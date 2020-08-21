Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали.
Artway AV-400 MAX Power 1TB обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Здесь же бланк, который позволит получить 100 рублей за отзыв. Упаковано все в коробку с откидной крышкой.
Внешний видВыполнен в традиционном исполнении. Закругленные углы и компактные габариты. Лицевая панель с текстурным покрытием.
На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Комплектный крепеж позволяет поворачивать на 360 градусов.
Используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Разъем питания miniUSB также находится сверху. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Длина кабеля зарядного устройства с запасом. Его можно будет провести вдоль боковой стойки и под обшивкой.
На стороне водителя у Artway AV-400 MAX Power расположен 3-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.
Рамки вокруг экрана узкие. Управляется видеорегистартор при помощи группы из семи механических кнопок. Слева – три, справа – четыре.
Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат.
Установлен объектив, собранный из группы шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
НастройкиМеню настроек в Artway AV-400 MAX Power представлено наглядными иконками. Удобнее и информативнее, чем список. Цикл и разрешение. Дополнительные параметры. Здесь включаются датчик удара, режим парковки и датчик движения. Корректируется тип штампа на роликах. С экрана можно будет провести детальные настройки работы видеорегистратора.