Обзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерами

Большинство видеорегистраторов с поддержкой двухканальной съемки, снимают только то, что происходит за границей салона автомобиля. Но есть целый ряд сценариев, когда необходимо наличие видеозаписи происходящего в самом салоне, фиксируя в деталях поведение водителя и пассажиров. К одному из таких можно отнести такси, которым сейчас могут зарабатывать и обычные водители. Видеорегистратор, фиксирующий происходящее в салоне, сможет подстраховать от спорных ситуаций и выступать профилактикой правонарушений.

CamShel DVR 220 обзор

Задачи съемки как снаружи автомобиля, так и в салоне, призвана выполнять недорогая новинка CamShel DVR 220

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной корпус, зарядное устройство в прикуриватель и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен CamShel DVR 220 в корпусе вытянутой формы, по краям от которого размещены поворотные блоки с оптикой. Пользователь сам сможет менять направление съемки для двух камер в отдельности.

Угол разворота в районе 180 градусов. Выбранное положение фиксируется и при движении по неровным дорогам не смещается.

Так, если левую камеру развернуть в сторону салона будет вестись съемка водителя. Поворот правого блока, обеспечит съемку пассажиров.

Каждая камера оснащена четырьмя ИК-светодиодами, обеспечивая съемку при низком уровне освещения. Оптика собрана из группы стеклянных линз.

По центру фронтальной стороны нанесена хромированная накладка. Сторона, обращенная к водителю, занята цветным дисплеем.

На нижнем торце слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт. Рядом отверстие микрофона и скрытая кнопка перезагрузки.

На верхнем торце AV-выход и miniUSB для подачи питания, помимо них доступны пара механических кнопок.

Еще четыре кнопки с маркировкой расположены под поворотными блоками оптики. Управление интуитивное, разобраться будет не сложно.

На стекле CamShel DVR 220 фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской, позволяющее поворачивать видеорегистратор вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение закрепляется накатанной гайкой.

Комплектный адаптер питания даст возможность провести скрытый монтаж под обшивкой, спрятав основную длину провода.

Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 200 мАч.

Настройки

Меню CamShel DVR 220 разделено на две вкладки: в первой собраны пункты настройки видеозаписи, во второй общие параметры. Есть несколько вариантов разрешения съемки, длительности роликов. Можно активировать режим парковки и датчик удара. Владелец сможет просмотреть отснятые ранее файлы.

Тесты

Построена новинка на базе процессора Novatek 96220, работающего в паре с матрицей OV9712. Угол обзора каждого из двух объективов составляет 120 градусов. Запись ведется в расширении AVI. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Также поддерживается двухканальная съемка в HD-разрешении.

Качество съемки соответствует моделям этого ценового сегмента. На видео фиксируются номерные знаки, участники дорожного движения, пешеходы. Количество шумов минимально.

Итоги по CamShel DVR 220

Картинка делится, каждая из областей соответствует своему объективу. Запись ведется без интервалов. В наших в салон был направлен левый объектив.CamShel DVR 220 можно рекомендовать для водителей такси или тех, кто по долгу службы сталкивается с риском неадекватного поведения пассажиров. Нам понравилось качество исполнения, простота эксплуатации, возможность скрытого монтажа. Записанные с этого видеорегистратора видео могут использоваться в качестве доказательной базы.