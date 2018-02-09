Обзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркало

В лентах социальных сетей регулярно проскакивают сообщения, связанные с автомобильными кражами. Объектами краж являются неосмотрительно оставленные ценные вещи в салоне, видеорегистраторы и радар-детекторы. Большинство автолюбителей вынуждены каждый раз снимать видеорегистратор со стекла, остальные же уже смогли оценить преймущества моделей, выполненных в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Такие устройства не занимают места на лобовом стекле и остаются неприметными со стороны улицы. Не так давно компания КАРКАМ представила сразу несколько таких моделей сезона 2018 года, в числе которых входит CARCAM Z7, опытом эксплуатации которого сегодня мы готовы поделиться с вами.

CARCAM Z7 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, приобрести его можно как на официальном сайте производителя с доставкой, так и в российской рознице. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется CARCAM Z7 в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Приведены общие данные по видеорегистратору и производителю.

Комплект включает основной блок, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару крепежей, набор документации.

Внешний вид

Выполнен CARCAM Z7 в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи пары резиновых замков. Проблем с установкой возникнуть не должно, за время тестов, мы проводили его монтаж в нескольких автомобилях.

Замки прижимают его к штатному зеркалу в салоне, обеспечивая надежную фиксацию и отсутствие вибрации при движении по неровным дорогам. С внутренней стороны предусмотрены две мягкие вставки.

По площади зеркальный элемент видеорегистратора больше по площади, чем у салонного зеркала. Увеличивая обзор. Есть антибликовое покрытие.

Сам элемент идеально ровный. В углу расположен логотип производителя. Слева скрывается цветной 4.3-дюймовый дисплей.

Экран во время движения не отвлекает. Выводится потоковое изображение с камеры, можно просматривать ранее отснятые ролики и проводить настройку системы. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

Блок с кнопками расположен на нижнем торце. Для удобства настройки маркировка нанесена с фронтальной стороны.

Объектив выполнен в виде шарнира с возможностью поворота и изменения угла наклона. Оптика собрана из группы стеклянных линз с диафрагмой F=2.0 и углом обзора 150 градусов.

На верхнем торце разъем подачи питания, AV-вход, слот для карты памяти и разъем для подключения внешней GPS-антенны. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

В комплекте с CARCAM Z7 идет зарядное устройство с запасом по длине кабеля, позволяющее организовать в салоне скрытый монтаж, спрятав лишнюю длину под обшивкой.

Настройки

Видеорегистратор предлагает пользователям детальные настройки с выбором разрешения съемки, длительности роликов, ставится штамп записи, проводится автоматическая корректировка экспозиции и яркости.

Тесты

Активируются дополнительные функции безопасного движения. Отображаются данные по работе навигационного модуля. Можно просмотреть отснятые ролики.Построен CARCAM Z7 на базе процессора AU3522 и матрицы Aptina AR0330. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы в расширении MOV с кодеком H.264. Вместе с видеопотоком фиксируется штамп координат. Для просмотра можно использовать стандартный плеер операционной системы или скачав фирменный с выводом детальной информации по видеосъемки.

Ролики отличает резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Итоги по CARCAM Z7

В ночное время свой вклад вносит поддержка функции WDR. Корректируется яркий свет от фар встречных автомобилей и освещения на дороге. Номерные знаки, участники дорожного движения, разметка остаются читаемыми.CARCAM Z7 станет отличным выбором при поиске видеорегистратора, предлагая владельцу возможность скрытого монтажа, сохранения обзора лобового стекла и отсутствие необходимости съема видеорегистратора на время парковки. К плюсам отнесем стоимость относительно предложений конкурентов, детальные настройки, поддержку емких накопителей, длительное время автономной съемки, качественная сборка, возможность установки дополнительных модулей.