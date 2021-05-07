Обзор Akenori VR02. Видеорегистратор со скрытой установкой и Wi-Fi

Как пример, изучаемый сегодня Akenori VR02 можно будет спрятать за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора и без свисающего кабеля питания. К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя его стоимость составляет 5 990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне описаны ключевые преимущества и особенности работы.
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, различную документацию, крепеж на лобовое стекло.
Внешний видВыполнено устройство в виде тубуса. Здесь нет привычного дисплея, вместо этого выведена пара светодиодных индикаторов.
Ключевые изменения рабочих состояний видеорегистартор дублирует хорошо слышимыми голосовыми подсказками на русском языке.
Отказ от дисплея позволил заметно уменьшить габариты корпуса. Оптимально провести установку в верхней зоне лобового стекла или за салонным зеркалом.
Для крепления тут используется компактная площадка с магнитной фиксации. Съем и фиксация быстрые.
Хотя с учетом общего нейтрального внешнего вида и компактности его можно будет не снимать на время длительной парковки.
Для подачи питания используется miniUSB. Находится он у Akenori VR02 на правой грани. Комплектный адаптер идет с запасом по длине кабеля. Спрятав под обшивкой в видимой части останется очень ограниченный участок кабеля.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы использовали накопитель объемом 128 Гбайт.
Предусмотрели возможность поворота блока с объективом относительно ножки крепления. Выбранное положение фиксируется и в последующем при движении по дороге не смещаются.
Используется оптика, собранная из группы стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов по диагонали.
На левой грани механическая кнопка управления. Нажатие на нее защищает текущий ролик от перезаписи.
СофтAkenori VR02 оснащен модулем Wi-Fi. Для управления используется одноименное приложение.
Потоковое изображение с камеры. Кнопки видео и фотосъемки.
Вывод списка отснятых файлов. Перенос в память смартфона выбранных.
Список настроек. Корректировка разрешения, длительности роликов. Дополнительные параметры.