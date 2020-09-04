Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 12 990 рублей.
Artway MD-920 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияСтартовый набор включает зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, GPS-антенну, металлические пластины с двухсторонним скотчем, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в форме складной конструкции. В отличие от традиционного способа крепления на стекле, он устанавливается на приборную панель.
Для исключения соскальзывания на основании расположена пара магнитов. Они прикрепляются к металлическим пластинам, зафиксированным с помощью двухстороннего скотча на приборной панели.
Обеспечивается быстрый съем и установка. На время парковки, для того, чтобы не привлекать повышенного внимания к видеорегистратору, конструкцию можно будет сложить.
На стороне, обращенной к дороге, находится объектив с углом обзора 170 градусов по диагонали. Есть возможность изменения угла съемки и линии горизонта.
Сторону водителя занимает цветной 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 480 пикселей. Изображение на нем хорошо читается под разными углами наклона.
Управление сенсорное. На нажатия пальцев реагирует точно. Рамки вокруг экрана узкие.
Разъемы в Artway MD-920 сосредоточены на тыльной грани. Тут порт подачи питания miniUSB, гнездо для дополнительной камеры, разъем под внешнюю GPS-антенну. Слоты для карты памяти формата microSD и SIM-карты.
Видеорегистратор оснащен встроенным Wi-Fi модулем. Может подключаться к сети 2.4 ГГц или разворачивать собственную точку для доступа с возможностью раздать интернет для других устройств в автомобиле. Постоянное подключение к сети можно провести через 4G.
Встроенные динамики с регулируемым уровнем громкости. Доступны 16 Гбайт встроенной памяти. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 750 мАч.
CarAssist Go
Для смартфона на базе iOS и Android можно загрузить приложение CarAssist. Оно позволяет отслеживать автомобиль дистанционно. Предварительно необходимо будет создать аккаунт и провести привязку регистратора сканированием QR-кода.
Запрос фото с двух камер в один клик. Или короткого видео.
Также устройство передает уведомления с фото при срабатывании датчиков удара.
Из дополнительных возможностей выгрузка отснятых файлов при подключении к Wi-Fi. Просмотр местоположения автомобиля.
СофтРаботает Artway MD-920 на базе Android. Стартовый экран в виде плиток с быстрым доступом к ключевому софту. Вывод данных по количеству видимых спутников, текущее время. Просмотр изображения с двух камер.
Настройка параметров работы системы и режимов съемки. Просмотр отснятых роликов.
Окно со списком установленного софта. Нужные программы можно будет установить с Play Store.
По умолчанию в качестве навигационной программы используются Google.Maps. Ограничений на сторонний софт нет. В устройстве также предустановлено приложение mapcam info с выводом данных по стационарным камерам и радарам.