Обзор КАРКАМ U8-FullHD. Видеорегистратор с Wi-Fi и двухканальной съемкой

Продолжая тему видеорегистраторов со скрытной установкой, сегодня мы рассмотрим новую серию видеорегистраторов CARCAM U. В рамках серии было представлено сразу пять устройств: КАРКАМ U8-FullHD (двухканальный), КАРКАМ U8-HD, КАРКАМ U4-FullHD (питается на прямую от бортового питания автомобиля), КАРКАМ U4-HD, КАРКАМ U5-HD (без второй камеры и базовая начинка). Изучать эту серию будем на примере старшей модели КАРКАМ U8-FullHD.
К моменту публикации она уже стала доступна на официальном сайте производителя и в сетях российских магазинов. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КАРКАМ U8-FullHD обзор
КомплектацияПоставляется КАРКАМ U8-FullHD в коробке из плотного картона со схематичным изображением видеорегистратора и общими данными по видеорегистратору.
Комплектация включает основной блок, крепежную рамку, блок второй камеры, зарядное устройство, двухсторонний скотч, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видКак и рассмотренный нами ранее CARCAM Z7, эта модель не требует демонтажа на время парковки. Он остается не приметным и не занимает полезной площади лобового стекла.
Но в отличие от накладки на салонного зеркало, КАРКАМ U8-FullHD прячется за салонным зеркалом, обхватывая ножку крепления.
Установленный видеорегистратор не заметен со стороны улицы. Крепится при помощи двухстороннего скотча, увеличенная площадь которого обеспечит надежное сцепление даже в лютые морозы.
Есть дополнительная рамка, фиксируемая за ножкой зеркала, внутри нее расположено две ветки: одна для подключения внешней камеры, вторая для подачи питания.
На корпусе видеорегистратора отсутствует дисплей. Вместо него предлагается полноценное управление через беспроводное подключение, экраном будет выступать смартфон.
Есть пара механических кнопок с нанесенной маркировкой. С помощью них можно сделать снимок в ходе движения, выключить видеорегистратор и отключить беспроводной модуль. Для контроля доступны несколько светодиодных индикаторов.
На противоположной грани слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
С фронтальной стороны объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. По периметру хромированная окантовка.
В комплекте с КАРКАМ U8-FullHD идет внешняя камера, выполненная в корпусе с защитой от попадания влаги. Устанавливаться она может с внешней стороны, например, на рамке номерного знака.
Камера запись всего, что происходит позади автомобиля. Есть четыре светодиода, которые могут пригодится в режиме парковки в ночное время. Для перевода в парковочный режим автоматически, необходимо будет подключить выделенную ветку к фонарю заднего хода.
Адаптер питания с запасом по длине, лишнюю длину кабеля можно будет спрятать под обшивкой и боковой стойкой.
Настройки и софтДля дистанционного управления потребуется загрузка утилиты CARCAM U-FULLHD, доступная для устройств на базе Android и iOS. Подключение проводится по Wi-Fi. После успешного подключения отображается список доступных видеорегистраторов. Выводится потоковое изображение с двух камер с возможностью изменения приоритета между ними или переключения только на одну из двух доступных.
С экрана смартфона проводятся детальные настройки работы видеорегистратора. Меняется разрешение съемки, фотосъемки. Длительность роликов, штамп записи. Меняется экспозиция и яркость.
Из полезного, есть выгрузка роликов в память смартфона. Так можно будет сделать копию важного файла и защитить его пот потери.