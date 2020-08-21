Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором

Особенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 500 мАч. Она обеспечивает до 30 минут съемки без подачи питания через прикуриватель. Эта особенность позволяет вести видеофиксацию с выключенным двигателем. Тем более здесь поддерживается режим парковки, автоматически активирующий съемку при срабатывании датчиков удара или движения.

Artway AV-400 MAX Power

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Artway AV-400 MAX Power 1TB обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Здесь же бланк, который позволит получить 100 рублей за отзыв. Упаковано все в коробку с откидной крышкой.

Artway AV-400 MAX Power

Внешний вид

Выполнен в традиционном исполнении. Закругленные углы и компактные габариты. Лицевая панель с текстурным покрытием.

Artway AV-400 MAX Power

На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Комплектный крепеж позволяет поворачивать на 360 градусов.

Artway AV-400 MAX Power

Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Разъем питания miniUSB также находится сверху. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Artway AV-400 MAX Power

Длина кабеля зарядного устройства с запасом. Его можно будет провести вдоль боковой стойки и под обшивкой.

Artway AV-400 MAX Power

На стороне водителя у Artway AV-400 MAX Power расположен 3-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Artway AV-400 MAX Power

Рамки вокруг экрана узкие. Управляется видеорегистартор при помощи группы из семи механических кнопок. Слева – три, справа – четыре.

Artway AV-400 MAX Power

Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат.

Artway AV-400 MAX Power

Установлен объектив, собранный из группы шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Artway AV-400 MAX Power

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Настройки

Меню настроек в Artway AV-400 MAX Power представлено наглядными иконками. Удобнее и информативнее, чем список. Цикл и разрешение. Дополнительные параметры. Здесь включаются датчик удара, режим парковки и датчик движения. Корректируется тип штампа на роликах. С экрана можно будет провести детальные настройки работы видеорегистратора.

Artway AV-400 MAX Power

Тесты

Запись устройство ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики пишутся в формате MOV с кодеком H.264. Для просмотра не потребуется установка дополнительных кодеков.

Дневная съемка Artway AV-400 MAX Power

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время. Резкость по всей площади кадра.

Ночная съемка Artway AV-400 MAX Power

Встроенного аккумулятора хватает на обеспечение автономной съемки длительностью до 30 минут. Так помимо съемки во время парковки с выключенным двигателем, также можно будет снять устройство со стекла и снять беседу с сотрудником ГАИ.

Итоги по Artway AV-400 MAX Power

Artway AV-400 MAX Power – недорогой видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки. К плюсам отнесем возможность скрытой установки в салоне автомобиля, поворотное крепление, датчики удара и парковки, емкий аккумулятор, информативный 3-дюймовый дисплей, широкий угол обзора.
Комментарии и отзывы Artway AV-400 MAX Power
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