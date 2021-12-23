Обзор CARCAM C1. Видеорегистратор со скрытой установкой…

Относится к недорогому сегменту. В официальном магазине доступен за 3490 рублей.
Форма позволяет зафиксировать в верхней зоне, в том числе и за салонным зеркалом. Для фиксации используется двухсторонний скотч. Он сохраняет надежность фиксации и при эксплуатации в условиях российского мороза. В комплекте также предусмотрели две антистатические наклейки.
Такой формат исполнения предполагает скрытый подвод кабеля. Для упрощения его подключения и сокращения длины кабеля в видимой части салона, разъем питания расположен на верхней грани.
Длина питающего кабеля у комплектного зарядного устройства составляет 3 метра. С запасом для укладки под обшивкой от района размещения салонного зеркала и до прикуривателя в автомобилях с разными типами кузова.
CARCAM C1 без дисплея. Вместо него выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих ключевые рабочие статусы. Также важные изменения сопровождает голосовыми и звуковыми подсказками.
С учетом того, что это модель без радар-детектора это не влияет заметно на удобство эксплуатации. Само же его отсутствие уменьшает габариты корпуса и снижает стоимость.
На сторону дороги направлен объектив. Его способ исполнения позволяет изменить направление съемки. Контролировать и настроить можно будет, подключившись со смартфона через приложение.
Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.
Кнопки для управления расположены на левой грани. В комплектной инструкции описаны действия в зависимости от короткого и длительного нажатия на них. Так с помощью них можно выключить микрофон, защитить текущий ролик от перезаписи, выключить питание и сделать фото.
Доступно приложение CARCAM Wi-Fi Auto для Android и iOS. На двух платформах подключение проходило быстро. После сопряжения выводится потоковое изображение с камеры, позволяя настроить оптимальное направление съемки.
Экран с настройками системы. Изменение пароля беспроводной сети, включение датчика удара и датчика движения, разрешения и длительности роликов, типа штампа. Форматирование карты памяти и сброс на заводские настройки.
Вывод списка отснятых фото и видео файлов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.