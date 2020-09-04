Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1

Тестируемый сегодня видеорегистратор Artway MD-920, помимо своей основной задачи, выступает развлекательным центром, навигатором и охранной системой с дистанционным мониторингом. Работает устройство на базе операционной системы Android, поддерживающей возможность установки дополнительного программного обеспечения.

Artway MD-920 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 12 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, GPS-антенну, металлические пластины с двухсторонним скотчем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в форме складной конструкции. В отличие от традиционного способа крепления на стекле, он устанавливается на приборную панель.

Для исключения соскальзывания на основании расположена пара магнитов. Они прикрепляются к металлическим пластинам, зафиксированным с помощью двухстороннего скотча на приборной панели.

Обеспечивается быстрый съем и установка. На время парковки, для того, чтобы не привлекать повышенного внимания к видеорегистратору, конструкцию можно будет сложить.

На стороне, обращенной к дороге, находится объектив с углом обзора 170 градусов по диагонали. Есть возможность изменения угла съемки и линии горизонта.

Сторону водителя занимает цветной 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 480 пикселей. Изображение на нем хорошо читается под разными углами наклона.

Управление сенсорное. На нажатия пальцев реагирует точно. Рамки вокруг экрана узкие.

Разъемы в Artway MD-920 сосредоточены на тыльной грани. Тут порт подачи питания miniUSB, гнездо для дополнительной камеры, разъем под внешнюю GPS-антенну. Слоты для карты памяти формата microSD и SIM-карты.

Видеорегистратор оснащен встроенным Wi-Fi модулем. Может подключаться к сети 2.4 ГГц или разворачивать собственную точку для доступа с возможностью раздать интернет для других устройств в автомобиле. Постоянное подключение к сети можно провести через 4G.

CarAssist Go

Встроенные динамики с регулируемым уровнем громкости. Доступны 16 Гбайт встроенной памяти. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 750 мАч.

Для смартфона на базе iOS и Android можно загрузить приложение CarAssist. Оно позволяет отслеживать автомобиль дистанционно. Предварительно необходимо будет создать аккаунт и провести привязку регистратора сканированием QR-кода.

Запрос фото с двух камер в один клик. Или короткого видео.

Также устройство передает уведомления с фото при срабатывании датчиков удара.

Софт

Из дополнительных возможностей выгрузка отснятых файлов при подключении к Wi-Fi. Просмотр местоположения автомобиля.Работает Artway MD-920 на базе Android. Стартовый экран в виде плиток с быстрым доступом к ключевому софту. Вывод данных по количеству видимых спутников, текущее время. Просмотр изображения с двух камер.

Настройка параметров работы системы и режимов съемки. Просмотр отснятых роликов.

Окно со списком установленного софта. Нужные программы можно будет установить с Play Store.

По умолчанию в качестве навигационной программы используются Google.Maps. Ограничений на сторонний софт нет. В устройстве также предустановлено приложение mapcam info с выводом данных по стационарным камерам и радарам.

Съемка

Дневная съемка Artway MD-920

Запись ведет в Full HD разрешении на основном канале. Номерные знаки читаемы. В виде штампа фиксируется скорость и местоположение.

Ночная съемка Artway MD-920

Ночью читаемость и детализация сохраняются. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера Artway MD-920

Второй канал пишет с меньшим разрешением. В качестве варианта использования камеры нас не раз спрашивали про возможность съемки салона автомобиля. Это актуальная задача с учетом распространения сервисов такси.

Итоги по Artway MD-920

Artway MD-920 решает сразу несколько задач, среди которых двухканальная съемка, навигация, мультимедиа и дистанционный контроль автомобиля. Складная конструкция, возможность скрытого монтажа, быстросъемное крепление, большая диагональ экрана, емкий аккумулятор.