ни на есть классический представитель линейки AdvoCam FD8. Клавиши по левую сторону от экрана отвечают за навигацию по меню, они же позволяют быстро включить/выключить экран и микрофон. Пара справа – «Ок», ручной старт/стоп записи, а также ручная пометка текущего файла как защищенного от удаления.

Две кнопки на верхнем торце позволяют вручную включить/выключить регистратор, подсветку и сделать мгновенное фото. Очень удобно, что все назначения кнопок прописаны на нижней стороне коробки – можно запросто выучить все функции и даже не открывать инструкцию.

Справа от объектива расположен слот microSD с довольно редкой для регистраторов любого ценового уровня поддержкой карточек вплоть до 256 Гб (обычно в регистраторах максимум 64 Гб). 256 Гб будет достаточно для 24 часов съемки в максимальном разрешении 2560 х 1440 точек. Хотя мы сомневаемся, что какой-нибудь автомобилист пойдет на такое – сама по себе карта на 256 Гб будет стоить как половина регистратора. На наш взгляд, даже качественной microSD на 8 Гб будет более чем достаточно – на нее поместятся 44 минуты роликов в 1440p. Для циклической записи хватит «с головой».

С противоположной стороны – разъем HDMI для просмотра записанного видео на экране монитора или телевизора.

Установка

Установка производится на кронштейн с вакуумной присоской. Крепление цепко держится за стекло, за все время теста – а он длился более недели – не было ни намека на попытку отвалиться. Обращает на себя внимание то, с какой легкостью поворотом «коробочки» с модулем ГЛОНАСС/GPS «активируется» присоска. Это очень заметно после бюджетников с тугими защелками.

Встроенный в кронштейн приемник ГЛОНАСС/GPS в сравнении с интегрированным в корпус регистратора приемником быстрее находит спутники. Плюс встроенный в кронштейн вариант полностью лишен наводящих помех от всевозможной электроники автокамеры. Да и в цене модель явно выигрывает, ведь в противном случае (когда приемник находится в регистраторе) разработчикам приходится экранировать всю «внутрянку». Что неприятно сказалось бы на ценнике устройства.

Питание подается через крепление – безусловный плюс. Получается, что к самой камере кабель питания не нужно подключать, а значит серьезно ускоряется процесс снятия устройства и установки обратно. Есть и другое неочевидное преимущество. Крепление со вставленным проводом постоянно висит на стекле, то есть кабель не приходится постоянно извлекать. А это значит, что разъем miniUSB не расшатывается, ресурс его работы возрастает многократно.

Крепление поворотное, на базе шарнира, с возможностью оперативно направить камеру как влево или вправо, так и в салон. Шарнирное соединение позволяет гибко настроить «взгляд» регистратора. Особенно это пригодится в машинах, где аккурат по центру расположен крупный пластиковый короб. В регистраторах с настройкой строго вверх-вниз и вправо-влево требуется как раз установка в центре. Иначе как ни крути изображение получится с заваленным горизонтом, т. е. с наклоном. Тогда как AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) без проблем можно поставить правее или левее центра лобового стекла и при этом настроить так, чтобы избежать «кривой» картинки.

Как и практически во всех регистраторах AdvoCam, питание подается от адаптера с длинным трехметровым кабелем. Хватит с запасом даже для кабины грузовика или автобуса. Приятная мелочь – разъем USB, чтобы параллельно можно было подзаряжать смартфон или планшет. Полезная особенность, так как нередко в автомобиле есть всего один разъем прикуривателя, даже без USB-портов.

Wi-Fi

Для удаленного доступа к регистратору с целью просмотра видео на экране смартфона прежде всего нужно скачать приложение WiFi-CarDV с Google Play или App Store. Затем включаем на смартфоне Wi-Fi, находим в списке сетей пункт ADVOCAM-XXXX, вводим пароль и подключаемся. Отметим, что пользователь на свое усмотрение вручную активирует или отключает Wi-Fi в регистраторе. Это разумный подход, которого, к примеру, придерживаются в премиальных корейских регистраторах Thinkware. В самом деле – зачем постоянно держать активным соединение? Если же понадобится удаленный доступ, на «коннект» уйдет самое большее полминуты. К слову, герой обзора – это первая модель AdvoCam с поддержкой Wi-Fi. Приложение максимально простое, запутаться в нем попросту невозможно. Более того, это одна из самых дружелюбных к пользователю программ для регистраторов, что нам доводилось видеть. На главном экране транслируется картинка с регистратора, в ее правой части – кнопки управления микрофоном и разворачивания изображения во весь дисплей. Ниже – три большие круглые кнопки: список отснятых роликов, скриншот и ручной старт/остановка съемки.

