Обзор Artway MD-108 Signature. Сигнатурный видеорегистратор с магнитным креплением

Продолжая изучение актуальной линейки Artway сегодня, мы рассмотрим новинку MD-108 Signature, выполняющего функции: GPS-информатора, сигнатурного радар-детектора и видеорегистратора. Его отличительной особенностью стало использование быстросъемного магнитного крепления. Мы провели его длительное тестирование на дорогах Казани и сегодня готовы поделиться его результатом.

Artway MD-108 Signature обзор

Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе с видеорегистратором пользователь получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее Artway MD-107 Signature , выполнен он в очень компактном корпусе, на лобовом стекле занимает ограниченное пространство.

Отличием стало использование быстросъемного магнитного крепления. Заметно упрощается съем на время длительной парковки, не привлекая к себе внимание и не провоцируя кражу.

Также в Artway MD-108 Signature питание подается в поворотную ножку крепежа. В видимой части салона остается только ограниченный участок кабеля.

Длина комплектного адаптера позволит провести скрытый монтаж. Отдельно отметим возможность сквозного подключения зарядника еще одного устройства. Полезно с учетом ограниченного количества розеток даже в дорогих автомобилях.

Установленное на крепление устройство можно вращать вокруг оси, направляя в нужную сторону. Само крепление надежное, самопроизвольно не отстегивается.

В видеорегистраторе используется оптика, собранная из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов. Рядом с объективом компактная патч-антенна.

Информация выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Поддерживается вывод голосовых и звуковых уведомлений.

Управляется при помощи шести механических кнопок, расположенных по три с каждой из сторон экрана. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Настройки

Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. Тесты проводили с накопителем объемом 32 Гбайт.Artway MD-108 Signature предлагает детальные ручные настройки. Разделены опции по двум разделам: видеорегистратор и радарная часть с информатором. Выключаются отдельные диапазоны, выбираются лимиты скорости и параметры.

Разрешение и длительность роликов. Несколько видов штампа записи. Корректировка яркости и экспозиции.

Радар-детектор

Установлен сигнатурный радар-детектор с точным детектированием используемых в России и СНГ радарных комплексов. Выводятся уведомления заблаговременно с отображением типа излучения и силы сигнала. Можно будет заблаговременно принять решение о коррекции скорости движения.

Доступно несколько режимов работы: Город 1 / Город 2 / Город 3 / Трасса / СМАРТ. Последний режим предлагает оптимальный заводской пресет настроек в зависимости от условий эксплуатации. За время поездок по городу встречались только единичные ложные срабатывания.

Тесты

Дневная съемка Artway MD-108 Signature

При движении на участке АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости. Помимо этого, выводятся предупреждения по стационарным комплексам, радарам и камерам. С официального сайта загружаются обновления базы GPS. Без внимания не оставались системы, установленные зимой 2019/2020 года.Видео Artway MD-108 Signature пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264, расширение MOV. Поддерживается режим улучшенной ночной съемки Super Night Vision.

Ночная съемка Artway MD-108 Signature

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. В ночное время сохраняется хорошее качество.

Итоги по Artway MD-108 Signature

Artway MD-108 Signature при своей невысокой стоимости предлагает удобное быстросъемное крепление, скрытый монтаж, детальные настройки, сигнатурный радар-детектор, GPS-информатор о полицейских камерах,, частое обновление базы камер/радаров, съемку в Full HD с высокой резкостью, аккуратный внешний вид, зарядник со сквозным подключением.