Обзор CARCAM Z8 Wi-Fi. Видеорегистратор зеркало c большим дисплеем

Тестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM Z8 Wi-Fi, выполненный в виде накладки на салонное зеркало, оснащен высокочувствительной матрицей SONY STARVIS IMX335, а также модулями Wi-Fi и GPS. Он поддерживает съемку в разрешении Quad HD 2560×1440p. без интерполяции. Как и в младшей версии CARCAM Z8 без модуля Wi-Fi, тут экран занимает всю площадь лицевой стороны, эффективно закрывая вопрос мертвых зон и помогая во время парковки.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 9990 рублей.Комплект включает монтажный набор для основного блока и внешней камеры, GPS-антенну, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию на русском языке. Упаковано все в коробке с качественной полиграфией.

CARCAM Z8 Wi-Fi обзор

Внешний вид

Выполнено устройство в виде накладки на салонное зеркало. За счет выдвижного блока с объективом обеспечивается совместимость практически с любыми автомобилями.

Для фиксации используются резиновые скобы. Они обеспечивают плотный прижим и отсутствие тряски при движении по неровным дорогам.

Лицевую сторону устройства занимает зеркальный элемент. Боковые рамки узкие. Ровное с антибликовым покрытием.

Под зеркалом скрывается 9.66-дюймовый цветной дисплей. Такое исполнение дает хороший обзор пространства позади автомобиля. С учетом того, что владелец одним кликом сможет вывести изображение с этой камеры даже при обычном движении по дорогам общего пользования, эффективно решается проблема мертвых зон, которые в штатном салонном зеркале не видны.

При подключении дополнительного кабеля к питанию фонаря заднего хода изображение будет сменяться автоматически при включении задней передачи. Также выводится парковочная разметка.

В сравнении со штатной магнитолой у изображения выше разрешение и детализация. Отсутствуют геометрические искажения, которые могут помешать оценке расстояния до препятствий. Здесь IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

Также экран можно выключить нажатием на кнопку питания, продолжив съемку и используя видеорегистратор в качестве салонного зеркала.

Управление интерфейсом CARCAM Z8 Wi-Fi осуществляется с помощью сенсора. Интерфейс адаптирован под удобный доступ к часто используемым функциям. На касания реагирует корректно.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут разъем питания miniUSB, вход для второй камеры, слот для microSD объемом до 128 гигабайт и выход на антенну. В видеорегистраторе используется внешний блок с GPS-антенной, позволяя разместить удаленно от основного блока, улучшив качество приема в автомобиле с подогревом лобового стекла.

Длина кабеля для подключения второй камеры 5 метров, его, как и питающий кабель, можно уложить под обшивкой. При таком монтаже в салоне не будут мешаться провода.

Плюс сам формат исполнения предполагает постоянное нахождение в автомобиле. Он не привлекает внимание со стороны улицы и его не нужно снимать даже при парковке в неблагоприятных районах.

Настройки

Вторую камеру лучше будет разместить в районе номерного знака. Так обзор будет оптимальным.Меню управления в CARCAM Z8 Wi-Fi оформлено в виде сетки иконки с названием пунктов на русском языке. Выбирается одно из доступных разрешений съемки, тип кодека, длина файлов.

Режимы парковки, G-сенсор, таймлапс, тип штампа. Есть выбор режимов для второй камеры. Опция по выбору времени для автоматического отключения экрана.

Wi-Fi

С экрана видеорегистратора можно просмотреть ролики с двух каналов.Одним из ключевых изменений от базовой версии CARCAM Z8 стало добавление встроенной точки доступа Wi-Fi. Она дала возможность подключиться к нему дистанционно. Для управления используется бесплатное приложение, доступное для загрузки на iOS и Android.

Выводится потоковое изображение с кнопкой переключения между камерами. Кнопки старта видеозаписи и создания фотоснимков.

Список с отснятыми файлами. Выбранные можно перенести в память смартфона или удалить.

Тесты

Дневная запись CARCAM Z8 Wi-Fi

Ночная запись CARCAM Z8 Wi-Fi

Вторая камера CARCAM Z8 Wi-Fi

Итоги

Есть раздел с подробными настройками.В основном модуле используется сенсор Sony IMX335. Он дает честную запись в разрешении 1600p или 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Помимо разрешения можно выбрать тип кодека, это H.265 или H.264. Выбор передового кодека дает возможность без ущерба качеству сократить занимаемое на карте памяти место.Обработку изображения с двух каналов осуществляет производительный процессор HiSilicon Hi3556V200. Оснащается объективом с оптической группой из шести стеклянных линз с диафрагмой F/1.5 и ИК-покрытием.Высокая детализация роликов на двух каналов. Номерные знаки хорошо читаемы.CARCAM Z8 Wi-Fi – видеорегистратор с высоким качеством снимаемых роликов на основном (1440p) и дополнительном каналах (1080p). Беспроводное управление с экрана смартфона, упрощенный перенос файлов в память телефона, детальные настройки, IPS-дисплей с диагональю 9.66 дюймов, сенсорное управление, GPS-модуль для фиксации скорости и маршрута.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".