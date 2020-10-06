Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением

Относится он к недорогому сегменту. Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.
CARCAM D5 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияНабор включает крепление на лобовое стекло, адаптер для крепления, дополнительную камеру с монтажным комплектом и кабелем, магнитный адаптер крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробку из плотного картона со светлым оформлением.
Внешний видНесмотря на невысокую стоимость, уделили внимание внешнему виду. Лицевая сторона видеорегистратора с карбоновым рисунком.
Выглядит аккуратно и привлекательно. Со стороны улицы не привлекает повышенного внимания.
Стилизованный объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора в 140 градусов захватывает не только проезжую часть, но и дорожные знаки и обочину.
По правой и левой граням распределены механические кнопки управления. Зафиксированы в корпусе хорошо. Не дребезжат.
Для удобства поиска кнопок маркировка нанесена на боковые рамки дисплея. С помощью клавиш в один клик можно переключить приоритет изображения между камерами, защитить текущий ролик от перезаписи, выключить микрофон и экран.
Изображение выводится на LCD-дисплей с диагональю 3 дюйма. Картинка с двух камер, владелец CARCAM D5 сможет переключаться между ними.
Если подключить дополнительную линию второй камеры к питанию фонаря заднего хода, при включении задней передачи будет выводиться изображение с задней камеры вместе с парковочными линями, позволяющими правильно оценить расстояние до объектов позади автомобиля.
Камеру эту можно поставить как на заднее стекло, так и в районе номерного знака. Корпус защищен от попадания воды и грязи.
На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поворотная ножка с вращением на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой. В комплекте идет дополнительная подставка с быстросъемным магнитным креплением. Снимается и ставится без необходимости полного снятия присоски со стекла.
На верхнем торце выведены разъемы подключения внешней камеры и подачи питания. Длина кабеля питания – 3 метра, второй камеры – 5 метров. В салоне автомобиля можно будет спрятать всю длину под обшивкой.
НастройкиМеню разделено на две вкладки. В основной корректируются все параметры видеосъемки. Включаются и выключаются датчики.
Выбирается тип штампа. Есть возможность задать интервал автоматического выключения экрана.