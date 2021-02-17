Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

К моменту публикации обзора его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 8 490 рублей.
Camshel Stream обзор
КомплектацияНабор включает крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, различную документацию. Собран в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.
Внешний видВыполнен в корпусе трапециевидной формы. Такое исполнение позволяет ему располагаться вдоль плоскости лобового стекла.
Отсутствие декоративных вставок и ярких наклеек, снижает приметность со стороны улицы. Общий вид строгий и аскетичный.
Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, без огрехов.
На фронтальной панели Camshel Stream выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов. Крепится подвижно, позволяя менять угол съемки, в последующем выбранное положение не смещается.
Еще один объектив на стороне, обращенной к водителю. Он отвечает за съемку салона автомобиля. По краям от объектива распределены четыре ИК-светодиода, обеспечивающих съемку при низком уровне освещения. Остальную часть занимает 3-дюймовый IPS-дисплей. Выводимая на него картинка четкая. Читается под разными углами наклона.
Можно обратить внимание на отсутствие механических клавиш. Управление устройством осуществляется с помощью сенсора. На нажатия реагирует экран точно. Проблем не было замечено и при эксплуатации во время сильных морозов.
На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси.
Слот под карту памяти формата microSD и скрытая кнопка сброса настроек скрываются под резиновой заглушкой на боковой грани.
На верхнем торце miniUSB, используемый для подачи питания, а также вход для внешней камеры. Само устройство позволяет организовать скрытый монтаж в салоне, спрятав всю длину кабелей питания и интерфейсного второй камеры.
Внешнюю камеру можно будет поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака. Она выполнена в защищенном корпусе.
Есть дополнительная линия питания. Она отвечает за автоматическую активацию монитора парковки.
НастройкиИнтерфейс выполнен в виде четырех плиток. Со стартового экрана можно получить доступ к съемке, фоторежиму, списку отснятых файлов и настройкам.
В настройках предлагаются детальные корректировки работы видеорегистартора.
Тесты
Съемка ведется сразу с трех камер. Файлы с этих камер распределяются по отдельным папкам с цифровой маркировкой. Расширение AVI.
Основная камера Camshel Stream
- Фронтальная FHD: 1920*1080P@30к.с.
- Внутренняя HD: 1080*720P@30к.с.
- Задняя VGA: 640*480P@25к.с.