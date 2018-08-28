Обзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

Продолжая изучение видеорегистраторов с поддержкой двухканальной съемки, вслед за CamShel DVR 220 с возможностью съемки салона, мы рассмотрим CamShel DVR 210 с выносной камерой. Этот вариант обеспечивает круговую съемку происходящего как того, что происходит перед автомобилем, так и позади него.
Средняя стоимость новинки, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 3700 рублей.
CamShel DVR 210 обзор
КомплектацияПоставляется CamShel DVR 210 в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает выносную камеру и кабель для её подключения, крепление на лобовое стекло, основной блок, набор для крепления второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен видеорегистратор в классическом форм-факторе. Вытянутый корпус с выступающим блоком объектива.
Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно, визуально выглядит хорошо.
На верхнем торце расположено ушко под паз крепления. Комплектное крепление позволяет поворачивать корпус вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.
Для упрощения организации скрытого подвода кабелей все разъемы расположены на верхнем торце. Тут miniUSB для подачи питания, microHDMI для подключения выносной камеры.
Производитель позаботился об обеспечении необходимой длины кабеля, как результат владелец сможет вывести в видимую часть салона только очень небольшой участок, спрятав под обшивкой.
Объектив CamShel DVR 210 собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 120 градусов.
На стороне водителя 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 480 на 272 пикселя. Экран может использоваться не только для контроля съемки и настройки, но и в качестве помощника во время парковки, позволяя контролировать «мертвую» зону при движении задним ходом.
Нажатием на механическую кнопку можно изменять приоритет между камерами, есть несколько вариантов отображения картинки. Вывод разметки для парковки проходит автоматически при подключении к выделенной линии подключения второй камеры, питания от фонаря заднего хода.
Запись ведется на карту памяти форм-фактора microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
В комплекте с CamShel DVR 210 идет внешняя камера, выполненная в виде компактного блока со встроенным объективом. Установить её можно будет как внутри салона, так и снаружи, например, в районе номерного знака.
Управление видеорегистратором проводится при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням.
НастройкиОпции настроек собраны в виде общего списка в котором пользователь сможет выбрать разрешение съемки, длительность роликов, выставить общие параметры работы устройства. Выключить\включить штамп, датчик движения и G-сенсор. С экрана видеорегистратора доступен просмотр отснятых ранее файлов.