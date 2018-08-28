Обзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

2018-08-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CamShel DVR 210; [234]
Продолжая изучение видеорегистраторов с поддержкой двухканальной съемки, вслед за CamShel DVR 220 с возможностью съемки салона, мы рассмотрим CamShel DVR 210 с выносной камерой. Этот вариант обеспечивает круговую съемку происходящего как того, что происходит перед автомобилем, так и позади него.

CamShel DVR 210

Средняя стоимость новинки, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 3700 рублей.

CamShel DVR 210 обзор

Комплектация

Поставляется CamShel DVR 210 в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает выносную камеру и кабель для её подключения, крепление на лобовое стекло, основной блок, набор для крепления второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон.

CamShel DVR 210

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в классическом форм-факторе. Вытянутый корпус с выступающим блоком объектива.

CamShel DVR 210

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно, визуально выглядит хорошо.

CamShel DVR 210

На верхнем торце расположено ушко под паз крепления. Комплектное крепление позволяет поворачивать корпус вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

CamShel DVR 210

Для упрощения организации скрытого подвода кабелей все разъемы расположены на верхнем торце. Тут miniUSB для подачи питания, microHDMI для подключения выносной камеры.

CamShel DVR 210

Производитель позаботился об обеспечении необходимой длины кабеля, как результат владелец сможет вывести в видимую часть салона только очень небольшой участок, спрятав под обшивкой.

CamShel DVR 210

Объектив CamShel DVR 210 собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 120 градусов.

CamShel DVR 210

На стороне водителя 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 480 на 272 пикселя. Экран может использоваться не только для контроля съемки и настройки, но и в качестве помощника во время парковки, позволяя контролировать «мертвую» зону при движении задним ходом.

CamShel DVR 210

Нажатием на механическую кнопку можно изменять приоритет между камерами, есть несколько вариантов отображения картинки. Вывод разметки для парковки проходит автоматически при подключении к выделенной линии подключения второй камеры, питания от фонаря заднего хода.

CamShel DVR 210

Запись ведется на карту памяти форм-фактора microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

CamShel DVR 210

В комплекте с CamShel DVR 210 идет внешняя камера, выполненная в виде компактного блока со встроенным объективом. Установить её можно будет как внутри салона, так и снаружи, например, в районе номерного знака.

CamShel DVR 210

Управление видеорегистратором проводится при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням.

CamShel DVR 210

Настройки

Опции настроек собраны в виде общего списка в котором пользователь сможет выбрать разрешение съемки, длительность роликов, выставить общие параметры работы устройства. Выключить\включить штамп, датчик движения и G-сенсор. С экрана видеорегистратора доступен просмотр отснятых ранее файлов.

CamShel DVR 210

Тесты

Файлы с двух камер CamShel DVR 210 распределяет по двум разным папкам, так упрощается поиск нужного файла. Расширение AVI, для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения и кодеков.

День основная камера

Ночь основная камера

Работает новинка на базе процессора JP 5201B с матрицей SC 1043. Разрешение видео Full HD или HD. Вторая камера пишет в разрешении 480P. Качество съемки хорошее, позволяя разобрать дорожную обстановку и идентифицировать участников движения.

Ночь основная камера

Итоги по CamShel DVR 210

CamShel DVR 210 при своей невысокой стоимости предлагает отличное качество исполнения, хорошее качество съемки, возможность скрытого монтажа в салоне, информативный дисплей с режимом помощи во время парковки. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

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