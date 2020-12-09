Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой

Сегодня героем нашего обзора будет двухканальный видеорегистратор, поддерживающий съемку на основном канале от 2K до 4K и на дополнительной камере от Full HD до 2К. Помимо этого он оснащен GPS-антенной, фиксирующей скорость и маршрут, а также автоматически обновляет время и дату съемки. Есть встроенный Wi-Fi для возможности синхронизации со смартфоном с последующим проведением настроек и скачивания видео.

CARCAM Q6

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.

CARCAM Q6C обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением устройства. Внутри все комплектующие аккуратно распределены по отдельным отсекам. В стартовом наборе покупатель получает крепление на лобовое стекло, дополнительную камеру, кабель подключения внешней камеры, поляризационный фильтр, инструкцию и гарантийный талон.

CARCAM Q6

Внешний вид

Для крепления на стекле используется магнитное крепление с двухсторонним скотчем. Оно обеспечивает надежный прижим при эксплуатации в условиях смены температур в России от -40 до +60 градусов.

CARCAM Q6

Быстрый съем и установка. В основании крепления выведены разъем для подключения второй камеры и microUSB, используемый для подачи питания.

CARCAM Q6

При съеме видеорегистратора с лобового стекла на время длительной парковки отсутствует необходимость отключения кабелей.

CARCAM Q6

Рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающего кабеля – 3 метра, кабеля подключения второй камеры – 6 метров.

CARCAM Q6

Поляризационный фильтр изначально зафиксирован на объективе. Он уменьшает количество отражений с лобового стекла и солнечных бликов.

CARCAM Q6

Собран объектив основной камеры из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов.

CARCAM Q6

Управляется CARCAM Q6 при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы хорошо, не дребезжат, нажимаются с небольшим усилием.

CARCAM Q6

Изображение выводится на 2.35-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

CARCAM Q6

С помощью него можно будет осуществлять круговой обзор. Есть несколько вариантов отображения данных, переключение между ними проходит нажатием на кнопку.

CARCAM Q6

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее защита соответствует стандарту IP67. Зафиксировав ее в районе номерного знака, она не будет выведена из строя от попадания грязи, воды и снега.

CARCAM Q6

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Разъем для нее находится на нижней грани.

CARCAM Q6

Вместо аккумулятора установлен надежный суперконденсатор. Его отличает неограниченный срок службы. Обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур, включая сильные морозы, характерные для российских дорог.

Софт

CARCAM Q6

CARCAM Q6 оснащен Wi-Fi модулем. С его помощью можно будет подключиться к видеорегистратору через приложение. Доступно оно для устройств, работающих на базе iOS и Android.

CARCAM Q6

Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно будет просмотреть.

CARCAM Q6

Необходимые можно перенести в память смартфона, создав резервную копию и позже просмотреть непосредственно в приложении.

CARCAM Q6

Провести настройки системы с выбором ключевых параметров.

CARCAM Q6

Настройки

Видеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки. Выбираются ключевые параметры съемки. Разрешение и длительность.

CARCAM Q6

Активируются или включаются дополнительные модули и датчики. Просматривается общая информация по работе устройства.

CARCAM Q6

Тесты

Работает CARCAM Q6 на базе процессора HiSilicon Hi3559V200. Высокочувствительная 5 Мп матрица Sony IMX335.

Дневная съемка CARCAM Q6

Для основного канала можно выбрать разрешение: 3840×2160p 25 кадр/с или 2560×1440p 25 кадр/с. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы даже при движении на высокой скорости.

Ночная съемка CARCAM Q6

Для второй камеры можно выбрать между 1920х1080 25 к/с или 2560х1440 25 к/с. Кодек H.265.

Вторая камера CARCAM Q6

Вместе с видеопотоком фиксируются данные по маршруту и скорости. Они могут быть просмотрены в фирменном плеере, загружаемом с официального сайта.

Итоги по CARCAM Q6

CARCAM Q6 – видеорегистратор с поддержкой съемки с высоким разрешением. GPS-модуль для записи дополнительных данных, которые могут быть полезны при разборе спорных ситуаций на дороге. Wi-Fi для быстрого переноса выбранных файлов в память смартфона, а также для проведения настроек. Возможность скрытого монтажа, несколько вариантов разрешения съемки для основного и дополнительного каналов, быстросъемный магнитный крепеж, поляризационный фильтр в комплекте.
Комментарии и отзывы CARCAM Q6
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