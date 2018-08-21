Обзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерами

Большинство видеорегистраторов с поддержкой двухканальной съемки, снимают только то, что происходит за границей салона автомобиля. Но есть целый ряд сценариев, когда необходимо наличие видеозаписи происходящего в самом салоне, фиксируя в деталях поведение водителя и пассажиров. К одному из таких можно отнести такси, которым сейчас могут зарабатывать и обычные водители. Видеорегистратор, фиксирующий происходящее в салоне, сможет подстраховать от спорных ситуаций и выступать профилактикой правонарушений.
Задачи съемки как снаружи автомобиля, так и в салоне, призвана выполнять недорогая новинка CamShel DVR 220
CamShel DVR 220 обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной корпус, зарядное устройство в прикуриватель и техническую документацию.
Внешний видВыполнен CamShel DVR 220 в корпусе вытянутой формы, по краям от которого размещены поворотные блоки с оптикой. Пользователь сам сможет менять направление съемки для двух камер в отдельности.
Угол разворота в районе 180 градусов. Выбранное положение фиксируется и при движении по неровным дорогам не смещается.
Так, если левую камеру развернуть в сторону салона будет вестись съемка водителя. Поворот правого блока, обеспечит съемку пассажиров.
Каждая камера оснащена четырьмя ИК-светодиодами, обеспечивая съемку при низком уровне освещения. Оптика собрана из группы стеклянных линз.
По центру фронтальной стороны нанесена хромированная накладка. Сторона, обращенная к водителю, занята цветным дисплеем.
На нижнем торце слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 32 Гбайт. Рядом отверстие микрофона и скрытая кнопка перезагрузки.
На верхнем торце AV-выход и miniUSB для подачи питания, помимо них доступны пара механических кнопок.
Еще четыре кнопки с маркировкой расположены под поворотными блоками оптики. Управление интуитивное, разобраться будет не сложно.
На стекле CamShel DVR 220 фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской, позволяющее поворачивать видеорегистратор вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение закрепляется накатанной гайкой.
Комплектный адаптер питания даст возможность провести скрытый монтаж под обшивкой, спрятав основную длину провода.
Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 200 мАч.
НастройкиМеню CamShel DVR 220 разделено на две вкладки: в первой собраны пункты настройки видеозаписи, во второй общие параметры. Есть несколько вариантов разрешения съемки, длительности роликов. Можно активировать режим парковки и датчик удара. Владелец сможет просмотреть отснятые ранее файлы.