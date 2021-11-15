Обзор CARCAM Z8 Wi-Fi. Видеорегистратор зеркало c большим дисплеем

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 9990 рублей.
Для фиксации используются резиновые скобы. Они обеспечивают плотный прижим и отсутствие тряски при движении по неровным дорогам.
Лицевую сторону устройства занимает зеркальный элемент. Боковые рамки узкие. Ровное с антибликовым покрытием.
Под зеркалом скрывается 9.66-дюймовый цветной дисплей. Такое исполнение дает хороший обзор пространства позади автомобиля. С учетом того, что владелец одним кликом сможет вывести изображение с этой камеры даже при обычном движении по дорогам общего пользования, эффективно решается проблема мертвых зон, которые в штатном салонном зеркале не видны.
При подключении дополнительного кабеля к питанию фонаря заднего хода изображение будет сменяться автоматически при включении задней передачи. Также выводится парковочная разметка.
В сравнении со штатной магнитолой у изображения выше разрешение и детализация. Отсутствуют геометрические искажения, которые могут помешать оценке расстояния до препятствий. Здесь IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.
Также экран можно выключить нажатием на кнопку питания, продолжив съемку и используя видеорегистратор в качестве салонного зеркала.
Управление интерфейсом CARCAM Z8 Wi-Fi осуществляется с помощью сенсора. Интерфейс адаптирован под удобный доступ к часто используемым функциям. На касания реагирует корректно.
Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут разъем питания miniUSB, вход для второй камеры, слот для microSD объемом до 128 гигабайт и выход на антенну. В видеорегистраторе используется внешний блок с GPS-антенной, позволяя разместить удаленно от основного блока, улучшив качество приема в автомобиле с подогревом лобового стекла.
Длина кабеля для подключения второй камеры 5 метров, его, как и питающий кабель, можно уложить под обшивкой. При таком монтаже в салоне не будут мешаться провода.
Плюс сам формат исполнения предполагает постоянное нахождение в автомобиле. Он не привлекает внимание со стороны улицы и его не нужно снимать даже при парковке в неблагоприятных районах.
Вторую камеру лучше будет разместить в районе номерного знака. Так обзор будет оптимальным.
Режимы парковки, G-сенсор, таймлапс, тип штампа. Есть выбор режимов для второй камеры. Опция по выбору времени для автоматического отключения экрана.
С экрана видеорегистратора можно просмотреть ролики с двух каналов.
Выводится потоковое изображение с кнопкой переключения между камерами. Кнопки старта видеозаписи и создания фотоснимков.
Список с отснятыми файлами. Выбранные можно перенести в память смартфона или удалить.
Есть раздел с подробными настройками.