Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.
CARCAM Q6C обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакована в коробку из плотного картона с изображением устройства. Внутри все комплектующие аккуратно распределены по отдельным отсекам. В стартовом наборе покупатель получает крепление на лобовое стекло, дополнительную камеру, кабель подключения внешней камеры, поляризационный фильтр, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видДля крепления на стекле используется магнитное крепление с двухсторонним скотчем. Оно обеспечивает надежный прижим при эксплуатации в условиях смены температур в России от -40 до +60 градусов.
Быстрый съем и установка. В основании крепления выведены разъем для подключения второй камеры и microUSB, используемый для подачи питания.
При съеме видеорегистратора с лобового стекла на время длительной парковки отсутствует необходимость отключения кабелей.
Рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающего кабеля – 3 метра, кабеля подключения второй камеры – 6 метров.
Поляризационный фильтр изначально зафиксирован на объективе. Он уменьшает количество отражений с лобового стекла и солнечных бликов.
Собран объектив основной камеры из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов.
Управляется CARCAM Q6 при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы хорошо, не дребезжат, нажимаются с небольшим усилием.
Изображение выводится на 2.35-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.
С помощью него можно будет осуществлять круговой обзор. Есть несколько вариантов отображения данных, переключение между ними проходит нажатием на кнопку.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее защита соответствует стандарту IP67. Зафиксировав ее в районе номерного знака, она не будет выведена из строя от попадания грязи, воды и снега.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Разъем для нее находится на нижней грани.
Вместо аккумулятора установлен надежный суперконденсатор. Его отличает неограниченный срок службы. Обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур, включая сильные морозы, характерные для российских дорог.
Софт
CARCAM Q6 оснащен Wi-Fi модулем. С его помощью можно будет подключиться к видеорегистратору через приложение. Доступно оно для устройств, работающих на базе iOS и Android.
Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно будет просмотреть.
Необходимые можно перенести в память смартфона, создав резервную копию и позже просмотреть непосредственно в приложении.
Провести настройки системы с выбором ключевых параметров.
НастройкиВидеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки. Выбираются ключевые параметры съемки. Разрешение и длительность.
Активируются или включаются дополнительные модули и датчики. Просматривается общая информация по работе устройства.