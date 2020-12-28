Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой

Тестируемый сегодня CARCAM Z8 выполнен в формате накладки на салонное зеркало, поддерживает двухканальную съемку, функцию безопасной парковки, оснащен модулем GPS/ГЛОНАСС и высокочувствительной матрицей SONY Starvis IMX335, а также использует кодек сжатия H.265. От решений конкурентов его выгодно отличает большой дисплей с диагональю 9.66 дюймов с сенсорным управлением.

CARCAM Z8 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость новинки составляет 8 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона вытянутой формы. Ознакомившись с информацией на ней, можно будет составить общее представление по характеристикам, а также особенностям работы. Комплектация включает внешнюю камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, зарядное устройство в прикуриватель, четыре пары эластичных скоб для крепления и модуль GPS.

Внешний вид

Основной корпус устройства выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Используется прижим при помощи двух скоб. Есть возможность выбора ширины обхвата, обеспечивается максимальная универсальность.

В левой части расположен объектив, для большего удобства эксплуатации присутствует выдвижной механизм.

Сам объектив позволяет регулировать линию горизонта и направление съемки. В нем применена стеклянная оптика с углом обзора в 150 градусов.

В установленном состоянии CARCAM Z8 не привлекает внимание со стороны улицы. На время длительной парковки снимать этот видеорегистратор необходимости нет.

Все разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут разъем питания miniUSB, гнездо под внешнюю камеру и разъем для GPS-антенны.

Выполнена антенна здесь в виде компактной коробки, фиксируемой на стекле с помощью двухстороннего скотча. Место ее установки можно выбирать свободно. Так исключаются возможные проблемы с качеством приема. Мы проводили тесты в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, как показал опыт, на холодный старт уходит минимальное время, качество приема отличное.

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, соответствуя стандарту IP67. Устанавливается в районе номерного знака или заднего стекла.

Одним из ключевых преимуществ этого видеорегистратора стал дисплей с диагональю 9.66 дюймов. Это IPS-матрица с высоким качеством картинки.

Предусмотрено несколько вариантов отображения информации на экране. Оптимальным будет вывод изображения с задней камеры. Так будет закрываться вопрос наличия мертвой зоны позади автомобиля. Удобно это не только для парковки, но и в целом оценки ситуации.

Особенно актуально в автомобилях с большой площадью салона, при наличии тонировки на стекле или когда обзор ограничивается элементами салона.

При движении задним ходом во время маневров или парковки открывается полный обзор пространства позади автомобиля, и кроме того на изображение накладываются парковочные линии. Заметно упрощается удобство и безопасность парковки. Полезно как для начинающих, так и опытных водителей.

Основное управление осуществляется с помощью касаний зон экрана. На нажатия реагирует точно и быстро.

Настройка

Такой формат исполнения с фиксацией на салонном зеркале располагает к проведению скрытого монтажа проводки. В отличие от обычных видеорегистраторов, будут отсутствовать свисающие провода в видимой части салона. Длина комплектных проводов позволяет это сделать.Интерфейс адаптирован под управление пальцами. Переключать изображение между камерами можно свайпами в сторону.

Раздел настроек представляет собой сетку в виде наглядных иконок. Изменение параметров происходит по нажатию на иконку.

Тесты

Дневная съемка CARCAM Z8

Сами же заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти.CARCAM Z8 оснащается GPS/ГЛОНАСС модулем. Он выполняет сразу ряд функций. Это автоматическое обновление даты и времени, а также фиксация координат и скорости движения автомобиля. Пригодится для рассмотрения спорных ситуаций на дороге.

Ночная съемка CARCAM Z8

Используется высокопроизводительный процессор HiSilicon Hi3556V200, обрабатывающий информацию с матрицы Sony IMX335. Основной канал пишет с разрешением 2560×1440p 30 кадр/с.

Вторая камера CARCAM Z8

Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Высокая резкость и четкость при съемке в разных погодных условиях. Применяется современный кодек H.265.

Итоги по CARCAM Z8

Вторая камера с углом обзора в 130 градусов. Четкость выше, чем у большинства двухканальных видеорегистраторов из представленных в российских магазинах. Разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Стоимость, качество исполнения, универсальное крепление, высокое разрешение съемки без интерполяции, IPS-дисплей с увеличенной диагональю, режим парковки, кодек H.265, безопасная парковка, режим задней камеры, GPS-модуль делают CARCAM Z8 одним из лучших видеорегистраторов в формате накладки на салонное зеркало.