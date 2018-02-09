Обзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркало

2018-02-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CARCAM Z7; [171]
В лентах социальных сетей регулярно проскакивают сообщения, связанные с автомобильными кражами. Объектами краж являются неосмотрительно оставленные ценные вещи в салоне, видеорегистраторы и радар-детекторы. Большинство автолюбителей вынуждены каждый раз снимать видеорегистратор со стекла, остальные же уже смогли оценить преймущества моделей, выполненных в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Такие устройства не занимают места на лобовом стекле и остаются неприметными со стороны улицы. Не так давно компания КАРКАМ представила сразу несколько таких моделей сезона 2018 года, в числе которых входит CARCAM Z7, опытом эксплуатации которого сегодня мы готовы поделиться с вами.

CARCAM Z7

К моменту публикации продажи уже стартовали, приобрести его можно как на официальном сайте производителя с доставкой, так и в российской рознице. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

CARCAM Z7 обзор

Комплектация

Поставляется CARCAM Z7 в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Приведены общие данные по видеорегистратору и производителю.

CARCAM Z7

Комплект включает основной блок, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару крепежей, набор документации.

CARCAM Z7

Внешний вид

Выполнен CARCAM Z7 в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи пары резиновых замков. Проблем с установкой возникнуть не должно, за время тестов, мы проводили его монтаж в нескольких автомобилях.

CARCAM Z7

Замки прижимают его к штатному зеркалу в салоне, обеспечивая надежную фиксацию и отсутствие вибрации при движении по неровным дорогам. С внутренней стороны предусмотрены две мягкие вставки.

CARCAM Z7

По площади зеркальный элемент видеорегистратора больше по площади, чем у салонного зеркала. Увеличивая обзор. Есть антибликовое покрытие.

CARCAM Z7

Сам элемент идеально ровный. В углу расположен логотип производителя. Слева скрывается цветной 4.3-дюймовый дисплей.

CARCAM Z7

Экран во время движения не отвлекает. Выводится потоковое изображение с камеры, можно просматривать ранее отснятые ролики и проводить настройку системы. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

CARCAM Z7

Блок с кнопками расположен на нижнем торце. Для удобства настройки маркировка нанесена с фронтальной стороны.

CARCAM Z7

Объектив выполнен в виде шарнира с возможностью поворота и изменения угла наклона. Оптика собрана из группы стеклянных линз с диафрагмой F=2.0 и углом обзора 150 градусов.

CARCAM Z7

На верхнем торце разъем подачи питания, AV-вход, слот для карты памяти и разъем для подключения внешней GPS-антенны. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

CARCAM Z7

В комплекте с CARCAM Z7 идет зарядное устройство с запасом по длине кабеля, позволяющее организовать в салоне скрытый монтаж, спрятав лишнюю длину под обшивкой.

CARCAM Z7

Настройки

Видеорегистратор предлагает пользователям детальные настройки с выбором разрешения съемки, длительности роликов, ставится штамп записи, проводится автоматическая корректировка экспозиции и яркости.

CARCAM Z7

Активируются дополнительные функции безопасного движения. Отображаются данные по работе навигационного модуля. Можно просмотреть отснятые ролики.

Тесты

Построен CARCAM Z7 на базе процессора AU3522 и матрицы Aptina AR0330. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы в расширении MOV с кодеком H.264. Вместе с видеопотоком фиксируется штамп координат. Для просмотра можно использовать стандартный плеер операционной системы или скачав фирменный с выводом детальной информации по видеосъемки.

Ролики отличает резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

В ночное время свой вклад вносит поддержка функции WDR. Корректируется яркий свет от фар встречных автомобилей и освещения на дороге. Номерные знаки, участники дорожного движения, разметка остаются читаемыми.

Итоги по CARCAM Z7

CARCAM Z7 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора, предлагая владельцу возможность скрытого монтажа, сохранения обзора лобового стекла и отсутствие необходимости съема видеорегистратора на время парковки. К плюсам отнесем стоимость относительно предложений конкурентов, детальные настройки, поддержку емких накопителей, длительное время автономной съемки, качественная сборка, возможность установки дополнительных модулей.

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