Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением

2018-10-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CARCAM Q8; [396]
В наше распоряжение попал новый видеорегистратор CARCAM Q8 с магнитным креплением, GPS, Wi-Fi модулем и высокочувствительной матрицей Sony IMX 323. Подобным оснащением может похвастаться далеко не каждая модель, особенно если брать в расчет рекомендованную стоимость в 6490 рублей. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации новинки на российских дорогах.

CARCAM Q8

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

CARCAM Q8 обзор

Комплектация

Поставляется CARCAM Q8 в компактной коробке с изображением видеорегистратора и общими техническими данными. Комплект включает адаптер в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, основной корпус и полезную документацию.

CARCAM Q8

Внешний вид

Удобный способ крепления на лобовом стекле является одним из самых важных факторов, обеспечивающих длительную комфортную эксплуатацию. Используемый магнитный крепеж удобен и прост.

CARCAM Q8

Основу составляет площадка с двухсторонним скотчем и модульной GPS-антенной. Ножка с двумя магнитами и контактной группой. Есть возможность изменения угла наклона для выбора оптимально выставленного кадра.

CARCAM Q8

Несмотря на то, что регистратор на крепление ставится без усилий, общая жесткость фиксации высокая, обеспечивается отсутствие дрожания и риска падения на приборную панель при движении по неровным дорогам.

CARCAM Q8

Ответная часть крепления расположена на верхней грани видеорегистратора. Здесь же расположен слот для карты памяти формата microSD.

CARCAM Q8

CARCAM Q8 распознает емкие накопители объемом до 128 Гбайт. Само устройство выполнено в компактном корпусе с премиальным дизайном.

CARCAM Q8

На фронтальной стороне выведен объектив, выступающий за пределы основной плоскости и собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов.

CARCAM Q8

Для управления доступно только две механические кнопки. С помощью комбинаций, которые подробно описаны в комплектной инструкции, можно будет вывести меню настроек, переключить режимы работы, защитить ролик от перезаписи и активировать Wi-Fi.

CARCAM Q8

Контролировать режимы работы, просматривать отснятые файлы и проводить настройки можно будет с помощью 2-дюймового дисплея.

CARCAM Q8

На правой грани расположен microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер с двумя USB-разъемами и отдельный кабель с хорошим запасом по длине.

CARCAM Q8

Можно будет организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав провод под обшивкой. Дополнительный USB пригодится для зарядки навигатора или смартфона.

Настройки

Доступно три основных режима работы: видеосъемка, фотосъемка и просмотр роликов. В каждом из них есть свое отдельное меню по настройке параметров работы. Пользователь CARCAM Q8 сможет изменить разрешение съемки, выбрать интервал съемки, включить WDR, задать экспозицию, включать датчик движения, выключить микрофон и штамп записи. Есть G-сенсор и режим парковки. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

CARCAM Q8

Софт

Для удаленного подключения со смартфона, работающего на базе Android или iOS, потребуется загрузка приложения Carcam M5. С главного экрана проводится остановка и запуск видеозаписи, контроль за съемкой.

CARCAM Q8

Также можно провести настройки работы системы, весь набор опций представлен в виде наглядного списка параметров.

CARCAM Q8

Выводится список отснятых файлов. Выбранные файлы можно перенести в память смартфона или удалить.

CARCAM Q8

Тесты

Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV с кодеком H.264. Высокую детализацию снимаемых видео обеспечивает матрица Sony IMX 323. Работает CARCAM Q8 на базе процессора Novatek NTK96658.

Номерные знаки хорошо читаются в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики сохраняют хорошую читаемость. Ролики можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе в ГАИ или суде.

С помощью фирменного плеера можно будет просмотреть маршрут, скорость и данные с датчиков. Эти файлы могут быть дополнительным подспорьем в особо спорных ситуациях.

Итоги по CARCAM Q8

CARCAM Q8 – хорошо оснащенный видеорегистратор, поддерживающий съемку с высокой детализацией снимаемых видео. Помимо этого, тут есть GPS-модуль для записи дополнительных данных во время движения и Wi-Fi с дистанционным управлением с экрана смартфона. И, конечно же, удобное крепление с магнитным замком.

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