Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров

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КомплектацияПоставляется в компактной коробке с минималистичным оформлением. Комплект включает компрессор с блоком питания, силиконовый шланг, распылитель и инструкцию. Как можно заметить, такой стартовый комплект позволяет не тратить дополнительные средства на необходимые аксессуары.
Внешний видВ линейке этого производителя есть варианты, рассчитанные от 40 до 100 литров с одним выходом, а также модификация с двумя выходами для 200-литровых аквариумов.
Выполнен корпус компрессора в виде компактной шайбы из черного пластика. На крышке нанесено название компрессора.
На основании у COLLAR аPUMP присоска. Еще одним отличием стала фиксация прямо на стекле аквариума. Это дополнительно снимает вибрацию и шум, характерные для напольных и настенных компрессоров.
Выход усилен и удлинен, исключая риск излома при установке силиконового шланга. Кабель питания несъемный. Место соединения усилено резиновым уплотнителем.
За обеспечение питания отвечает компактный блок питания, сопоставимый с зарядным устройством мобильного телефона. Максимальная его мощность 1.8 Вт.
ТестыКак и говорили выше, есть все необходимое для начала эксплуатации. Отрезается шланг нужной длины, ставится распылитель. Данный компрессор может корректно работать при водяном столбе до 80 сантиметров.
Прокачивает кислород быстро. Подача штатными средствами не регулируется. Работает действительно бесшумно, но стоит понимать, что шум от пузырьков будет присутствовать. Задачу свою решает, вариант для небольших аквариумов. Из наблюдений замечен нагрев комплектного блока питания.