Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный видеорегистратор

Одной из ключевых особенностей протестированных ранее видеорегистраторов от CANSONIC бы дополнительный блок камеры с поворотным креплением. В зависимости от технического оснащения они позволяли вести запись салона или приближать номерные знаки в дублирующем видео. Тестируемый сегодня CANSONIC Z3 ZOOM GPS относится к моделям сезона 2021 года, за основу был взять изученный нами CANSONIC Z1 ZOOM
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Продажи устройства к моменту выхода уже стартовали со средней стоимостью 16 990 рублей.
CANSONIC Z3 ZOOM GPS обзор
Комплектация
Упакован в коробку с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, запасную ленту с двухсторонним скотчем, фиксаторы кабеля, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель.
Внешний вид
На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с магнитной фиксацией. Для удобства скрытого монтажа в основании ножки есть гнездо питания. В этом же блоке расположена GPS-антенна.
Выбрать между двумя способами: площадка с двухсторонним скотчем и вакуумная присоска. Оба поддерживаются поворот вокруг оси.
Мы не зря отметили выше скрытый монтаж, комплектный адаптер питания позволяет проложить кабель под обшивкой.
Корпус вытянутой формы с металлической накладкой на лицевой панели, окрашенной в небесно-синий цвет.
По краям расположены поворотные камеры. Правая с диафрагмой F/2.0, левая F/1.8. Одна из них с углом обзора 140 градусов, вторая 25 градусов.
Обе камеры можно поворачивать на 180 градусов. С учетом используемой оптики и фокусного расстояния оптимальным сценарием для CANSONIC Z3 ZOOM GPS станет направление двух камер в сторону дорогу.
При этом когда необходимо можно будет повернуть левую и снять сотрудника ГАИ возле бокового стекла или направить в салон для съемки пассажиров.
Выбранное положение блоки камер сохраняют и при движении по неровным дорогам. Не дребезжат.
Оснащено устройство экраном с диагональю 2.7-дюймов. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона.
Управляется при помощи группы из семи кнопок, расположенных по с каждой из сторон экрана. Маркировка нанесена рядом с клавишами. Наглядно.
На верхнем торце разъем miniUSB, используемый как для подачи питания, так и передачи питания. Есть AV-выход.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Устройство чувствительно к качеству накопителя.
Используется суперконденсатор, позволяющий безопасно использовать видеорегистартор в широком температурном диапазоне. Он же в отличие от литиевых аккумуляторов увеличивает общий срок службы.
Настройки
Настройки у CANSONIC Z3 ZOOM GPS распределены по двум вкладкам. В основной выставляются детальные параметры видеосъемки. Штамп записи.
Вторая вкладка с общими настройками. Меню на русском языке.
Тесты
Оснащен видеорегистратор высокочувствительной матрицей Sony Exmor IMX 323. Оба канала пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Дневная съемка CANSONIC Z3 ZOOM GPS
Читаемость и высокую детализацию сохраняет в дневное и ночное время.
Вторая камера CANSONIC Z3 ZOOM GPS
Правая камера выступает телеобъективом приближая номерные знаки.
Ночная съемка CANSONIC Z3 ZOOM GPS
Поддерживаются режим парковки, ведя запись при срабатывании датчика удара, и улучшенный ночной режим. GPS-модуль фиксирует данные по маршруту и скорости. Просмотреть их можно в поддерживаемых плеерах.
Итоги
CANSONIC Z3 ZOOM GPS стал лучше предшественника, предложив улучшенное качество съемки, два варианта крепления, GPS. Сохранили особенность в виде поворотных камер. В этой модели правая камера приближает номерные знаки и фиксирует дополнительные детали по участникам дорожного движения. Для эксплуатации в такси с целью съемки салона автомобиля использовать его можно только условно. Не устроить может стоимость.