Обзор Akenori VR02. Видеорегистратор со скрытой установкой и Wi-Fi

Одним из предложений со стороны ГИБДД в 2021 году касается расширения перечная технических неисправностей и условий, при которых эксплуатация автомобиля может быть запрещена. Среди них есть штраф за наличие объектов, препятствующих обзору с водительского места, под это вероятнее всего попадут видеорегистраторы с распространённым способом крепления присоской. Как нельзя актуальными становятся модели выполненные в виде накладки на салонное зеркало или те что поддерживают скрытую установку.

Комплектация

Как пример, изучаемый сегодня Akenori VR02 можно будет спрятать за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора и без свисающего кабеля питания. К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя его стоимость составляет 5 990 рублей.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне описаны ключевые преимущества и особенности работы.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, различную документацию, крепеж на лобовое стекло.Выполнено устройство в виде тубуса. Здесь нет привычного дисплея, вместо этого выведена пара светодиодных индикаторов.

Ключевые изменения рабочих состояний видеорегистартор дублирует хорошо слышимыми голосовыми подсказками на русском языке.

Отказ от дисплея позволил заметно уменьшить габариты корпуса. Оптимально провести установку в верхней зоне лобового стекла или за салонным зеркалом.

Для крепления тут используется компактная площадка с магнитной фиксации. Съем и фиксация быстрые.

Хотя с учетом общего нейтрального внешнего вида и компактности его можно будет не снимать на время длительной парковки.

Для подачи питания используется miniUSB. Находится он у Akenori VR02 на правой грани. Комплектный адаптер идет с запасом по длине кабеля. Спрятав под обшивкой в видимой части останется очень ограниченный участок кабеля.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы использовали накопитель объемом 128 Гбайт.

Предусмотрели возможность поворота блока с объективом относительно ножки крепления. Выбранное положение фиксируется и в последующем при движении по дороге не смещаются.

Используется оптика, собранная из группы стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов по диагонали.

Софт

На левой грани механическая кнопка управления. Нажатие на нее защищает текущий ролик от перезаписи.Akenori VR02 оснащен модулем Wi-Fi. Для управления используется одноименное приложение.

Потоковое изображение с камеры. Кнопки видео и фотосъемки.

Вывод списка отснятых файлов. Перенос в память смартфона выбранных.

Список настроек. Корректировка разрешения, длительности роликов. Дополнительные параметры.

Тесты

Итоги

Используется высокочувствительная матрица Sony Exmor IMX32. Обработку ведет процессор Grain Media GM81355. Кодек H.264. Хорошая детализация съемки.Akenori VR02 – видеорегистратор с возможностью скрытой установки. Быстросъемный крепеж, высокочувствительная матрица с широким углом обзора, приложение для iOS и Android, поддержка емких карт памяти, кнопка для защиты ролика от перезаписи, широкий диапазон рабочих температур.