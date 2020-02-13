Обзор Artway MD-108 Signature. Сигнатурный видеорегистратор с магнитным креплением

Продолжая изучение актуальной линейки Artway сегодня, мы рассмотрим новинку MD-108 Signature, выполняющего функции: GPS-информатора, сигнатурного радар-детектора и видеорегистратора. Его отличительной особенностью стало использование быстросъемного магнитного крепления. Мы провели его длительное тестирование на дорогах Казани и сегодня готовы поделиться его результатом.
Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах, мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Artway MD-108 Signature обзор
КомплектацияВместе с видеорегистратором пользователь получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видКак и рассмотренный ранее Artway MD-107 Signature, выполнен он в очень компактном корпусе, на лобовом стекле занимает ограниченное пространство.
Отличием стало использование быстросъемного магнитного крепления. Заметно упрощается съем на время длительной парковки, не привлекая к себе внимание и не провоцируя кражу.
Также в Artway MD-108 Signature питание подается в поворотную ножку крепежа. В видимой части салона остается только ограниченный участок кабеля.
Длина комплектного адаптера позволит провести скрытый монтаж. Отдельно отметим возможность сквозного подключения зарядника еще одного устройства. Полезно с учетом ограниченного количества розеток даже в дорогих автомобилях.
Установленное на крепление устройство можно вращать вокруг оси, направляя в нужную сторону. Само крепление надежное, самопроизвольно не отстегивается.
В видеорегистраторе используется оптика, собранная из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов. Рядом с объективом компактная патч-антенна.
Информация выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Поддерживается вывод голосовых и звуковых уведомлений.
Управляется при помощи шести механических кнопок, расположенных по три с каждой из сторон экрана. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. Тесты проводили с накопителем объемом 32 Гбайт.
НастройкиArtway MD-108 Signature предлагает детальные ручные настройки. Разделены опции по двум разделам: видеорегистратор и радарная часть с информатором. Выключаются отдельные диапазоны, выбираются лимиты скорости и параметры.
Разрешение и длительность роликов. Несколько видов штампа записи. Корректировка яркости и экспозиции.
Радар-детекторУстановлен сигнатурный радар-детектор с точным детектированием используемых в России и СНГ радарных комплексов. Выводятся уведомления заблаговременно с отображением типа излучения и силы сигнала. Можно будет заблаговременно принять решение о коррекции скорости движения.
Доступно несколько режимов работы: Город 1 / Город 2 / Город 3 / Трасса / СМАРТ. Последний режим предлагает оптимальный заводской пресет настроек в зависимости от условий эксплуатации. За время поездок по городу встречались только единичные ложные срабатывания.
При движении на участке АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости. Помимо этого, выводятся предупреждения по стационарным комплексам, радарам и камерам. С официального сайта загружаются обновления базы GPS. Без внимания не оставались системы, установленные зимой 2019/2020 года.