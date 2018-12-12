Обзор CARCAM F3. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

В наше распоряжение попал новый недорогой видеорегистратор с поддержкой двуканальной записи и парковочным режимом. Построена новинка на базе процессора JL5601 с матрицей GC2363. Его рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке с изображением видеорегистратора. Комплект включает дополнительную камеру, кабель для её подключения, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основной корпус CARCAM F3 компактен и аккуратен. По центру расположен объектив со стильной металлической окантовкой.

Используется группа из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали. Внешняя часть объектива стилизована по оптику цифровой камеры.

На стороне водителя 3-дюймовый цветной IPS дисплей с разрешением 800 на 480 пикселей. По умолчанию на экран выводится изображение с двух камер, в последующем нажатием на кнопку можно будет менять приоритет.

Поддерживается режим автоматического перевода на заднюю камеру с выводом разметки, упрощающей процесс парковки. Для этого потребуется подключение дополнительной линии питания к фонарю заднего хода.

На левом торце кнопка защиты роликов/вывода меню, навигации. Здесь же слот для карты памяти формата microSD.

Справа четыре дополнительные механические кнопки. На каждой нанесена маркировка, но она видна только при повороте самого корпуса. Нужно будет время на адаптацию, хотя в обычной эксплуатации доступ к ним не требуется.

Снизу у CARCAM F3 скрытая кнопка перезагрузка и отверстие микрофона. Сверху HDMI для подключения второй камеры и miniUSB для подачи питания.

Владелец видеорегистратора сможет провести скрытый монтаж проводки в салоне, длина кабеля подключения второй камеры и питания позволит это сделать.

Вторую камеру можно будет установить как в районе номерного знака, так и на заднее стекло. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси.

Настройки

Заводские настройки сразу позволят начать эксплуатацию после установки и подключения. Но и те, кто предпочитает тонкие настройки останутся довольными, в меню можно помимо изменения разрешения съемки, длительности роликов, активировать дополнительные режимы и датчики. Есть отдельный режим, позволяющий просмотреть ранее записанные файлы.

Тесты

Дневная съемка CARCAM F3

Видеопоток с матрицы GC2363 обрабатывает процессор JL5601. Файлы с двух камер распределяются по отдельным папкам, так упрощается поиск нужного файла. Запись в расширении MOV с кодеком H.264.

Ночная съемка CARCAM F3

Демонстрируется хорошее качество по основному потоку. Резкость по всей площади кадра. В деталях фиксируются разметка, участники дорожного движения, пешеходы и номерные знаки. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы.

Вторая камера CARCAM F3

Вторая камера пишет в разрешении 480p со скоростью 25 кадров в секунду.

Итоги по CARCAM F3

CARCAM F3 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой двухканальной записи. К его сильным сторонам отнесем IPS-дисплей, качественную сборку, аккуратный внешний вид, детальные ручные настройки, возможность скрытого монтажа в салоне.