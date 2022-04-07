Обзор CARCAM C4. Двухканальный 4К-видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM C4 предлагает сразу ряд преимуществ, среди которых двухканальная съемка, разрешение основной камеры 4K, дополнительная Full HD камера, скрытый монтаж в салоне автомобиля, модуль Wi-Fi с бесплатным приложением для смартфонов на iOS и Android. Это передовое устройство в линейке производителя и его продажи уже стартовали.

CARCAM C4

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, USB-кабель, сменные ленты 3M-скотча, статические наклейки, руководство пользователя.

CARCAM C4

CARCAM C4 обзор

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена в виде тубуса. Устройство ощущается цельным и выполнено из качественного матового пластика. Ничего не люфтит и не трещит. Оптимальным место для его установки станет зона стекла за салонным зеркалом.

CARCAM C4

Так он не будет отвлекать во время движения, ограничивать обзор и не привлекать внимание со стороны улицы.

CARCAM C4

Для фиксации используется площадка со скотчем 3M. В эту же площадку интегрирована GPS/ГЛОНАСС антенна.

CARCAM C4

С учетом формата исполнения он предполагает скрытую установку в салоне, отсутствие кабелей в видимой части и необходимости снятия на время парковки.

CARCAM C4

Комплектный интерфейсный кабель второй камеры и зарядное устройство идут с учетом скрытой укладки под обшивкой. Длины достаточно для автомобильным с разным типом кузова.

CARCAM C4

На лицевой стороне CARCAM C4 установлен светосильный объектив, собранный из 8 стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. Диафрагма F/1.75.

CARCAM C4

Видеорегистартор не оснащен дисплеем. Вместо него используется светодиодная индикация, отображающая статусы записи, микрофона, GPS.

CARCAM C4

На боковой грани разъем microUSB для подачи питания, вход для камеры заднего вида. Здесь же кнопка управления и активации Wi-Fi, а также слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 512 Гбайт.

CARCAM C4

Оснащен суперконденсатором не подверженным вздутию и возгоранию при эксплуатации в широком температурном диапазоне

CARCAM C4

В комплекте с ним идет внешняя камера, установка которой проходит только в салоне автомобиля. Это заднее стекло.

CARCAM C4

CARCAM C4

Софт

С AppStore или Play Market владелец может загрузить бесплатное приложение. Также в комплектной инструкции есть QR-код, который будет достаточно отсканировать для перехода с целью загрузки.

CARCAM C4

После подключения можно просмотреть видео онлайн с двух камер. Переключаться между ними.

CARCAM C4

Кнопки перехода в галерею, активации записи, выключения микрофона, смены разрешения снимков.

CARCAM C4

Вывод всех доступных опций настроек в виде общего списка. В нем можно включать и выключать отдельные модули, сменить разрешение, выключить звук, задать номерной знак. Опция синхронизации времени со смартфоном.

CARCAM C4

Просмотр отснятых видео и фото файлов. Отдельной вкладкой идут ролики, записанные при срабатывании датчика удара, они защищены от перезаписи. Выбранные файлы можно перенести быстро в память смартфона.

Тесты

Основной канал CARCAM C4 пишет в разрешении 4К. Установлена передовая 8Мп матрица SONY STARVIS IMX415. Она демонстрирует высокое качество съемки при разном уровне освещения.

День основная камера CARCAM C4

Для кодирования роликов используется актуальный кодек H.265. Поддерживается WDR с автоматическим выравниваем освещения в кадре.

Ночь основная камера CARCAM C4

Дополнительная камера снимает в разрешении Full HD. В ней используется матрица SONY STARVIS IMX307 с шестилинзовым объективом. Качество снимаемых роликов на втором канале заметно выше, чем у большинства моделей с двухканальной съемкой.

День вторая камера CARCAM C4

Ночь вторая камера CARCAM C4

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCARCAM C4 – флагманский видеорегистратор с двухканальной съемкой, предполагающий скрытую установку в салоне автомобиля. Высокое качество исполнения, топовое техническое оснащение, детализированная съемка в ночное и дневное время, беспроводной модуль Wi-Fi с приложением, суперконденсатор, приложение для ПК с просмотром дополнительных данных по маршруту и скорости.
CARCAM C4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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