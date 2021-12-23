Обзор CARCAM C1. Видеорегистратор со скрытой установкой…

Тестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM C1 выполнен в компактных габаритах, не отнимая полезной площади лобового стекла и не отвлекая во время движения. Из особенностей отмечаются модуль Wi-Fi для синхронизации со смартфоном с простым и быстрым подключением. Оснащен высокочувствительной матрицей с поддержкой Full HD съемки.

Комплектация

Относится к недорогому сегменту. В официальном магазине доступен за 3490 рублей.Комплект включает видеорегистратор, зарядное устройство в прикуриватель, набор статических наклеек и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

CARCAM C1 обзор

Внешний вид

Основание с площадкой крепления у видеорегистратора повторяет линию лобового стекла. За счет этого отступает от зеркала только незначительно.

Форма позволяет зафиксировать в верхней зоне, в том числе и за салонным зеркалом. Для фиксации используется двухсторонний скотч. Он сохраняет надежность фиксации и при эксплуатации в условиях российского мороза. В комплекте также предусмотрели две антистатические наклейки.

Такой формат исполнения предполагает скрытый подвод кабеля. Для упрощения его подключения и сокращения длины кабеля в видимой части салона, разъем питания расположен на верхней грани.

Длина питающего кабеля у комплектного зарядного устройства составляет 3 метра. С запасом для укладки под обшивкой от района размещения салонного зеркала и до прикуривателя в автомобилях с разными типами кузова.

CARCAM C1 без дисплея. Вместо него выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих ключевые рабочие статусы. Также важные изменения сопровождает голосовыми и звуковыми подсказками.

С учетом того, что это модель без радар-детектора это не влияет заметно на удобство эксплуатации. Само же его отсутствие уменьшает габариты корпуса и снижает стоимость.

На сторону дороги направлен объектив. Его способ исполнения позволяет изменить направление съемки. Контролировать и настроить можно будет, подключившись со смартфона через приложение.

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.

Кнопки для управления расположены на левой грани. В комплектной инструкции описаны действия в зависимости от короткого и длительного нажатия на них. Так с помощью них можно выключить микрофон, защитить текущий ролик от перезаписи, выключить питание и сделать фото.

Приложение

CARCAM C1 по умолчанию при включении запускает точку доступа с защищенным подключением. При необходимости ее можно отключить длительным нажатием на кнопку. Текущий рабочий статус отражает отдельный индикатор.

Доступно приложение CARCAM Wi-Fi Auto для Android и iOS. На двух платформах подключение проходило быстро. После сопряжения выводится потоковое изображение с камеры, позволяя настроить оптимальное направление съемки.

Экран с настройками системы. Изменение пароля беспроводной сети, включение датчика удара и датчика движения, разрешения и длительности роликов, типа штампа. Форматирование карты памяти и сброс на заводские настройки.

Тесты

Дневная съемка CARCAM C1

Ночная съемка CARCAM C1

Итоги

Вывод списка отснятых фото и видео файлов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.Построен на базе платформы MStar 333. Разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики с высокой детализацией, качество их выше, чем у большинства моделей в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей.Номерные знаки хорошо читаемы. В ночное время детализация сохраняется.Ключевыми преимуществами CARCAM C1 являются компактные габариты, модуль Wi-Fi для дистанционного управления и переноса файлов в память смартфона, скрытый монтаж в салоне автомобиля и ограниченная площадь занимаемого места на лобовом стекле, а также невысокая стоимость. Сбоев и проблем в ходе длительных тестов обнаружено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".