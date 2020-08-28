Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки

Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.
Artway AV-396 Super Night Vision обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам с откидной крышкой.
Внешний видВыполнен в корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз класса А+.
Угол обзора 170 градусов. Общие габариты компактные. На лобовом стекле занимает ограниченное пространство.
На борту информативный 3-дюймовый дисплей. Отличает его высокая яркость и хорошая читаемость под разными углами обзора.
Маркировка, соответствующая кнопкам, нанесена на боковые рани. Такое расположение упрощает поиск нужной во время управления.
Сами кнопки у Artway AV-396 Super Night Vision распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо. Не дребезжат.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Заявлена поддержка объемом до 32 Гбайт. Карта фиксируется замком, исключая случайное извлечение.
Разъем питания расположен на верхней грани. Комплектный адаптер питания с Г-образным коннектором и запасом по длине кабеля. Есть возможность организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.
На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси.
НастройкиЗаводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти. Но предусмотрели и детальные опции по корректировке работы под свои личные требования. Оформлено в виде плиток. Наглядно и информативно. Помимо традиционного набора, есть опции включения дополнительных функций.