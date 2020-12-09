Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой

Сегодня героем нашего обзора будет двухканальный видеорегистратор, поддерживающий съемку на основном канале от 2K до 4K и на дополнительной камере от Full HD до 2К. Помимо этого он оснащен GPS-антенной, фиксирующей скорость и маршрут, а также автоматически обновляет время и дату съемки. Есть встроенный Wi-Fi для возможности синхронизации со смартфоном с последующим проведением настроек и скачивания видео.

CARCAM Q6C обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку из плотного картона с изображением устройства. Внутри все комплектующие аккуратно распределены по отдельным отсекам. В стартовом наборе покупатель получает крепление на лобовое стекло, дополнительную камеру, кабель подключения внешней камеры, поляризационный фильтр, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления на стекле используется магнитное крепление с двухсторонним скотчем. Оно обеспечивает надежный прижим при эксплуатации в условиях смены температур в России от -40 до +60 градусов.

Быстрый съем и установка. В основании крепления выведены разъем для подключения второй камеры и microUSB, используемый для подачи питания.

При съеме видеорегистратора с лобового стекла на время длительной парковки отсутствует необходимость отключения кабелей.

Рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающего кабеля – 3 метра, кабеля подключения второй камеры – 6 метров.

Поляризационный фильтр изначально зафиксирован на объективе. Он уменьшает количество отражений с лобового стекла и солнечных бликов.

Собран объектив основной камеры из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов.

Управляется CARCAM Q6 при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы хорошо, не дребезжат, нажимаются с небольшим усилием.

Изображение выводится на 2.35-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

С помощью него можно будет осуществлять круговой обзор. Есть несколько вариантов отображения данных, переключение между ними проходит нажатием на кнопку.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее защита соответствует стандарту IP67. Зафиксировав ее в районе номерного знака, она не будет выведена из строя от попадания грязи, воды и снега.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Разъем для нее находится на нижней грани.

Софт

Вместо аккумулятора установлен надежный суперконденсатор. Его отличает неограниченный срок службы. Обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур, включая сильные морозы, характерные для российских дорог.

CARCAM Q6 оснащен Wi-Fi модулем. С его помощью можно будет подключиться к видеорегистратору через приложение. Доступно оно для устройств, работающих на базе iOS и Android.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно будет просмотреть.

Необходимые можно перенести в память смартфона, создав резервную копию и позже просмотреть непосредственно в приложении.

Провести настройки системы с выбором ключевых параметров.

Настройки

Видеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки. Выбираются ключевые параметры съемки. Разрешение и длительность.

Активируются или включаются дополнительные модули и датчики. Просматривается общая информация по работе устройства.

Тесты

Дневная съемка CARCAM Q6

Работает CARCAM Q6 на базе процессора HiSilicon Hi3559V200. Высокочувствительная 5 Мп матрица Sony IMX335.

Ночная съемка CARCAM Q6

Для основного канала можно выбрать разрешение: 3840×2160p 25 кадр/с или 2560×1440p 25 кадр/с. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы даже при движении на высокой скорости.

Вторая камера CARCAM Q6

Для второй камеры можно выбрать между 1920х1080 25 к/с или 2560х1440 25 к/с. Кодек H.265.

Итоги по CARCAM Q6

Вместе с видеопотоком фиксируются данные по маршруту и скорости. Они могут быть просмотрены в фирменном плеере, загружаемом с официального сайта.CARCAM Q6 – видеорегистратор с поддержкой съемки с высоким разрешением. GPS-модуль для записи дополнительных данных, которые могут быть полезны при разборе спорных ситуаций на дороге. Wi-Fi для быстрого переноса выбранных файлов в память смартфона, а также для проведения настроек. Возможность скрытого монтажа, несколько вариантов разрешения съемки для основного и дополнительного каналов, быстросъемный магнитный крепеж, поляризационный фильтр в комплекте.