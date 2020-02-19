Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерами

Есть немало сценариев, требующих вести съемку не только происходящего на дороге, но и в салоне автомобиля. Служебный транспорт, курьерские службы и такси. И это не всегда контроль сотрудников за рулем, но и обеспечение безопасности от неадекватного поведения пассажиров. В сети регулярно появляются новости, участниками которых являются таксисты и пассажиры. Тестируемый сегодня CamShel DVR 240 решает именно эту задачу, предлагая поворотную дополнительную камеру.

CamShel DVR 240 обзор

Доступна она в двух комплектациях: с модулем GPS и без него. 6 200 и 5 700 рублей соответственно. Решать можно в зависимости от задачи необходимости фиксации скорости и маршрута.

Комплектация

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, GPS-модуль, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в виде тубуса. Состоит корпус из двух частей: основной и блока камеры. Вторая камера зафиксирована на шарнире, позволяющем изменять направление съемки.

Вращать можно на 270 градусов. Выбранное положение не смещается. Угол обзора второй камеры составляет 145 градусов. Этого достаточно для съемки всей площади салона автомобиля.

По краям от объектива находится группа инфракрасных диодов, используемых для съемки при низком уровне освещения. Включаются и выключаются автоматически.

Основной объектив в CamShel DVR 240 с углом обзора 170 градусов. Он также собран из стеклянных линз.

На стороне водителя находится 1.5-дюймовый цветной дисплей. С помощью него можно контролировать съемку с двух камер.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Разобраться с управлением будет несложно. Маркировка нанесена с фронтальной стороны.

Слот для карты памяти формата microSD расположен на левой грани. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 256 Гбайт.

На верхней грани выведен miniUSB, используемый для подключения к ПК и подачи питания. Длина кабеля комплектного адаптера с запасом, позволяет организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.

Крепится на лобовом стекле при помощи вакуумной присоски. Предусмотрели возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

Модуль GPS выполнен в виде компактной коробки с двухсторонним скотчем. Для улучшения качества приема его можно будет разместить на удалении от видеорегистратора.

Настройки

В разделе настроек CamShel DVR 240 предлагаются опции детальной настройки видеосъемки и дополнительных параметров системы.

Меню структурировано, найти нужный пункт будет несложно. Начать же полноценную эксплуатацию можно и без необходимости предварительной настройки.

Тесты

Дневная съемка CamShel DVR 240

За обработку изображения в видеорегистраторе отвечает процессор JIELIAC 5401A с матрицей SC2363P. Предлагается два варианта разрешения съемки: Full HD на основном канале или HD на двух каналах.

Ночная съемка CamShel DVR 240

Обе камеры продемонстрировали высокую четкость снимаемых роликов. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

День вторая камера CamShel DVR 240

Работа с GPS-модулем позволяет дополнительно фиксировать маршрут и скорость. Эти данные могут пригодиться для разбора спорных ситуаций на дороге или для последующего контроля сотрудников.

Ночь вторая камера CamShel DVR 240

Итоги по CamShel DVR 240

CamShel DVR 240 можно рекомендовать для такси, специального и служебного транспорта. Этот видеорегистратор решает задачу съемки происходящего в салоне автомобиля и на дороге. Аккуратный внешний вид, возможность скрытого монтажа, поворотная вторая камера с ночным режимом съемки, поддержка емких накопителей.