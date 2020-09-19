Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров

Вопрос насыщения воды кислородом очень часто встает перед владельцами аквариумов. Одним из распространенных вариантов решения является установка компрессора с распылителем. Те, кто уже сталкивался с этим типом устройств, знакомы с вибрацией и шумом во время работы. Тестируемый сегодня COLLAR аPUMP заявлен как бесшумный компрессор. Рассчитан на аквариумы объемом до 100 литров.

COLLAR аPUMP

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.

COLLAR аPUMP обзор

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Комплектация

Поставляется в компактной коробке с минималистичным оформлением. Комплект включает компрессор с блоком питания, силиконовый шланг, распылитель и инструкцию. Как можно заметить, такой стартовый комплект позволяет не тратить дополнительные средства на необходимые аксессуары.

COLLAR аPUMP

Внешний вид

В линейке этого производителя есть варианты, рассчитанные от 40 до 100 литров с одним выходом, а также модификация с двумя выходами для 200-литровых аквариумов.

COLLAR аPUMP

Выполнен корпус компрессора в виде компактной шайбы из черного пластика. На крышке нанесено название компрессора.

COLLAR аPUMP

На основании у COLLAR аPUMP присоска. Еще одним отличием стала фиксация прямо на стекле аквариума. Это дополнительно снимает вибрацию и шум, характерные для напольных и настенных компрессоров.

COLLAR аPUMP

Выход усилен и удлинен, исключая риск излома при установке силиконового шланга. Кабель питания несъемный. Место соединения усилено резиновым уплотнителем.

COLLAR аPUMP

За обеспечение питания отвечает компактный блок питания, сопоставимый с зарядным устройством мобильного телефона. Максимальная его мощность 1.8 Вт.

COLLAR аPUMP

Тесты

Как и говорили выше, есть все необходимое для начала эксплуатации. Отрезается шланг нужной длины, ставится распылитель. Данный компрессор может корректно работать при водяном столбе до 80 сантиметров.

COLLAR аPUMP

Прокачивает кислород быстро. Подача штатными средствами не регулируется. Работает действительно бесшумно, но стоит понимать, что шум от пузырьков будет присутствовать. Задачу свою решает, вариант для небольших аквариумов. Из наблюдений замечен нагрев комплектного блока питания.

COLLAR аPUMP

Итоги по COLLAR аPUMP

COLLAR аPUMP – вариант недорогого компрессора для аэрации аквариума, особенностью которого является низкий уровень шума. Производительность его при этом также не отличается высоким уровнем, но вполне подходит для небольших аквариумов. К минусам отнесем нагрев блока питания при продолжительной нагрузке. В качестве альтернативы выступает Prime PR-4113, при той же стоимости он рассчитан на аквариумы до 200 литров, но не имеет в комплекте распылителя и силиконового шланга.
Комментарии и отзывы COLLAR аPUMP
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Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров

Вопрос насыщения воды кислородом очень часто встает перед владельцами аквариумов. Одним из распространенн...
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