Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689

Сегодня героем нашего обзора будет обновленный CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689. Это функциональный видеорегистратор с поддержкой Super HD, построенный на базе флагманской платформы Ambarella A7LA50 и оснащенный съемным GPS-модулем. Появилась поддержка вывода уведомлений по камерам контроля скорости.

CARCAM Q7 обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по производителю. Комплект включает два варианта крепления, сменные полоски двухстороннего скотча, съемный USB-адаптер, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, техническую документацию.

Внешний вид

Внешний вид CARCAM Q7 не претерпел серьезных изменений. Выполнен в корпусе вытянутой формы с закругленными углами.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, выступающий над поверхностью. Неприметная черная окантовка. Угол обзора 170 градусов. Собран он из стеклянных линз.

Сторона водителя практически полностью занята 3-дюймовым цветным экраном. Помимо изображения с камеры на него выводятся уведомления по комплексам контроля нарушений ПДД, расположенным по пути движения.

Поддерживается функция автоматического выключения через заданный интервал времени. Информация по камерам также дублируются голосовыми подсказками внятным женским голосом.

Справа и слева от экрана по две механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки утоплены относительно основной плоскости, так исключаются ложные нажатия.

На нижнем торце помимо наклейки с техническими данными, расположена скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти microSD формата. Поддерживаются емкие накопители.

Справа у CARCAM Q7 под резиновой заглушкой расположены miniUSB и HDMI для вывода изображения на внешний монитор.

Сверху паз под крепление. Владелец сможет выбрать между вакуумной присоской с прижимной ножкой и площадкой с двухсторонним скотчем. Есть возможность изменения угла наклона и поворота в стороны.

На одной из боковых граней порт miniUSB для подачи питания. Такое расположение оптимально для скрытой подачи питания.

С противоположной стороны полноразмерный USB к которому подключается съемный блок GPS-приемника.

Настройки

В настройках CARCAM Q7 предлагается несколько вариантов разрешения съемки, длительность роликов. Активируется парковочный режим и G-сенсор. Проводится корректировка поведения GPS-информатора. Меню интуитивно понятно. Заводские настройки позволят начать эксплуатацию без проведения ручных настроек.

GPS

Данные по местоположению, маршруту и скорости в связке с базой стационарных точек используются для вывода информации по расположенным камерам контроля нарушений ПДД. Отображается тип комплекса, разрешенная и текущая скорость. Наполнение у базы хорошее, присутствуют все встреченные нами на дороге системы. Обновления выходят регулярно.

Тесты

Super HD день CARCAM Q7

Работает видеорегистратор на базе платформы Ambarella A7LA50 с матрицей OmniVision 4689. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV с кодеком H.264.

Super HD ночь CARCAM Q7

HDR Full HD ночь CARCAM Q7

Есть Full HD с поддержкой HDR. Оценить его можно в представленных примерах.

HDR Full HD день CARCAM Q7

Full HD день CARCAM Q7

Доступна и простая съемка в Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Full HD ночь CARCAM Q7

Итоги по CARCAM Q7

CARCAM Q7 – видеорегистратор, предлагающий съемку в высоком разрешении и оснащенный GPS-модулем с поддержкой уведомлений по комплексам контроля нарушений ПДД. Два варианта крепления, модульная конструкция, информативный дисплей, поддержка емких накопителей, интуитивная настройка, частые обновления, аккуратный внешний вид и качественное исполнение.