Обзор Artway MD-170. Многофункциональный видеорегистратор

2018-03-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artway MD-170; [166]
Операционная система Android получила повсеместное распостранение, начиная от смартфонов заканчивая компонентами умного дома. Неудивительно, что её начали внедрять в автомобильные видеорегистраторы. Не так давно мы проводили тестирование Artway MD-910, выполненного в форм-факторе 11 в 1. Сегодня изучим еще одну модель со схожим функционалом, но в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Она имеет весомое преймущество в виде скрытного монтажа в салоне.

Artway MD-170

Видеорегистратор находится в широком доступе в российском рознице. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artway MD-170 обзор

Комплектация

Поставляется в продолговатой коробке со схематичным изображением видеорегистратора и описанием его ключевых возможностей.

Artway MD-170

Комплект включает основной блок, дополнительную камеру, кабель подключения зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю GPS-антенну, две резиновые скобы, двухсторонний скотч, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Основной блок Artway MD-170 выполнен в виде накладки на салонное зеркало, фиксируемой при помощи двух резиновых скоб. Видеорегистратор не занимает места на лобовом стекле, сохраняя площадь обзора.

Artway MD-170

Еще одним важным преимуществом является, неприметность со стороны улицы. Отпадает необходимость в съеме его на время длительной парковки и риск кражи. Также во время ожидания при срабатывании датчика удара, эта модель отправляет на смартфон снимок с двух камер, сохранив фотографию злоумышленника или водителя, который пытается скрыться с места ДТП.

Artway MD-170

С этим же расчетом все провода с запасом по длине. В ходе тестирования мы провели скрытый монтаж в автомобиле, с какими-либо проблемами не столкнулись.

Artway MD-170

В этой модели видеорегистратора есть два внешних блока. Антенна GPS с возможностью размещения с учетом улучшения качества и точности приема. Внешняя камера в защищенном корпусе.

Artway MD-170

Вторую камеру можно ставить как внутри салона, так и в районе номерного знака. У неё выделен отдельный канал питания для автоматической активации режима парковки.

Artway MD-170

Разъемы подключения выведены на верхнем торце Artway MD-170. Доступны miniUSB разъем питания, вход для второй камеры, позолоченный штекер GPS-антенны, слот для карты памяти и SIM-карты. Распознаются карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Artway MD-170

Фронтальную сторону основного блока занимает ровный зеркальный элемент, за которым скрывается семидюймовый дисплей с разрешением 1280 на 480 пикселей. Большая площадь экрана позволит с комфортом работать с интерфейсом.

Artway MD-170

Можно не переживать за сохранение основной функции зеркала, экран при желании можно выключить или вывести на него изображение с тыловой камеры, улучшив качество контроля слепой зоны позади автомобиля.

Artway MD-170

На нижнем торце единственная механическая кнопка, отвечающая за ручную перезагрузку и выключение экрана. Остальное управление осуществляется при помощи сенсора. Нажатия определяются точно.

Artway MD-170

Объектив выполнен в виде шарнира с возможностью изменения горизонта и угла наклона. Используется стеклянная оптика с углом обзора 170 по диагонали.

Софт и настройка

Работает Artway MD-170 на базе операционной системы Android 5.0. Главный экран оформлен в виде плиток с быстрым доступом к часто используемым функциям. Пользователи получают доступ к магазину приложений Play Market с возможностью дополнительной установки навигационного, мультимедийного и информационного софта. Доступ в сеть осуществляется или после установки SIM-карты или открыв доступ со смартфона.

Artway MD-170

Car Assist

Изучение программного обеспечения начнем с поддержки утилиты Car Assist, суть которой заключается в синхронизации со смартфоном. От пользователя потребуется установка программы на свой смартфон и регистрацию аккаунта.

Artway MD-170

Для выгрузки роликов с карты памяти в память смартфона потребуется подключение по Wi-Fi. Точка доступа с защищенной беспроводной сетью открывается в один клик. Также выводится потоковое изображение с двух камер. Создается резервная копия важны файлов. Здесь же с главного экрана доступен список роликов, которыми делятся пользователи со всего мира.

Artway MD-170

Еще одной полезной опцией этой утилиты является взаимодействие с датчиком удара. Отображается PUSH-уведомление с быстрым доступом к карте с местом размещения автомобиля и снимки с двух камер. Эта информация будет всегда под рукой и не потеряется при возможной краже видеорегистратора или автомобиля.

Artway MD-170

Навигация

Изначально предустановлена навигация от Google с актуальными картами и полным функционалом. Сам пользователь сможет в дальнейшем установить дополнительные программы, например, НАВИТЕЛ или Яндекс.Карты.

Artway MD-170

При наличии доступа в сеть, будет отображаться информация по трафику на дорогах и актуальным дорожным событиям по ходу маршрута.

Artway MD-170

GPS информатор

Программу, предустановленную изначально в Artway MD-170 нельзя назвать удобной в повседневной эксплуатации. Но опять же выбираем оптимальный вариант самостоятельно и делаем вывод информации по стационарно размещенным камерам контроля скорости удобней.

Artway MD-170

Мультимедиа

Видеорегистратор может выступать в качестве средства воспроизведения мультимедийного контента. Доступ к онлайн библиотекам музыкальных композиций. Youtube, фильмы, ТВ и мультфильмы при движении в пробках или длительных парковках.

Дополнительно

Есть встроенный Bluetooth с поддержкой громкой связи. Из дополнительны функций можно отметить FM-трансмитер. Браузер. Мощности 4-ядерного процессора достаточно для стабильной работы системы. Глюков и сбоев за время тестов обнаружено не было.

Artway MD-170

Видеозапись

Artway MD-170 справляется полноценно и с основной своей функцией – видеофиксацией всего, что происходит на дороге. Основной поток с разрешением Full HD. Циклическая запись с заданным интервалом роликов.

Номерные знаки читаемы. Качество съемки на приемлемом уровне. Ролики могут использоваться в качестве доказательной базы.

Вторая камера пишет ролики в разрешении 640 на 480 пикселей. Файлы с двух камер записываются в одну папку с маркировкой: B – дополнительная, F – фронтальная. Дополнительно к видеопотоку сохраняются данные времени и геолокации.

Итоги по Artway MD-170

Золото. Выбор редакции MegaObzorArtway MD-170 идеальный вариант для тех, кто не хочет ограничиваться изначально заложенным производителем функционалом и иметь возможность самостоятельного выбора софта, а также сценариев работы. Одним устройство решаются вопросы двухканальной съемки, помощи при парковке, вывода уведомлений по камерам, навигации, мультимедиа, охраны, громкой связи. Добавим к этому корпус со скрытной установкой, емкий аккумулятор, самостоятельный доступ к сети, интуитивный плиточный интерфейс.
Artway MD-170 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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