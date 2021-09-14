Обзор CANSONIC CDV-S2 GPS. Видеорегистратор с честным 4К

Тестируемый сегодня видеорегистратор CANSONIC CDV-S2 совмещает стильный дизайн и качественное техническое оснащение. В отличие от большинства моделей, для которых заявлена поддержка съемки в 2160p, установлена матрица Panasonic с разрешающей способностью 4К. Доступен он в двух версиях комплектации, отличия между которыми заключаются в наличии модуля GPS.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Поэтому общие выводы и опыт, полученный и описанный в рамках данного материала, будет актуален для двух этих моделей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB- кабель, клипсы для укладки кабеля, крепление на лобовое стекло с присоской, площадку с двухсторонним скотчем и различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с нанесенной технической информацией.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Внешний вид

GPS-антенна встроена в основание крепления. Обеспечивается уверенный прием даже в автомобилях с двойным остеклением.

CANSONIC CDV-S2 GPS

По умолчанию установлен крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой, которая в закрытом положении не выступает за пределы блока крепления.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Владелец сможет заменить эту часть крепления на площадку с двухсторонним скотчем. Этот вариант меньше по высоте и надежнее в условиях климата в России.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Оба поддерживают поворот вокруг оси и фиксацию выбранного положения. С корпусом видеорегистратора соединяется при помощи магнитного замка. Съем и установка быстрые, проходят без риска повреждения крепежа.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Для удобства скрытого подвода питания, оно подается через miniUSB в основании крепления. В комплекте идет зарядное устройство с 3-метровым кабелем.

CANSONIC CDV-S2 GPS

CANSONIC CDV-S2 GPS оснащен объективом, собранным из 8 стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов, диафрагма F/1.8.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Снимаемое изображение, отснятые ролики и взаимодействие с интерфейсом можно вести через 2.7-дюймовый дисплей.

CANSONIC CDV-S2 GPS

По краям экрана размещены механические клавиши управления. Наглядная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Согласно оценке объема записываемых файлов, накопителя объемом 16 Гбайт хватает на 30 минут съемки с максимальным разрешением. Поддерживает видеорегистратор карты объемом до 256 Гбайт.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Для обеспечения работы системы и аварийного завершения установлен морозоустойчивый суперконденсатор. Он же не подвержен вздутию при длительном нахождении под лучами солнца.

Настройки

В разделе настроек выбирается разрешение и длина видео. Включается парковочный режим, корректируется экспозиция.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Включается отображение скорости и местоположения автомобиля. Меняется чувствительность G-сенсора.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Несколько видов штампа на роликах. Также в последующем можно просмотреть записанные ролики с помощью приложения, которое выводит дополнительную информацию с датчика и GPS-модуля.

CANSONIC CDV-S2 GPS

Тесты

Съемку ведет в честном разрешении 2160p со скоростью 30 кадров в секунду. Высокая четкость и резкость.

Дневная съемка CANSONIC CDV-S2 GPS

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Ночью детализация сохраняется.

Ночная съемка CANSONIC CDV-S2 GPS

Битрейт 70 Мб/с требует установки скоростной карты памяти. Само устройство оснащено 8 Мп матрицей. Съемку ведет без интерполяции

Итоги

CANSONIC CDV-S2 GPS – видеорегистратор с быстросъемным магнитным креплением, GPS-модулем с высокой точностью, оптикой из 8 стеклянных линз, поддержкой емких карт памяти, двумя вариантами крепежа на лобовое стекло и морозостойким питанием. Его преимуществом является съемка в честном 2160p разрешении.
Комментарии и отзывы CANSONIC CDV-S2 GPS
Обзор LEXAND LR200 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зерк...
Обзор LEXAND LR200 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркВидеорегистраторы в формате накладки на салонное зеркало успели себя хорошо зарекомендовать среди автолюб...
Обзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистратор...
Обзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистраторТестируемый сегодня видеорегистратор DUNOBIL MEMO выполнен в компактном корпусе и поддерживает съемку в р...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Sup...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор SupТак или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкиваетс...
Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистратор...
Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистраторСегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы рассмотрим видеорегистратор Dunobil Navis Duo...
Обзор LEXAND LR300. Недорогой и компактный видеорегистратор...
Обзор LEXAND LR300. Недорогой и компактный видеорегистраторДля тестируемого сегодня видеорегистратора LEXAND LR300 заявлено высокое качество снимаемых видео и компа...
Tomahawk Cherokee S - сигнатурное комбо-устройство с интелле...
Tomahawk Cherokee S - сигнатурное комбо-устройство с интеллеTomahawk выпускает первое сигнатурное комбо-устройство с официальным приложением и возможностью обновлени...
Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор ...
Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор С появлением таких сервисов, как Яндекс.Такси, Ситимобил, UBER, упростился процесс поиска клиентов для те...
Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с систем...
Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системТестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision MR-1000 выполнен в формате накладки на салонное зеркало,...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Super HDОбзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Super HD
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистратор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor