Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Распространение таких агрегаторов, как «Яндекс.Такси», «УБЕР», «Сити-мобил» и многих других, не только заметно упростило вызов такси и навело порядок в ценообразовании, но и открыло как рабочие места для основной работы, так и подработки. Со своей стороны рекомендуем не пренебрегать безопасностью и подстраховать себя не только от спорных ситуаций на дороге, но и неадекватных пассажиров. Тестируемый сегодня видеорегистратор Camshel Stream создавался под решение таких задач, предполагаю эксплуатацию в такси и служебном транспорте, предлагая не только круговую съемку, но и фиксацию происходящего в салоне.

Camshel Stream

К моменту публикации обзора его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 8 490 рублей.

Camshel Stream обзор

Комплектация

Набор включает крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, различную документацию. Собран в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.

Camshel Stream

Внешний вид

Выполнен в корпусе трапециевидной формы. Такое исполнение позволяет ему располагаться вдоль плоскости лобового стекла.

Camshel Stream

Отсутствие декоративных вставок и ярких наклеек, снижает приметность со стороны улицы. Общий вид строгий и аскетичный.

Camshel Stream

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, без огрехов.

Camshel Stream

На фронтальной панели Camshel Stream выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов. Крепится подвижно, позволяя менять угол съемки, в последующем выбранное положение не смещается.

Camshel Stream

Еще один объектив на стороне, обращенной к водителю. Он отвечает за съемку салона автомобиля. По краям от объектива распределены четыре ИК-светодиода, обеспечивающих съемку при низком уровне освещения. Остальную часть занимает 3-дюймовый IPS-дисплей. Выводимая на него картинка четкая. Читается под разными углами наклона.

Camshel Stream

Можно обратить внимание на отсутствие механических клавиш. Управление устройством осуществляется с помощью сенсора. На нажатия реагирует экран точно. Проблем не было замечено и при эксплуатации во время сильных морозов.

Camshel Stream

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси.

Camshel Stream

Слот под карту памяти формата microSD и скрытая кнопка сброса настроек скрываются под резиновой заглушкой на боковой грани.

Camshel Stream

На верхнем торце miniUSB, используемый для подачи питания, а также вход для внешней камеры. Само устройство позволяет организовать скрытый монтаж в салоне, спрятав всю длину кабелей питания и интерфейсного второй камеры.

Camshel Stream

Внешнюю камеру можно будет поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака. Она выполнена в защищенном корпусе.

Camshel Stream

Есть дополнительная линия питания. Она отвечает за автоматическую активацию монитора парковки.

Настройки

Интерфейс выполнен в виде четырех плиток. Со стартового экрана можно получить доступ к съемке, фоторежиму, списку отснятых файлов и настройкам.

Camshel Stream

В настройках предлагаются детальные корректировки работы видеорегистартора.

Camshel Stream

Тесты

Camshel Stream

Съемка ведется сразу с трех камер. Файлы с этих камер распределяются по отдельным папкам с цифровой маркировкой. Расширение AVI.

Основная камера Camshel Stream

  • Фронтальная FHD: 1920*1080P@30к.с.
  • Внутренняя HD: 1080*720P@30к.с.
  • Задняя VGA: 640*480P@25к.с.

Внутренняя камера Camshel Stream

За обработку изображения отвечает процессор JL5401B. В основной камере матрица GC2053 4G, внутренняя камера с матрицей SC1243 4G. Качество съемки хорошее. В деталях можно разобрать происходящее вокруг автомобиля и в салоне. Само размещение видеорегистратора не только подстрахует от спорных ситуаций с пассажирами, но и предотвратить противоправные действия.

Внешняя камера Camshel Stream

Итоги по Camshel Stream

Camshel Stream – видеорегистартор для такси и служебного транспорта. Из особенностей отметим информативный IPS-дисплей, монитор парковки, детектор движения, поддержка емких карт памяти, сенсорное управление, поворотный крепеж, возможность скрытого монтажа, аккуратное исполнение.
Комментарии и отзывы Camshel Stream
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