Чтобы перейти в меню настроек, касаемся значка в верхнем правом углу экрана. К сожалению, полного перечня установок тут нет – на выбор с десяток пунктов. Впрочем, они все равно позволяют настроить ключевые моменты вроде разрешения съемки и длительности роликов. Изменить штамп госномера, покопаться в спидкаме, откалибровать LDWS – за всем этим добро пожаловать к 2,7-дюймовому экрану регистратора.

У нас сложилось впечатление, что разработчики явно делали ставку на Wi-Fi прежде всего как инструмент для быстрого удаленного запуска файлов на экране смартфона. Дело вот в чем. Наверняка вы думаете, что раз в регистраторе есть Wi-Fi, значит вам достаточно подключиться со смартфона и по касанию нужного файла тут же начнется проигрывание. Так вот – нет. Очень часто нужно сначала произвести загрузку видео в телефон. Причем уж не знаем почему, но беспроводная передача файлов в регистраторах вне зависимости от цены довольно медленная. Одну минуту съемки вы будете скачивать от 30 до 60 секунд.

Видео

В этом плане продукт русской инженерной мысли - AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) - нас приятно удивили. Нет, скачивание тоже медленное. Что в принципе нормально, когда каждая минута видео «весит» по 150 Мб. Зато удаленный старт проигрывания – мгновенный, переключение на разные точки дорожки воспроизведения также происходят без задержек.Закономерный вопрос – а зачем вообще все это нужно? Отвечаем. Самая банальная ситуация – когда сотрудник ГИБДД пытается «развести» вас и спорная ситуация требует просмотра ролика с беспристрастного «видеонаблюдателя». Бывают случаи, когда требуется быстро озвучить инспекторам госномер скрывшегося с места ДТП автомобиля для перехвата. Да банально при ДТП, особенно если другой частник аварии безосновательно наговаривает на вас, тут же можно на экране смартфона опровергнуть клевету.Немного технических подробностей. Отечественные программисты AdvoCam пошли на небольшую хитрость. Вместе с основным видеорядом параллельно на карту памяти записывается дубль в разрешении 720p. Вот этот-то HD-ролик и демонстрируется по Wi-Fi. При этом видео не особо теряет в деталях, что неудивительно при отличном «исходнике». Карту памяти дублирующие файлы особо не «забивают», во всяком случае на фоне размера оригиналов – на каждые 150 Мб в 1440p приходится еще около 50 Мб в 720p.Видеотракт модели состоит из стеклянного шестилинзового объектива, матрицы OmniVision OV4689 и процессора Ambarella A12A55. Флагманский американский CMOS-сенсор OmniVision мы уже видели бессчетное количество раз, стеклянным объективом нас тоже не удивишь. Ситуацию с процессором мы вкратце описали во введении. Как ни громко это звучит, но получается так – русский производитель AdvoCam первым в мире выпустил стабильный надежный регистратор с раскрытием потенциала съемки Ambarella A12A55 в максимальном разрешении 1440p. Потому как корейцы из Thinkware пусть и выпустили свой аппарат на базе A12A55 раньше, но «уперлись» в Full HD и явно не показали в полной мере возможности «камня» Ambarella.

2560 x 1440 – 30 к/с;

2560 x 1440 + HDR – 30 к/с;

2304 x 1296 – 30 к/с;

1920 x 1080 – 30 к/с;

1920 x 1080 – 60 к/с;

1280 x 720 – 30 к/с;

1280 x 720 – 60 к/с.

Угол обзора – 135 градусов по диагонали, достаточный показатель для получения четырех полос дороги в кадре и отсутствия геометрических искажений по краям кадра.Доступны следующие варианты разрешения:В моделях на базе процессоров Ambarella A7LA50 и A7LA70 пользователям приходилось выбирать – либо максимальное разрешение 1296p, либо 1080p, зато с HDR. Одно из важных преимуществ нового процессора Ambarella A12A55 – самое высокое разрешение заодно поддерживает HDR-съемку. Напомним, при записи с HDR каждый кадр складывается из двух с высокой и низкой экспозицией. Таким образом улучшается съемка при сложном освещении. Например, против солнца, при наличии в кадре затененных и ярко освещенных участков. Ночью HDR уменьшает засветку номеров машин. И все это в случае AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) происходит с сохранением высокой детализации.

Качество съемки однозначно находится на высоком уровне. Даже не так – на высочайшем! Особенно если принять во внимание ценник в 10 000 рублей. Не хотелось бы разбрасываться громкими словами, но скорее всего это лучший уровень записи среди всех протестированных нами недорогих регистраторов: лучше – только у премиальных корейцев! Очень четко, с минимальными засветами номеров днем и ночью, сочными цветами, без ошибок баланса белого и с отличной резкостью по всему полю кадра – примерно такие впечатления оставил AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС). Пожалуй, до полного идеала не хватает только поляризационного фильтра, но в таком случае мы бы получили заниженную яркость ночью.

