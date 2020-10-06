Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM D5 оснащен дополнительной камерой. Помимо двухканальной съемки, она обеспечивает безопасную парковку с автоматическим выводом изображения со второй камеры и парковочных линий. Помимо этого, он поддерживает режим парковки с запуском видеозаписи в режиме ожидания при срабатывании G-сенсора. Оснащен быстросъемным магнитным креплением.

CARCAM D5 обзор

Относится он к недорогому сегменту. Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Набор включает крепление на лобовое стекло, адаптер для крепления, дополнительную камеру с монтажным комплектом и кабелем, магнитный адаптер крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробку из плотного картона со светлым оформлением.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость, уделили внимание внешнему виду. Лицевая сторона видеорегистратора с карбоновым рисунком.

Выглядит аккуратно и привлекательно. Со стороны улицы не привлекает повышенного внимания.

Стилизованный объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора в 140 градусов захватывает не только проезжую часть, но и дорожные знаки и обочину.

По правой и левой граням распределены механические кнопки управления. Зафиксированы в корпусе хорошо. Не дребезжат.

Для удобства поиска кнопок маркировка нанесена на боковые рамки дисплея. С помощью клавиш в один клик можно переключить приоритет изображения между камерами, защитить текущий ролик от перезаписи, выключить микрофон и экран.

Изображение выводится на LCD-дисплей с диагональю 3 дюйма. Картинка с двух камер, владелец CARCAM D5 сможет переключаться между ними.

Если подключить дополнительную линию второй камеры к питанию фонаря заднего хода, при включении задней передачи будет выводиться изображение с задней камеры вместе с парковочными линями, позволяющими правильно оценить расстояние до объектов позади автомобиля.

Камеру эту можно поставить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака. Корпус защищен от попадания воды и грязи.

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поворотная ножка с вращением на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой. В комплекте идет дополнительная подставка с быстросъемным магнитным креплением. Снимается и ставится без необходимости полного снятия присоски со стекла.

На верхнем торце выведены разъемы подключения внешней камеры и подачи питания. Длина кабеля питания – 3 метра, второй камеры – 5 метров. В салоне автомобиля можно будет спрятать всю длину под обшивкой.

Настройки

Меню разделено на две вкладки. В основной корректируются все параметры видеосъемки. Включаются и выключаются датчики.

Выбирается тип штампа. Есть возможность задать интервал автоматического выключения экрана.

Тесты

Дневная съемка CARCAM D5

Запись CARCAM D5 ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Файлы с расширением MOV. Для просмотра не требуется установка кодеков. Кодек H.264.

Ночная съемка CARCAM D5

Обработку ведет процессор Jieli AC5401. Матрица SC2363. Предлагается выбор из нескольких вариантов разрешения: 1920x1080p 30 кадр/c / 1280x720p 30 кадр/с / 640x480p 30 кадр/с. Номерные знаки хорошо читаются в дневное и ночное время. Резкость по всей площади кадра.

Вторая камера CARCAM D5

Вторая камера пишет с разрешением 720p. Ролики с двух камер распределяются по отдельным папкам.

Итоги по CARCAM D5

CARCAM D5 – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Поворотное быстросъемное крепление, ассистент парковки, G-сенсор, режим парковки, детальные ручные настройки, привлекательный внешний вид, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, информативный 3-дюймовый LCD-дисплей.