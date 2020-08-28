Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки

На прошлой неделе мы изучали Artway AV-400 MAX Power с емким аккумулятором, обеспечивающим до 30 минут съемки в автономном режиме. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Artway AV-396 Super Night Vision, особенностью которого стала топовая система ночного видения, повышающего детализацию и информативность при съемке в плохих условиях освещения.

Artway AV-396 Super Night Vision обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам с откидной крышкой.Выполнен в корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз класса А+.

Угол обзора 170 градусов. Общие габариты компактные. На лобовом стекле занимает ограниченное пространство.

На борту информативный 3-дюймовый дисплей. Отличает его высокая яркость и хорошая читаемость под разными углами обзора.

Маркировка, соответствующая кнопкам, нанесена на боковые рани. Такое расположение упрощает поиск нужной во время управления.

Сами кнопки у Artway AV-396 Super Night Vision распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо. Не дребезжат.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Заявлена поддержка объемом до 32 Гбайт. Карта фиксируется замком, исключая случайное извлечение.

Разъем питания расположен на верхней грани. Комплектный адаптер питания с Г-образным коннектором и запасом по длине кабеля. Есть возможность организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси.Заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти. Но предусмотрели и детальные опции по корректировке работы под свои личные требования. Оформлено в виде плиток. Наглядно и информативно. Помимо традиционного набора, есть опции включения дополнительных функций.

Тесты

Дневная съемка Artway AV-396 Super Night Vision

Запись Artway AV-396 Super Night Vision ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV с кодеком H.264.

Ночная съемка Artway AV-396 Super Night Vision

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость по всей площади кадра, включая съемку при плохом уровне уличного освещения и в ночное время.

Итоги по Artway AV-396 Super Night Vision

Artway AV-396 Super Night Vision – недорогой видеорегистратор с высоким качеством съемки, позволяющий в деталях зафиксировать происходящее на дороге днем и ночью. Поворотное крепление, скрытый подвод питания, меню в плиточном стиле, аккуратное исполнение.