Обзор КАРКАМ U8-FullHD. Видеорегистратор с Wi-Fi и двухканальной съемкой

Продолжая тему видеорегистраторов со скрытной установкой, сегодня мы рассмотрим новую серию видеорегистраторов CARCAM U. В рамках серии было представлено сразу пять устройств: КАРКАМ U8-FullHD (двухканальный), КАРКАМ U8-HD, КАРКАМ U4-FullHD (питается на прямую от бортового питания автомобиля), КАРКАМ U4-HD, КАРКАМ U5-HD (без второй камеры и базовая начинка). Изучать эту серию будем на примере старшей модели КАРКАМ U8-FullHD.

КАРКАМ U8-FullHD обзор

К моменту публикации она уже стала доступна на официальном сайте производителя и в сетях российских магазинов. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется КАРКАМ U8-FullHD в коробке из плотного картона со схематичным изображением видеорегистратора и общими данными по видеорегистратору.

Комплектация включает основной блок, крепежную рамку, блок второй камеры, зарядное устройство, двухсторонний скотч, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и рассмотренный нами ранее CARCAM Z7, эта модель не требует демонтажа на время парковки. Он остается не приметным и не занимает полезной площади лобового стекла.

Но в отличие от накладки на салонного зеркало, КАРКАМ U8-FullHD прячется за салонным зеркалом, обхватывая ножку крепления.

Установленный видеорегистратор не заметен со стороны улицы. Крепится при помощи двухстороннего скотча, увеличенная площадь которого обеспечит надежное сцепление даже в лютые морозы.

Есть дополнительная рамка, фиксируемая за ножкой зеркала, внутри нее расположено две ветки: одна для подключения внешней камеры, вторая для подачи питания.

На корпусе видеорегистратора отсутствует дисплей. Вместо него предлагается полноценное управление через беспроводное подключение, экраном будет выступать смартфон.

Есть пара механических кнопок с нанесенной маркировкой. С помощью них можно сделать снимок в ходе движения, выключить видеорегистратор и отключить беспроводной модуль. Для контроля доступны несколько светодиодных индикаторов.

На противоположной грани слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. По периметру хромированная окантовка.

В комплекте с КАРКАМ U8-FullHD идет внешняя камера, выполненная в корпусе с защитой от попадания влаги. Устанавливаться она может с внешней стороны, например, на рамке номерного знака.

Камера запись всего, что происходит позади автомобиля. Есть четыре светодиода, которые могут пригодится в режиме парковки в ночное время. Для перевода в парковочный режим автоматически, необходимо будет подключить выделенную ветку к фонарю заднего хода.

Адаптер питания с запасом по длине, лишнюю длину кабеля можно будет спрятать под обшивкой и боковой стойкой.

Настройки и софт

Для дистанционного управления потребуется загрузка утилиты CARCAM U-FULLHD, доступная для устройств на базе Android и iOS. Подключение проводится по Wi-Fi. После успешного подключения отображается список доступных видеорегистраторов. Выводится потоковое изображение с двух камер с возможностью изменения приоритета между ними или переключения только на одну из двух доступных.

С экрана смартфона проводятся детальные настройки работы видеорегистратора. Меняется разрешение съемки, фотосъемки. Длительность роликов, штамп записи. Меняется экспозиция и яркость.

Тесты

Из полезного, есть выгрузка роликов в память смартфона. Так можно будет сделать копию важного файла и защитить его пот потери.

КАРКАМ U8-FullHD использует высокочувствительную матрицу Sony IMX323. Запись с основной камеры ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров секунду. Со второй камеры ведется параллельная запись в HD разрешении. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264, записываются без потери качества при сжатии.

Номерные знаки хорошо читаемы в своем и встречном потоке. В деталях фиксируется дорожная обстановка, участники дорожного движения, знаки и разметка. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночные ролики сохраняют читаемость. Номерные знаки четко различимы. Компенсируется свет от фар встречных автомобилей и фонарей на дороге.

Итоги по КАРКАМ U8-FullHD

КАРКАМ U8-FullHD отличный вариант штатного видеорегистратора со скрытной установкой. Одним из главных его преймуществ является отсутствие необходимости ежедневного съема на время длительной парковки. Также к плюсам отнесем беспроводное подключение, качественную оптику, двухканальную запись, поддержку режима парковки, встроенный аккумулятор с длительным временем автономной работы, возможность скрытого монтажа.