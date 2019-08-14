Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор

Сегодня героем обзора будет видеорегистратор CAMSHEL DVR 130, обладающий сразу несколькими преимуществами, среди которых компактные габариты, широкий угол обзора, металлический корпус и поддержка емких карт памяти. Обеспечивается съемка в высоком качестве, за которую отвечают процессор GP5168 и матрица GC2053.

CAMSHEL DVR 130 обзор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, гарантийный талон и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и ключевым особенностям.

Внешний вид

Лицевая панель CAMSHEL DVR 130 выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. Корпус с высокой жесткостью и прочностью.

Внешний вид строгий и лаконичный. Еще одной его особенностью стали компактные габариты. Как результат, на стекле он занимает ограниченное пространство.

Установив его в верхней зоне лобового стекла, он остается неприметным со стороны улицы. Его вполне можно будет оставлять на время длительной парковки, не рискуя спровоцировать кражу.

На фронтальной панели расположен выступающий над основной плоскостью объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

Сторону водителя занимает двухдюймовый IPS-дисплей. Изображение на нем хорошо читается под разными углами наклона.

С помощью экрана можно будет контролировать направление угла съемки, просматривать ранее отснятые файлы, а также проводить настройки системы.

Управляется видеорегистратор при помощи группы механических кнопок. Находятся они на правой грани. Разобраться будет несложно.

На левом торце помимо кнопки включения и скрытой кнопки перезагрузки, расположен слот под карту памяти формата microSD. Этот видеорегистратор поддерживает емкие карты памяти. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 256 Гбайт.

Питание CAMSHEL DVR 130 осуществляется через miniUSB на верхнем торце. Такое расположение упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Комплектный адаптер питания с Г-образным коннектором и запасом по длине кабеля. Так в салоне будет виден только ограниченный участок, а все остальное скроется под обшивкой.

Настройка

На стекле фиксируется при помощи крепежа с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Начать эксплуатацию устройства можно будет сразу после покупки и установки накопителя. Но тут не забыли и про детальные настройки.

Меняется разрешение съемки и длительность роликов. Активируются дополнительные параметры съемки. Выключаются микрофон и штамп записи.

Тесты

Дневная съемка CAMSHEL DVR 130

CAMSHEL DVR 130 поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы в формате MOV не требуют для просмотра установки дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка CAMSHEL DVR 130

Установлен процессор GP5168 и матрица GC2053. Видеоролики с высокой резкостью и четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Ночью читаемость сохраняется.

Итоги по CAMSHEL DVR 130

CAMSHEL DVR 130 хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки. Компактные габариты, поддержка емких карт памяти, функциональное крепление и возможность скрытого монтажа.