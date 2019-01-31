Обзор Camshel DVR 230. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор Camshel DVR 230, выполненный в форм-факторе салонного зеркала. Эта модель поддерживает двухканальную съемку, парковочный режим и оснащена цветным экраном с диагональю 4.3-дюйма. Построена система на базе платформы Generalplus 2248.

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К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает скобы крепления, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, набор крепления камеры, зарядное устройство в прикуриватель, набор документации. Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Основной корпус выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Для крепления используется две пары резиновых скоб с несколькими уровнями натяжения.

Сидит устойчиво, свой родной зеркальный элемент царапаться не будет. Есть возможность поворота объектива вокруг оси и изменение угла наклона.

Зеркальный элемент у Camshel DVR 230 ровный. Нанесено антибликовое покрытие. Он увеличивает полезную площадь обзора, в сравнении с родным зеркалом.

Экран скрыт под зеркальным элементом, виден только во включенном состоянии. Во время движения не отвлекает.

Нажимая последовательно на кнопку, владелец сможет изменять приоритет отображения между камерами. Также есть режим автоматического вывода разметки при движении задним ходом.

В центре расположена группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, не дребезжат.

На верхнем торце miniUSB, используемый для подключения питания. Рядом порт подключения второй камеры и слот для microSD накопителя.

Вторая камера в защищенном корпусе, может быть установлена в районе номерного знака или на заднем стекле.

Длина кабеля адаптера питания и второй камеры, позволят организовать скрытый монтаж Camshel DVR 230 в салоне автомобиля.

Настройки

В настройках пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Задать общие параметры системы, выставить дополнительные функции. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.

Тесты

Camshel DVR 230 работает на базе процессора Generalplus 2248. Основной поток записывается в Full HD разрешении со скоростью 25 кадров в секунду. Ролики с достаточным уровнем детализации, номерные знаки читаемы. Расширение AVI.

Вторая камера пишет в разрешении 640 на 480 пикселей. Она помимо помощи во время парковки, будет полезна обеспечением круговой записи, подстраховав водителя наличием видеозаписи, происходящего позади автомобиля.

Итоги по Camshel DVR 230

Camshel DVR 230 – недорогой видеорегистратор, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало, поддерживающий двухканальную съемку. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.