Обзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

Продолжая изучение видеорегистраторов с поддержкой двухканальной съемки, вслед за CamShel DVR 220 с возможностью съемки салона, мы рассмотрим CamShel DVR 210 с выносной камерой. Этот вариант обеспечивает круговую съемку происходящего как того, что происходит перед автомобилем, так и позади него.

CamShel DVR 210 обзор

Средняя стоимость новинки, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 3700 рублей.

Комплектация

Поставляется CamShel DVR 210 в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает выносную камеру и кабель для её подключения, крепление на лобовое стекло, основной блок, набор для крепления второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в классическом форм-факторе. Вытянутый корпус с выступающим блоком объектива.

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно, визуально выглядит хорошо.

На верхнем торце расположено ушко под паз крепления. Комплектное крепление позволяет поворачивать корпус вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Для упрощения организации скрытого подвода кабелей все разъемы расположены на верхнем торце. Тут miniUSB для подачи питания, microHDMI для подключения выносной камеры.

Производитель позаботился об обеспечении необходимой длины кабеля, как результат владелец сможет вывести в видимую часть салона только очень небольшой участок, спрятав под обшивкой.

Объектив CamShel DVR 210 собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 120 градусов.

На стороне водителя 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 480 на 272 пикселя. Экран может использоваться не только для контроля съемки и настройки, но и в качестве помощника во время парковки, позволяя контролировать «мертвую» зону при движении задним ходом.

Нажатием на механическую кнопку можно изменять приоритет между камерами, есть несколько вариантов отображения картинки. Вывод разметки для парковки проходит автоматически при подключении к выделенной линии подключения второй камеры, питания от фонаря заднего хода.

Запись ведется на карту памяти форм-фактора microSD, поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

В комплекте с CamShel DVR 210 идет внешняя камера, выполненная в виде компактного блока со встроенным объективом. Установить её можно будет как внутри салона, так и снаружи, например, в районе номерного знака.

Управление видеорегистратором проводится при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням.

Настройки

Опции настроек собраны в виде общего списка в котором пользователь сможет выбрать разрешение съемки, длительность роликов, выставить общие параметры работы устройства. Выключить\включить штамп, датчик движения и G-сенсор. С экрана видеорегистратора доступен просмотр отснятых ранее файлов.

Тесты

День основная камера

Файлы с двух камер CamShel DVR 210 распределяет по двум разным папкам, так упрощается поиск нужного файла. Расширение AVI, для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения и кодеков.

Ночь основная камера

Работает новинка на базе процессора JP 5201B с матрицей SC 1043. Разрешение видео Full HD или HD. Вторая камера пишет в разрешении 480P. Качество съемки хорошее, позволяя разобрать дорожную обстановку и идентифицировать участников движения.

Ночь основная камера

Итоги по CamShel DVR 210

CamShel DVR 210 при своей невысокой стоимости предлагает отличное качество исполнения, хорошее качество съемки, возможность скрытого монтажа в салоне, информативный дисплей с режимом помощи во время парковки. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.