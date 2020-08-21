Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором

Особенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 500 мАч. Она обеспечивает до 30 минут съемки без подачи питания через прикуриватель. Эта особенность позволяет вести видеофиксацию с выключенным двигателем. Тем более здесь поддерживается режим парковки, автоматически активирующий съемку при срабатывании датчиков удара или движения.

Artway AV-400 MAX Power 1TB обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Здесь же бланк, который позволит получить 100 рублей за отзыв. Упаковано все в коробку с откидной крышкой.

Внешний вид

Выполнен в традиционном исполнении. Закругленные углы и компактные габариты. Лицевая панель с текстурным покрытием.

На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Комплектный крепеж позволяет поворачивать на 360 градусов.

Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Разъем питания miniUSB также находится сверху. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля зарядного устройства с запасом. Его можно будет провести вдоль боковой стойки и под обшивкой.

На стороне водителя у Artway AV-400 MAX Power расположен 3-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Рамки вокруг экрана узкие. Управляется видеорегистартор при помощи группы из семи механических кнопок. Слева – три, справа – четыре.

Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат.

Установлен объектив, собранный из группы шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.Меню настроек в Artway AV-400 MAX Power представлено наглядными иконками. Удобнее и информативнее, чем список. Цикл и разрешение. Дополнительные параметры. Здесь включаются датчик удара, режим парковки и датчик движения. Корректируется тип штампа на роликах. С экрана можно будет провести детальные настройки работы видеорегистратора.

Тесты

Дневная съемка Artway AV-400 MAX Power

Запись устройство ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики пишутся в формате MOV с кодеком H.264. Для просмотра не потребуется установка дополнительных кодеков.

Ночная съемка Artway AV-400 MAX Power

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время. Резкость по всей площади кадра.

Итоги по Artway AV-400 MAX Power

Встроенного аккумулятора хватает на обеспечение автономной съемки длительностью до 30 минут. Так помимо съемки во время парковки с выключенным двигателем, также можно будет снять устройство со стекла и снять беседу с сотрудником ГАИ.Artway AV-400 MAX Power – недорогой видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки. К плюсам отнесем возможность скрытой установки в салоне автомобиля, поворотное крепление, датчики удара и парковки, емкий аккумулятор, информативный 3-дюймовый дисплей, широкий угол обзора.