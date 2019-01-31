Обзор Camshel DVR 230. Двухканальный видеорегистратор-зеркало

2019-01-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Camshel DVR 230; [435]
В наше распоряжение попал новый видеорегистратор Camshel DVR 230, выполненный в форм-факторе салонного зеркала. Эта модель поддерживает двухканальную съемку, парковочный режим и оснащена цветным экраном с диагональю 4.3-дюйма. Построена система на базе платформы Generalplus 2248.

Camshel DVR 230

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

В комплекте покупатель получает скобы крепления, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, набор крепления камеры, зарядное устройство в прикуриватель, набор документации. Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам.

Camshel DVR 230

Внешний вид

Основной корпус выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Для крепления используется две пары резиновых скоб с несколькими уровнями натяжения.

Camshel DVR 230

Сидит устойчиво, свой родной зеркальный элемент царапаться не будет. Есть возможность поворота объектива вокруг оси и изменение угла наклона.

Camshel DVR 230

Зеркальный элемент у Camshel DVR 230 ровный. Нанесено антибликовое покрытие. Он увеличивает полезную площадь обзора, в сравнении с родным зеркалом.

Camshel DVR 230

Экран скрыт под зеркальным элементом, виден только во включенном состоянии. Во время движения не отвлекает.

Camshel DVR 230

Нажимая последовательно на кнопку, владелец сможет изменять приоритет отображения между камерами. Также есть режим автоматического вывода разметки при движении задним ходом.

Camshel DVR 230

В центре расположена группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, не дребезжат.

Camshel DVR 230

На верхнем торце miniUSB, используемый для подключения питания. Рядом порт подключения второй камеры и слот для microSD накопителя.

Camshel DVR 230

Вторая камера в защищенном корпусе, может быть установлена в районе номерного знака или на заднем стекле.

Camshel DVR 230

Длина кабеля адаптера питания и второй камеры, позволят организовать скрытый монтаж Camshel DVR 230 в салоне автомобиля.

Camshel DVR 230

Настройки

В настройках пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов. Задать общие параметры системы, выставить дополнительные функции. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.

Camshel DVR 230

Тесты

Camshel DVR 230 работает на базе процессора Generalplus 2248. Основной поток записывается в Full HD разрешении со скоростью 25 кадров в секунду. Ролики с достаточным уровнем детализации, номерные знаки читаемы. Расширение AVI.

Вторая камера пишет в разрешении 640 на 480 пикселей. Она помимо помощи во время парковки, будет полезна обеспечением круговой записи, подстраховав водителя наличием видеозаписи, происходящего позади автомобиля.

Итоги по Camshel DVR 230

Camshel DVR 230 – недорогой видеорегистратор, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало, поддерживающий двухканальную съемку. Проблем и сбоев в ходе длительного тестирования выявлено не было.

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