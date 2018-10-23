Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор CARCAM Q8 с магнитным креплением, GPS, Wi-Fi модулем и высокочувствительной матрицей Sony IMX 323. Подобным оснащением может похвастаться далеко не каждая модель, особенно если брать в расчет рекомендованную стоимость в 6490 рублей. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации новинки на российских дорогах.

CARCAM Q8 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется CARCAM Q8 в компактной коробке с изображением видеорегистратора и общими техническими данными. Комплект включает адаптер в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, основной корпус и полезную документацию.

Внешний вид

Удобный способ крепления на лобовом стекле является одним из самых важных факторов, обеспечивающих длительную комфортную эксплуатацию. Используемый магнитный крепеж удобен и прост.

Основу составляет площадка с двухсторонним скотчем и модульной GPS-антенной. Ножка с двумя магнитами и контактной группой. Есть возможность изменения угла наклона для выбора оптимально выставленного кадра.

Несмотря на то, что регистратор на крепление ставится без усилий, общая жесткость фиксации высокая, обеспечивается отсутствие дрожания и риска падения на приборную панель при движении по неровным дорогам.

Ответная часть крепления расположена на верхней грани видеорегистратора. Здесь же расположен слот для карты памяти формата microSD.

CARCAM Q8 распознает емкие накопители объемом до 128 Гбайт. Само устройство выполнено в компактном корпусе с премиальным дизайном.

На фронтальной стороне выведен объектив, выступающий за пределы основной плоскости и собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов.

Для управления доступно только две механические кнопки. С помощью комбинаций, которые подробно описаны в комплектной инструкции, можно будет вывести меню настроек, переключить режимы работы, защитить ролик от перезаписи и активировать Wi-Fi.

Контролировать режимы работы, просматривать отснятые файлы и проводить настройки можно будет с помощью 2-дюймового дисплея.

На правой грани расположен microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер с двумя USB-разъемами и отдельный кабель с хорошим запасом по длине.

Настройки

Можно будет организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав провод под обшивкой. Дополнительный USB пригодится для зарядки навигатора или смартфона.Доступно три основных режима работы: видеосъемка, фотосъемка и просмотр роликов. В каждом из них есть свое отдельное меню по настройке параметров работы. Пользователь CARCAM Q8 сможет изменить разрешение съемки, выбрать интервал съемки, включить WDR, задать экспозицию, включать датчик движения, выключить микрофон и штамп записи. Есть G-сенсор и режим парковки. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

Софт

Для удаленного подключения со смартфона, работающего на базе Android или iOS, потребуется загрузка приложения Carcam M5. С главного экрана проводится остановка и запуск видеозаписи, контроль за съемкой.

Также можно провести настройки работы системы, весь набор опций представлен в виде наглядного списка параметров.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные файлы можно перенести в память смартфона или удалить.

Тесты

Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV с кодеком H.264. Высокую детализацию снимаемых видео обеспечивает матрица Sony IMX 323. Работает CARCAM Q8 на базе процессора Novatek NTK96658.

Номерные знаки хорошо читаются в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики сохраняют хорошую читаемость. Ролики можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе в ГАИ или суде.

Итоги по CARCAM Q8

С помощью фирменного плеера можно будет просмотреть маршрут, скорость и данные с датчиков. Эти файлы могут быть дополнительным подспорьем в особо спорных ситуациях.CARCAM Q8 – хорошо оснащенный видеорегистратор, поддерживающий съемку с высокой детализацией снимаемых видео. Помимо этого, тут есть GPS-модуль для записи дополнительных данных во время движения и Wi-Fi с дистанционным управлением с экрана смартфона. И, конечно же, удобное крепление с магнитным замком.