Обзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS

2019-02-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CANSONIC UltraDash C1 GPS; [351]
Сегодня в центре внимания будет новый видеорегистратор CANSONIC UltraDash C1 GPS с магнитным креплением и сквозным питанием, матрицей Sony Exmor. Помимо этого, к его особенностям относятся компактные габариты и модуль GPS, фиксирующий скорость и маршрут движения. Его рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

CANSONIC UltraDash C1 GPS обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, набор клипс под провода, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Внешний вид

Классическое исполнение в виде моноблока с закругленными углами. Внешний вид аккуратный, не перегруженный декоративными элементами.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

По центру фронтальной стороны CANSONIC UltraDash C1 GPS объектив, состоящий из шести стеклянных линз с диафрагмой F/1.8. Угол обзора 140 градусов по диагонали.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

На стороне водителя 2-дюймовый дисплей под которым находится группа из пяти механических кнопок с иконками. Плюс две кнопки на левой грани.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Запись ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт. Слот расположен слева.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

На правом торце miniUSB с поддержкой возможности переноса файлов на ПК. Здесь же AV OUT выход, позволяющий вывести изображение на внешний монитор.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Сверху ниша с контактной группой. Крепление магнитное, оно быстросъемное. Процесс съема и установки не вызывает сложностей.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Владелец может выбрать между крепление с вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Второй вариант меньше по высоте и не подвержен отлипанию при эксплуатации в зимнее время.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Оба варианта с разворотом вокруг оси и изменением угла наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Зарядное устройство с запасом по длине кабеля, лишнюю длину которого можно будет спрятать под обшивкой.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Настройки

Два раздела с опциями настройки видеозаписи и общих параметров работы. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, экспозиция. Включается/выключается парковочный режим, G-сенсор, GPS, штамп скорости и лого, заставка при включении.

CANSONIC UltraDash C1 GPS

Тесты

GPS-модуль в CANSONIC UltraDash C1 GPS используется для фиксации маршрута и скорости движения. Эти данные можно будет отображать в видеоряде, используя в качестве доказательной базы. Также есть плеер для детального анализа этих данных.

Дневная запись CANSONIC UltraDash C1 GPS

Установлена высокочувствительная матрица Sony Exmor с диафрагмой F/1.8. Поддерживается HDR. Ролики пишет с высокой резкостью и детализацией. Номерные знаки читаемы на большо расстоянии.

Вечерняя съемка CANSONIC UltraDash C1 GPS

Оба представленных примера видеосъемки записывались в сложных условиях съемки. Тестирование совпало с длительным снегопадом в Казани.

Итоги по CANSONIC UltraDash C1 GPS

CANSONIC UltraDash C1 GPS – добротный видеорегистратор с высоким качеством съемки, удобным магнитным креплением, возможностью скрытого монтажа, GPS-модулем. Проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.

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