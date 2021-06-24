Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный видеорегистратор

Одной из ключевых особенностей протестированных ранее видеорегистраторов от CANSONIC бы дополнительный блок камеры с поворотным креплением. В зависимости от технического оснащения они позволяли вести запись салона или приближать номерные знаки в дублирующем видео. Тестируемый сегодня CANSONIC Z3 ZOOM GPS относится к моделям сезона 2021 года, за основу был взять изученный нами CANSONIC Z1 ZOOM.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Продажи устройства к моменту выхода уже стартовали со средней стоимостью 16 990 рублей.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, запасную ленту с двухсторонним скотчем, фиксаторы кабеля, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Внешний вид

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с магнитной фиксацией. Для удобства скрытого монтажа в основании ножки есть гнездо питания. В этом же блоке расположена GPS-антенна.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Выбрать между двумя способами: площадка с двухсторонним скотчем и вакуумная присоска. Оба поддерживаются поворот вокруг оси.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Мы не зря отметили выше скрытый монтаж, комплектный адаптер питания позволяет проложить кабель под обшивкой.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Корпус вытянутой формы с металлической накладкой на лицевой панели, окрашенной в небесно-синий цвет.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

По краям расположены поворотные камеры. Правая с диафрагмой F/2.0, левая F/1.8. Одна из них с углом обзора 140 градусов, вторая 25 градусов.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Обе камеры можно поворачивать на 180 градусов. С учетом используемой оптики и фокусного расстояния оптимальным сценарием для CANSONIC Z3 ZOOM GPS станет направление двух камер в сторону дорогу.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

При этом когда необходимо можно будет повернуть левую и снять сотрудника ГАИ возле бокового стекла или направить в салон для съемки пассажиров.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Выбранное положение блоки камер сохраняют и при движении по неровным дорогам. Не дребезжат.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Оснащено устройство экраном с диагональю 2.7-дюймов. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Управляется при помощи группы из семи кнопок, расположенных по с каждой из сторон экрана. Маркировка нанесена рядом с клавишами. Наглядно.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

На верхнем торце разъем miniUSB, используемый как для подачи питания, так и передачи питания. Есть AV-выход.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Устройство чувствительно к качеству накопителя.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Используется суперконденсатор, позволяющий безопасно использовать видеорегистартор в широком температурном диапазоне. Он же в отличие от литиевых аккумуляторов увеличивает общий срок службы.

Настройки

Настройки у CANSONIC Z3 ZOOM GPS распределены по двум вкладкам. В основной выставляются детальные параметры видеосъемки. Штамп записи.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Вторая вкладка с общими настройками. Меню на русском языке.

CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Тесты

Оснащен видеорегистратор высокочувствительной матрицей Sony Exmor IMX 323. Оба канала пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Читаемость и высокую детализацию сохраняет в дневное и ночное время.

Вторая камера CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Правая камера выступает телеобъективом приближая номерные знаки.

Ночная съемка CANSONIC Z3 ZOOM GPS

Поддерживаются режим парковки, ведя запись при срабатывании датчика удара, и улучшенный ночной режим. GPS-модуль фиксирует данные по маршруту и скорости. Просмотреть их можно в поддерживаемых плеерах.

Итоги

CANSONIC Z3 ZOOM GPS стал лучше предшественника, предложив улучшенное качество съемки, два варианта крепления, GPS. Сохранили особенность в виде поворотных камер. В этой модели правая камера приближает номерные знаки и фиксирует дополнительные детали по участникам дорожного движения. Для эксплуатации в такси с целью съемки салона автомобиля использовать его можно только условно. Не устроить может стоимость.
Комментарии и отзывы CANSONIC Z3 ZOOM GPS
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