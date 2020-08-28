Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки

На прошлой неделе мы изучали Artway AV-400 MAX Power с емким аккумулятором, обеспечивающим до 30 минут съемки в автономном режиме. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Artway AV-396 Super Night Vision, особенностью которого стала топовая система ночного видения, повышающего детализацию и информативность при съемке в плохих условиях освещения.

Artway AV-396 Super Night Vision

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Artway AV-396 Super Night Vision обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам с откидной крышкой.

Внешний вид

Выполнен в корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз класса А+.

Artway AV-396 Super Night Vision

Угол обзора 170 градусов. Общие габариты компактные. На лобовом стекле занимает ограниченное пространство.

Artway AV-396 Super Night Vision

На борту информативный 3-дюймовый дисплей. Отличает его высокая яркость и хорошая читаемость под разными углами обзора.

Artway AV-396 Super Night Vision

Маркировка, соответствующая кнопкам, нанесена на боковые рани. Такое расположение упрощает поиск нужной во время управления.

Artway AV-396 Super Night Vision

Сами кнопки у Artway AV-396 Super Night Vision распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо. Не дребезжат.

Artway AV-396 Super Night Vision

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Заявлена поддержка объемом до 32 Гбайт. Карта фиксируется замком, исключая случайное извлечение.

Artway AV-396 Super Night Vision

Разъем питания расположен на верхней грани. Комплектный адаптер питания с Г-образным коннектором и запасом по длине кабеля. Есть возможность организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Artway AV-396 Super Night Vision

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси.

Настройки

Заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти. Но предусмотрели и детальные опции по корректировке работы под свои личные требования. Оформлено в виде плиток. Наглядно и информативно. Помимо традиционного набора, есть опции включения дополнительных функций.

Artway AV-396 Super Night Vision

Тесты

Запись Artway AV-396 Super Night Vision ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV с кодеком H.264.

Дневная съемка Artway AV-396 Super Night Vision

Ролики с высокой четкостью. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость по всей площади кадра, включая съемку при плохом уровне уличного освещения и в ночное время.

Ночная съемка Artway AV-396 Super Night Vision

Итоги по Artway AV-396 Super Night Vision

Artway AV-396 Super Night Vision – недорогой видеорегистратор с высоким качеством съемки, позволяющий в деталях зафиксировать происходящее на дороге днем и ночью. Поворотное крепление, скрытый подвод питания, меню в плиточном стиле, аккуратное исполнение.
Комментарии и отзывы Artway AV-396 Super Night Vision
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