Дополнительные особенности

В темное время суток обошлось без казусов, разве что у некоторых источников света наблюдается едва заметное дрожание – характерный признак HDR-съемки. В остальном – все та же высокая четкость, правильные цвета и просто приятная газу картинка. Возможно, в местах с практически полным отсутствием придорожного освещения хотелось бы видеть чуть более ясное видео, но тут уже все явно упирается в «потолок» матрицы OmniVision. На помощь мог бы прийти нынешний любимец премиальных корейцев – японская матрица Sony Starvis. Но в таком случае цена модели AdvoCam наверняка ушла бы за 15 000 рублей (корейцы с такой матрицей, напомню, стоят от 19 тысяч и выше).Если для вас важна максимальная дистанция различимости госномеров – сообщаем, днем она составляет около 16-17 метров, ночью – около 10-12 метров. Сравнивать с конкурентами за 8-10 тысяч рублей не совсем корректно, так как нередко в данном ценовом диапазоне устройства уже чаще «вывозят» вторичными особенностями типа наличия радар-детектора. А по качеству съемки «плавают» где-то в районе «сольных» регистраторов за 6-7 тысяч рублей.Помимо банальностей вроде G-сенсора AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) может похвастаться наличием системы LDWS для оповещений о съезде с текущей полосы. В городе это вряд ли пригодится, а вот на трассе при монотонной поездке – вполне. Только надо не забыть предварительно зайти в меню и откалибровать LDWS. И помнить, что для нормальной работы технологии требуется качественная, а не полустертая разметка дороги.

Аккумулятор

Вывод

Спидкам относительно прежних вариантов в моделях AdvoCam сделал заметный шаг вперед. С нами по-прежнему дюжина типов оповещений от радаров до «лежачих полицейский». Но к этому набору прибавилось разделение на режимы «Трасса» и «Город». В городской среде можно выставит оповещения на расстоянии от 300 до 700 метров. В случае «Трассы» дистанция расширяется до 1 500 метров. В самом деле – понятие «погонять» в мегаполисе и на межгородской трассе означает разный порядок скоростей. Логично, что за городом потребуется больший запас времени для плавного замедления машины до разрешенного «потолка». Приятно, что русские инженеры AdvoCam учли такую вот национальную особенность передвижения в городах и за их пределами.Емкость батареи 250 мАч, чего хватает примерно на 15 минут съемки без подзарядки. Достаточно, чтобы со всех сторон, например, снять место ДТП. Гораздо интереснее другое. В модели реализована особенность, которую ранее AdvoCam представил в AdvoCam-FD Black-II GPS+ГЛОНАСС и AdvoCam-FD8 RED-II. Если регистратор работает в условиях минусовой температуры, зарядка аккумулятора автоматически блокируется. Тем самым устраняется причина самой частой поломки в авторегах – выход батареи из строя.Прежде всего это касается зимнего периода. Автомобилисты оставляют камеру в салоне на ночь, затем утром садятся в машину, заводят ее, тут же включается регистратор. И начинается «хардкор», так как происходит перепад температур – зарядка батареи происходит при смене температуры от «минуса» к «плюсу». Что неминуемо рано или поздно выведет из строя аккумулятор. Во избежание таких ситуаций в AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) и внедрена блокировка «морозной зарядки».Новинка русского бренда AdvoCam сразу вернула бренду сильные позиции в высоком ценовом сегменте, где производитель давно не появлялся. В силу довольно высокой цены – около 10 тысяч – AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) и прямой конкуренции с гибридами модель вряд ли ожидают баснословные продажи. Хотя AdvoCam вряд ли расстроится, ведь в 2017 году производитель занял первое место по продажам регистраторов в России именно за счет своих бюджетников – моделей в ценовой категории до 5-7 тысяч рублей..Однако тем, кто ищет премиальное качество съемки по адекватной цене (на фоне «корейцев» за 15-20 тысяч рублей), определенно стоит взглянуть на отечественный AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС). Тем более что свой ценник устройство с лихвой оправдывает поддержкой Wi-Fi, сквозным питанием через кронштейн, продвинутой системой спидкам и рядом других особенностей. Из спорных моментов отметим отсутствие карты памяти в комплекте, да, пожалуй, крайне ограниченный набор доступных по Wi-Fi настроек (зато можно удаленно просматривать ролики). В остальном остается только порадоваться, что пряморукие отечественные разработчики первыми во всем мире показали таки, как могут снимать регистраторы с новым топовым американским процессором Ambarella A12.