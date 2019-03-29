Обзор Artway MD-105 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор

2019-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artway MD-105 COMBO; [351]
На прошлой неделе мы проводили тестирование комбо-видеорегистратора Artway MD-106 COMBO с магнитным креплением и компактными габаритами. Изучаемый сегодня Artway MD-105 COMBO использует классическое крепление с вакуумной присоской и ножкой, его также отличают компактные размеры. Рекомендованная стоимость составляет 8990 рублей.

Artway MD-105 COMBO

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artway MD-105 COMBO обзор

Комплектация

Комплект включает крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Artway MD-105 COMBO

Внешний вид

Artway MD-105 COMBO по исполнению схож со старшей моделью. Размеры корпуса составляют всего 80 на 54 мм.

Artway MD-105 COMBO

Такие компактные габариты не требуют много места на лобовом стекле, не уменьшают полезную площадь обзора. Он остается неприметным со стороны улицы.

Artway MD-105 COMBO

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Artway MD-105 COMBO

Рядом приемник патч-антенны. Выбор в пользу современного технического исполнения позволил уменьшить ширину корпуса.

Artway MD-105 COMBO

На верхнем торце паз под комплектный крепеж с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Artway MD-105 COMBO

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей, с помощью которого можно будет контролировать направление съемки, просматривать данные по комплексам с активным излучением и стационарные фото-радары.

Artway MD-105 COMBO

Все важные данные дополнительно дублируются внятными голосовыми подсказками. Они хорошо слышны даже при работающей в салоне магнитоле.

Artway MD-105 COMBO

По краям от экрана находится по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

Artway MD-105 COMBO

На левом торце находится miniUSB, используемый для подключения к 12V зарядному устройству. Комплектный адаптер с Г-образным коннектором.

Artway MD-105 COMBO

С противоположной стороны слот для microSD карточки. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек.

Artway MD-105 COMBO

Настройки

Опции настроек в Artway MD-105 COMBO разделены по двум отдельным вкладкам. Выставляются параметры видеосъемки и работы радар-детектора. Выбирается разрешение съемки, тип выводимой информации, длительность роликов, тип штампа и другие параметры.

Artway MD-105 COMBO

Выключаются отдельные диапазоны, задаются скоростные лимиты, выключаются типы стационарных комплексов, выбирается расстояние до вывода оповещения.

Artway MD-105 COMBO

Радар-детектор

Этот комбо-видеорегистратор детектирует все типы излучений, используемых в России радарных комплексов. Доступно несколько режимов работы, самым оптимальным показал себя АВТО, в нем обеспечивается оптимальный баланс между точностью детектирования и количеством ложных срабатываний. В условиях мегаполиса встречались умеренные ложные срабатывания. В настройках можно будет задать допустимое значение превышения максимальной скорости на участке. Работает интеллектуальный фильтр ложных срабатываний.

Artway MD-105 COMBO

База стационарных точек обновляется регулярно. Она включает камеры, установленные зимой 2019 года в Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Есть системы контроля стоп-линии, выделенной полосы. Дальность оповещения задается в настройках.

Видеозапись

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Дневная съемка Artway MD-105 COMBO

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. В деталях фиксируются участники дорожного движения, знаки и разметка. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка Artway MD-105 COMBO

Есть улучшенная ночная съемка Super Night Vision.

Итоги по Artway MD-105 COMBO

Artway MD-105 COMBO хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. За время длительных тестов он продемонстрировал точное детектирование при умеренном количестве ложных срабатываний. Поворотное крепление, детальные настройки, широкий угол обзора, частые обновления.

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