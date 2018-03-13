Обзор Artway MD-170. Многофункциональный видеорегистратор

Операционная система Android получила повсеместное распостранение, начиная от смартфонов заканчивая компонентами умного дома. Неудивительно, что её начали внедрять в автомобильные видеорегистраторы. Не так давно мы проводили тестирование Artway MD-910, выполненного в форм-факторе 11 в 1. Сегодня изучим еще одну модель со схожим функционалом, но в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Она имеет весомое преймущество в виде скрытного монтажа в салоне.

Artway MD-170 обзор

Видеорегистратор находится в широком доступе в российском рознице. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в продолговатой коробке со схематичным изображением видеорегистратора и описанием его ключевых возможностей.

Внешний вид

Комплект включает основной блок, дополнительную камеру, кабель подключения зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю GPS-антенну, две резиновые скобы, двухсторонний скотч, инструкцию и гарантийный талон.Основной блок Artway MD-170 выполнен в виде накладки на салонное зеркало, фиксируемой при помощи двух резиновых скоб. Видеорегистратор не занимает места на лобовом стекле, сохраняя площадь обзора.

Еще одним важным преимуществом является, неприметность со стороны улицы. Отпадает необходимость в съеме его на время длительной парковки и риск кражи. Также во время ожидания при срабатывании датчика удара, эта модель отправляет на смартфон снимок с двух камер, сохранив фотографию злоумышленника или водителя, который пытается скрыться с места ДТП.

С этим же расчетом все провода с запасом по длине. В ходе тестирования мы провели скрытый монтаж в автомобиле, с какими-либо проблемами не столкнулись.

В этой модели видеорегистратора есть два внешних блока. Антенна GPS с возможностью размещения с учетом улучшения качества и точности приема. Внешняя камера в защищенном корпусе.

Вторую камеру можно ставить как внутри салона, так и в районе номерного знака. У неё выделен отдельный канал питания для автоматической активации режима парковки.

Разъемы подключения выведены на верхнем торце Artway MD-170. Доступны miniUSB разъем питания, вход для второй камеры, позолоченный штекер GPS-антенны, слот для карты памяти и SIM-карты. Распознаются карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Фронтальную сторону основного блока занимает ровный зеркальный элемент, за которым скрывается семидюймовый дисплей с разрешением 1280 на 480 пикселей. Большая площадь экрана позволит с комфортом работать с интерфейсом.

Можно не переживать за сохранение основной функции зеркала, экран при желании можно выключить или вывести на него изображение с тыловой камеры, улучшив качество контроля слепой зоны позади автомобиля.

На нижнем торце единственная механическая кнопка, отвечающая за ручную перезагрузку и выключение экрана. Остальное управление осуществляется при помощи сенсора. Нажатия определяются точно.

Софт и настройка

Объектив выполнен в виде шарнира с возможностью изменения горизонта и угла наклона. Используется стеклянная оптика с углом обзора 170 по диагонали.Работает Artway MD-170 на базе операционной системы Android 5.0. Главный экран оформлен в виде плиток с быстрым доступом к часто используемым функциям. Пользователи получают доступ к магазину приложений Play Market с возможностью дополнительной установки навигационного, мультимедийного и информационного софта. Доступ в сеть осуществляется или после установки SIM-карты или открыв доступ со смартфона.

Car Assist

Изучение программного обеспечения начнем с поддержки утилиты Car Assist, суть которой заключается в синхронизации со смартфоном. От пользователя потребуется установка программы на свой смартфон и регистрацию аккаунта.

Для выгрузки роликов с карты памяти в память смартфона потребуется подключение по Wi-Fi. Точка доступа с защищенной беспроводной сетью открывается в один клик. Также выводится потоковое изображение с двух камер. Создается резервная копия важны файлов. Здесь же с главного экрана доступен список роликов, которыми делятся пользователи со всего мира.

Еще одной полезной опцией этой утилиты является взаимодействие с датчиком удара. Отображается PUSH-уведомление с быстрым доступом к карте с местом размещения автомобиля и снимки с двух камер. Эта информация будет всегда под рукой и не потеряется при возможной краже видеорегистратора или автомобиля.

Навигация

Изначально предустановлена навигация от Google с актуальными картами и полным функционалом. Сам пользователь сможет в дальнейшем установить дополнительные программы, например, НАВИТЕЛ или Яндекс.Карты.

При наличии доступа в сеть, будет отображаться информация по трафику на дорогах и актуальным дорожным событиям по ходу маршрута.

GPS информатор

Программу, предустановленную изначально в Artway MD-170 нельзя назвать удобной в повседневной эксплуатации. Но опять же выбираем оптимальный вариант самостоятельно и делаем вывод информации по стационарно размещенным камерам контроля скорости удобней.

Мультимедиа

Дополнительно

Видеорегистратор может выступать в качестве средства воспроизведения мультимедийного контента. Доступ к онлайн библиотекам музыкальных композиций. Youtube, фильмы, ТВ и мультфильмы при движении в пробках или длительных парковках.Есть встроенный Bluetooth с поддержкой громкой связи. Из дополнительны функций можно отметить FM-трансмитер. Браузер. Мощности 4-ядерного процессора достаточно для стабильной работы системы. Глюков и сбоев за время тестов обнаружено не было.

Видеозапись

Artway MD-170 справляется полноценно и с основной своей функцией – видеофиксацией всего, что происходит на дороге. Основной поток с разрешением Full HD. Циклическая запись с заданным интервалом роликов.

Номерные знаки читаемы. Качество съемки на приемлемом уровне. Ролики могут использоваться в качестве доказательной базы.

Вторая камера пишет ролики в разрешении 640 на 480 пикселей. Файлы с двух камер записываются в одну папку с маркировкой: B – дополнительная, F – фронтальная. Дополнительно к видеопотоку сохраняются данные времени и геолокации.

Итоги по Artway MD-170

Artway MD-170 идеальный вариант для тех, кто не хочет ограничиваться изначально заложенным производителем функционалом и иметь возможность самостоятельного выбора софта, а также сценариев работы. Одним устройство решаются вопросы двухканальной съемки, помощи при парковке, вывода уведомлений по камерам, навигации, мультимедиа, охраны, громкой связи. Добавим к этому корпус со скрытной установкой, емкий аккумулятор, самостоятельный доступ к сети, интуитивный плиточный интерфейс.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".