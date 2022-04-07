Обзор CARCAM C4. Двухканальный 4К-видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM C4 предлагает сразу ряд преимуществ, среди которых двухканальная съемка, разрешение основной камеры 4K, дополнительная Full HD камера, скрытый монтаж в салоне автомобиля, модуль Wi-Fi с бесплатным приложением для смартфонов на iOS и Android. Это передовое устройство в линейке производителя и его продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, USB-кабель, сменные ленты 3M-скотча, статические наклейки, руководство пользователя.

CARCAM C4 обзор

Внешний вид

Основная часть корпуса выполнена в виде тубуса. Устройство ощущается цельным и выполнено из качественного матового пластика. Ничего не люфтит и не трещит. Оптимальным место для его установки станет зона стекла за салонным зеркалом.

Так он не будет отвлекать во время движения, ограничивать обзор и не привлекать внимание со стороны улицы.

Для фиксации используется площадка со скотчем 3M. В эту же площадку интегрирована GPS/ГЛОНАСС антенна.

С учетом формата исполнения он предполагает скрытую установку в салоне, отсутствие кабелей в видимой части и необходимости снятия на время парковки.

Комплектный интерфейсный кабель второй камеры и зарядное устройство идут с учетом скрытой укладки под обшивкой. Длины достаточно для автомобильным с разным типом кузова.

На лицевой стороне CARCAM C4 установлен светосильный объектив, собранный из 8 стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. Диафрагма F/1.75.

Видеорегистартор не оснащен дисплеем. Вместо него используется светодиодная индикация, отображающая статусы записи, микрофона, GPS.

На боковой грани разъем microUSB для подачи питания, вход для камеры заднего вида. Здесь же кнопка управления и активации Wi-Fi, а также слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 512 Гбайт.

Оснащен суперконденсатором не подверженным вздутию и возгоранию при эксплуатации в широком температурном диапазоне

В комплекте с ним идет внешняя камера, установка которой проходит только в салоне автомобиля. Это заднее стекло.

Софт

С AppStore или Play Market владелец может загрузить бесплатное приложение. Также в комплектной инструкции есть QR-код, который будет достаточно отсканировать для перехода с целью загрузки.

После подключения можно просмотреть видео онлайн с двух камер. Переключаться между ними.

Кнопки перехода в галерею, активации записи, выключения микрофона, смены разрешения снимков.

Вывод всех доступных опций настроек в виде общего списка. В нем можно включать и выключать отдельные модули, сменить разрешение, выключить звук, задать номерной знак. Опция синхронизации времени со смартфоном.

Тесты

День основная камера CARCAM C4

Ночь основная камера CARCAM C4

День вторая камера CARCAM C4

Ночь вторая камера CARCAM C4

Итоги

Просмотр отснятых видео и фото файлов. Отдельной вкладкой идут ролики, записанные при срабатывании датчика удара, они защищены от перезаписи. Выбранные файлы можно перенести быстро в память смартфона.Основной канал CARCAM C4 пишет в разрешении 4К. Установлена передовая 8Мп матрица SONY STARVIS IMX415. Она демонстрирует высокое качество съемки при разном уровне освещения.Для кодирования роликов используется актуальный кодек H.265. Поддерживается WDR с автоматическим выравниваем освещения в кадре.Дополнительная камера снимает в разрешении Full HD. В ней используется матрица SONY STARVIS IMX307 с шестилинзовым объективом. Качество снимаемых роликов на втором канале заметно выше, чем у большинства моделей с двухканальной съемкой.CARCAM C4 – флагманский видеорегистратор с двухканальной съемкой, предполагающий скрытую установку в салоне автомобиля. Высокое качество исполнения, топовое техническое оснащение, детализированная съемка в ночное и дневное время, беспроводной модуль Wi-Fi с приложением, суперконденсатор, приложение для ПК с просмотром дополнительных данных по маршруту и скорости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".