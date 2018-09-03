Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компактный видеорегистратор

2018-09-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CamShel DVR 110; [102]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор CamShel DVR 110. Одной из ключевых особенностей новинки стали компактные габариты. Этот обзор может быть интересен для тех, кто находится в поиске видеорегистратора с Full HD съемкой, но не готов переплачивать за дополнительный функционал.

CamShel DVR 110

К моменту публикации продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 2500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

CamShel DVR 110 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

CamShel DVR 110

Внешний вид

По габаритам CamShel DVR 110 немногим больше спичечного коробка. На стекле занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

CamShel DVR 110

На фронтальной стороне расположен выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз. Левее логотип производителя.

CamShel DVR 110

Компактные размеры ожидаемо отразились на установленном дисплее. Тут 1.5-дюймовый экран, хотя по опыту эксплуатации, его вполне достаточно под обычные сценарии.

CamShel DVR 110

По краям от экрана по три механических кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

CamShel DVR 110

На левом торце выведен miniUSB, используемый для подачи питания. Справа слот под карту памяти формата microSD. Рекомендуются накопители с классом скорости 6 и выше, с объемом до 32 Гбайт.

CamShel DVR 110

Ставится и снимается на крепление с вакуумной присоской. Фиксируется на стекло надежно. Владелец сможем менять угол обзора и направление съемки.

CamShel DVR 110

При желании, комплектный адаптер позволит спрятать основную длину кабеля под боковой стойкой и обшивкой, длина у него с запасом.

CamShel DVR 110

Настройки

Опции настроек в CamShel DVR 110 разделены под двум вкладкам. В первой ведется настройка параметров съемки и установленных датчиков. Во второй вкладке задаются общие параметры работы системы. Меню на русском языке, найти нужный пункт будет несложно.

Тесты

Построена новинка на базе платформы Novatek NTK 96223 с матрицей SC1043. Съемка ведется в Full HD, расширение AVI со скоростью 24 кадра в секунду.

Номерные знаки читаемы. Резкость держится по всей площади кадра. Записанные файлы можно будет использовать в суде.

Итоги по CamShel DVR 110

CamShel DVR 110 – вариант для тех, кто ищет недорогой видеорегистратор, обеспечивающий стабильную и беспрерывную съемку в Full HD разрешении. Компактные габариты не ограничивают полезную площадь обзора и не привлекает повышенного внимания со стороны улицы.

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