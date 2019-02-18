Обзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS

Сегодня в центре внимания будет новый видеорегистратор CANSONIC UltraDash C1 GPS с магнитным креплением и сквозным питанием, матрицей Sony Exmor. Помимо этого, к его особенностям относятся компактные габариты и модуль GPS, фиксирующий скорость и маршрут движения. Его рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.
Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
CANSONIC UltraDash C1 GPS обзор
КомплектацияКомплект включает зарядное устройство в прикуриватель, набор клипс под провода, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора.
Внешний видКлассическое исполнение в виде моноблока с закругленными углами. Внешний вид аккуратный, не перегруженный декоративными элементами.
По центру фронтальной стороны CANSONIC UltraDash C1 GPS объектив, состоящий из шести стеклянных линз с диафрагмой F/1.8. Угол обзора 140 градусов по диагонали.
На стороне водителя 2-дюймовый дисплей под которым находится группа из пяти механических кнопок с иконками. Плюс две кнопки на левой грани.
Запись ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт. Слот расположен слева.
На правом торце miniUSB с поддержкой возможности переноса файлов на ПК. Здесь же AV OUT выход, позволяющий вывести изображение на внешний монитор.
Сверху ниша с контактной группой. Крепление магнитное, оно быстросъемное. Процесс съема и установки не вызывает сложностей.
Владелец может выбрать между крепление с вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Второй вариант меньше по высоте и не подвержен отлипанию при эксплуатации в зимнее время.
Оба варианта с разворотом вокруг оси и изменением угла наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.
Зарядное устройство с запасом по длине кабеля, лишнюю длину которого можно будет спрятать под обшивкой.
НастройкиДва раздела с опциями настройки видеозаписи и общих параметров работы. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, экспозиция. Включается/выключается парковочный режим, G-сенсор, GPS, штамп скорости и лого, заставка при включении.