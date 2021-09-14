Обзор CANSONIC CDV-S2 GPS. Видеорегистратор с честным 4К

Тестируемый сегодня видеорегистратор CANSONIC CDV-S2 совмещает стильный дизайн и качественное техническое оснащение. В отличие от большинства моделей, для которых заявлена поддержка съемки в 2160p, установлена матрица Panasonic с разрешающей способностью 4К. Доступен он в двух версиях комплектации, отличия между которыми заключаются в наличии модуля GPS.

Комплектация

Поэтому общие выводы и опыт, полученный и описанный в рамках данного материала, будет актуален для двух этих моделей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB- кабель, клипсы для укладки кабеля, крепление на лобовое стекло с присоской, площадку с двухсторонним скотчем и различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с нанесенной технической информацией.

Внешний вид

GPS-антенна встроена в основание крепления. Обеспечивается уверенный прием даже в автомобилях с двойным остеклением.

По умолчанию установлен крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой, которая в закрытом положении не выступает за пределы блока крепления.

Владелец сможет заменить эту часть крепления на площадку с двухсторонним скотчем. Этот вариант меньше по высоте и надежнее в условиях климата в России.

Оба поддерживают поворот вокруг оси и фиксацию выбранного положения. С корпусом видеорегистратора соединяется при помощи магнитного замка. Съем и установка быстрые, проходят без риска повреждения крепежа.

Для удобства скрытого подвода питания, оно подается через miniUSB в основании крепления. В комплекте идет зарядное устройство с 3-метровым кабелем.

CANSONIC CDV-S2 GPS оснащен объективом, собранным из 8 стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов, диафрагма F/1.8.

Снимаемое изображение, отснятые ролики и взаимодействие с интерфейсом можно вести через 2.7-дюймовый дисплей.

По краям экрана размещены механические клавиши управления. Наглядная маркировка, соответствующая выполняемым действиям.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Согласно оценке объема записываемых файлов, накопителя объемом 16 Гбайт хватает на 30 минут съемки с максимальным разрешением. Поддерживает видеорегистратор карты объемом до 256 Гбайт.

Настройки

Для обеспечения работы системы и аварийного завершения установлен морозоустойчивый суперконденсатор. Он же не подвержен вздутию при длительном нахождении под лучами солнца.В разделе настроек выбирается разрешение и длина видео. Включается парковочный режим, корректируется экспозиция.

Включается отображение скорости и местоположения автомобиля. Меняется чувствительность G-сенсора.

Несколько видов штампа на роликах. Также в последующем можно просмотреть записанные ролики с помощью приложения, которое выводит дополнительную информацию с датчика и GPS-модуля.

Тесты

Дневная съемка CANSONIC CDV-S2 GPS

Ночная съемка CANSONIC CDV-S2 GPS

Итоги

Съемку ведет в честном разрешении 2160p со скоростью 30 кадров в секунду. Высокая четкость и резкость.Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Ночью детализация сохраняется.Битрейт 70 Мб/с требует установки скоростной карты памяти. Само устройство оснащено 8 Мп матрицей. Съемку ведет без интерполяцииCANSONIC CDV-S2 GPS – видеорегистратор с быстросъемным магнитным креплением, GPS-модулем с высокой точностью, оптикой из 8 стеклянных линз, поддержкой емких карт памяти, двумя вариантами крепежа на лобовое стекло и морозостойким питанием. Его преимуществом является съемка в честном 2160p разрешении.