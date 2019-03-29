Обзор Artway MD-105 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор

На прошлой неделе мы проводили тестирование комбо-видеорегистратора Artway MD-106 COMBO с магнитным креплением и компактными габаритами. Изучаемый сегодня Artway MD-105 COMBO использует классическое крепление с вакуумной присоской и ножкой, его также отличают компактные размеры. Рекомендованная стоимость составляет 8990 рублей.

Artway MD-105 COMBO обзор

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Комплектация

Комплект включает крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Artway MD-105 COMBO по исполнению схож со старшей моделью. Размеры корпуса составляют всего 80 на 54 мм.

Такие компактные габариты не требуют много места на лобовом стекле, не уменьшают полезную площадь обзора. Он остается неприметным со стороны улицы.

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Рядом приемник патч-антенны. Выбор в пользу современного технического исполнения позволил уменьшить ширину корпуса.

На верхнем торце паз под комплектный крепеж с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей, с помощью которого можно будет контролировать направление съемки, просматривать данные по комплексам с активным излучением и стационарные фото-радары.

Все важные данные дополнительно дублируются внятными голосовыми подсказками. Они хорошо слышны даже при работающей в салоне магнитоле.

По краям от экрана находится по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

На левом торце находится miniUSB, используемый для подключения к 12V зарядному устройству. Комплектный адаптер с Г-образным коннектором.

С противоположной стороны слот для microSD карточки. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек.

Настройки

Опции настроек в Artway MD-105 COMBO разделены по двум отдельным вкладкам. Выставляются параметры видеосъемки и работы радар-детектора. Выбирается разрешение съемки, тип выводимой информации, длительность роликов, тип штампа и другие параметры.

Выключаются отдельные диапазоны, задаются скоростные лимиты, выключаются типы стационарных комплексов, выбирается расстояние до вывода оповещения.

Радар-детектор

Этот комбо-видеорегистратор детектирует все типы излучений, используемых в России радарных комплексов. Доступно несколько режимов работы, самым оптимальным показал себя АВТО, в нем обеспечивается оптимальный баланс между точностью детектирования и количеством ложных срабатываний. В условиях мегаполиса встречались умеренные ложные срабатывания. В настройках можно будет задать допустимое значение превышения максимальной скорости на участке. Работает интеллектуальный фильтр ложных срабатываний.

Видеозапись

Дневная съемка Artway MD-105 COMBO

База стационарных точек обновляется регулярно. Она включает камеры, установленные зимой 2019 года в Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Есть системы контроля стоп-линии, выделенной полосы. Дальность оповещения задается в настройках.Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка Artway MD-105 COMBO

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. В деталях фиксируются участники дорожного движения, знаки и разметка. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Artway MD-105 COMBO

Есть улучшенная ночная съемка Super Night Vision.Artway MD-105 COMBO хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. За время длительных тестов он продемонстрировал точное детектирование при умеренном количестве ложных срабатываний. Поворотное крепление, детальные настройки, широкий угол обзора, частые обновления.