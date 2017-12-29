Обзор КАРКАМ ATLAS 2. Видеорегистратор с навигатором

2017-12-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - КАРКАМ ATLAS 2; [21]
В начале этого года мы проводили тестирование видеорегистратора КАРКАМ Атлас со встроенным навигатором, построенного на базе операционной системы Android с возможностью расширения функционала установкой программного обеспечения, сенсорным экраном, расчетом маршрутом с учетом пробок на дорогах. В конце года компания выпустила обновленную версию - КАРКАМ ATLAS 2. Новинка уже доступна на официальном сайте с рекомендованной стоимостью в 8990 рублей.

КАРКАМ ATLAS 2

Модель совмещает в себе все преймущества первого поколения и ряд новых опций. Сегодня мы рады поделиться опытом эксплуатации этого многофункционального видеорегистратора.

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Комплектация

КАРКАМ ATLAS 2

Поставляется КАРКАМ ATLAS 2 в коробке из белого картона с изображением видеорегистратора. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, крепежную рамку, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, набор технической документации. В подарок идет SIM-карта.

КАРКАМ ATLAS 2

Внешний вид

КАРКАМ ATLAS 2 выполнен в вытянутом корпусе из черного пластика. Форма корпуса обусловлена установкой экрана с увеличенной диагональю экрана.

КАРКАМ ATLAS 2

Информация выводится на пятидюймовый экран. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Экран в ходе эксплуатации позволит просматривать ранее отснятые ролики, взаимодействовать с интерфейсом, использовать навигационный софт и даже просматривать фильмы.

КАРКАМ ATLAS 2

С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. Фиксируется он на шарнирной ножке можно поворачивать в стороны и изменять угол наклона.

КАРКАМ ATLAS 2

Рядом с объективом наклейка с техническими данными и хромированная решетка динамика.

КАРКАМ ATLAS 2

На боковой грани слот под карту памяти с поддержкой емких накопителей и слот для SIM-карты. Видеорегистратор умеет самостоятельно подключаться к сети, обновляя прошивку и программное обеспечение, просматривать ленты социальных сетей и браузер, а также общаться с близкими и друзьями.

КАРКАМ ATLAS 2

Сверху единственная механическая кнопка. Остальное управление осуществляется при помощи сенсорного дисплея.

КАРКАМ ATLAS 2

В комплекте с КАРКАМ ATLAS 2 идет крепеж с вакуумной присоской. Ножка в виде колена, поддерживает поворот относительно основание и изменение угла наклона.

КАРКАМ ATLAS 2

Питание подается через miniUSB разъем. Комплектный адаптер с запасом по длине кабеля, будет возможность организовать скрытый монтаж под обшивкой и боковой стойкой.

КАРКАМ ATLAS 2

Встроенной батарейки с емкостью 800 мАч хватает на 30-40 минут съемки без подключенного адаптера питания.

КАРКАМ ATLAS 2

Начинка

КАРКАМ ATLAS 2 построен на базе процессора MediaTek MT8382V. Четырехъядерная платформа с тактовой частотой 1.3 ГГц. На борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Встроенная память задействуется для установки программного обеспечения, видеозапись идет на карту памяти.

КАРКАМ ATLAS 2

Видеорегистратор оснащен 3G-модемом. SIM-карты российских операторов работают стабильно. Качество приема и скорости обмена данными без нареканий.

КАРКАМ ATLAS 2

Получать доступ можно и без установки SIM для этого предусмотрен встроенный Wi-Fi, можно будет открыть точку доступа со своего смартфона, не оплачивая дополнительный безлимитный тариф для видеорегистратора.

КАРКАМ ATLAS 2

Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС фиксирует скорость и местоположение во время движения. Он же используется для работы навигационным софтом. С учетом доступа в сеть, пользователь всегда будет получать актуальные карты и данные по траффику на дорогах. Дополнительно выводятся данные по камерам контроля скорости, размещенным на дороге стационарно. Яндекс. Навигатор, лучший навигационный сервис в России с информацией по пробкам.

Софт

Работает КАРКАМ ATLAS 2 на базе операционной системы Android 4.4 с магазином приложений Play Market. По сути это полноценный планшет с возможностью привычных приложений. В свободное время можно будет поиграть в игры, посмотреть фильмы или свежий обзор на Youtube. Есть встроенный браузер.

КАРКАМ ATLAS 2

С учетом наличия Bluetooth музыку можно будет передавать на встроенную в автомобиль акустику. При этом освобождается свой основной смартфон.

КАРКАМ ATLAS 2

Съемка

Видеозапись осуществляется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее. В деталях фиксируются номерные знаки и разметка. Шумы и артефакты отсутствуют.

Во время съемки экран с изображением можно будет свернуть, запись ведется беспрерывно в фоновом режиме. Нужные ролики переносятся в память смартфона.

Итоги по КАРКАМ ATLAS 2

КАРКАМ АТЛАС 2, это устройство, которое объединило в себе 2 самых главных устройства для любого автомобилиста. Станет отличным вариантом при поиске видеорегистратора в автомобиль, попутно решив вопрос навигаций, получения доступа к пробкам на дорогах, головного устройства в мультимедиа в автомобиле. К плюсам отнесем экран с широкими углами обзора, встроенную память, хорошие показатели автономной работы, возможность установки софта, удобное крепление.

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