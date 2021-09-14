Обзор CANSONIC CDV-S2 GPS. Видеорегистратор с честным 4К

Поэтому общие выводы и опыт, полученный и описанный в рамках данного материала, будет актуален для двух этих моделей.
По умолчанию установлен крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой, которая в закрытом положении не выступает за пределы блока крепления.
Владелец сможет заменить эту часть крепления на площадку с двухсторонним скотчем. Этот вариант меньше по высоте и надежнее в условиях климата в России.
Оба поддерживают поворот вокруг оси и фиксацию выбранного положения. С корпусом видеорегистратора соединяется при помощи магнитного замка. Съем и установка быстрые, проходят без риска повреждения крепежа.
Для удобства скрытого подвода питания, оно подается через miniUSB в основании крепления. В комплекте идет зарядное устройство с 3-метровым кабелем.
CANSONIC CDV-S2 GPS оснащен объективом, собранным из 8 стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов, диафрагма F/1.8.
Снимаемое изображение, отснятые ролики и взаимодействие с интерфейсом можно вести через 2.7-дюймовый дисплей.
По краям экрана размещены механические клавиши управления. Наглядная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Согласно оценке объема записываемых файлов, накопителя объемом 16 Гбайт хватает на 30 минут съемки с максимальным разрешением. Поддерживает видеорегистратор карты объемом до 256 Гбайт.
Для обеспечения работы системы и аварийного завершения установлен морозоустойчивый суперконденсатор. Он же не подвержен вздутию при длительном нахождении под лучами солнца.
Включается отображение скорости и местоположения автомобиля. Меняется чувствительность G-сенсора.
Несколько видов штампа на роликах. Также в последующем можно просмотреть записанные ролики с помощью приложения, которое выводит дополнительную информацию с датчика и GPS-модуля.