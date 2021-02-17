Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Распространение таких агрегаторов, как «Яндекс.Такси», «УБЕР», «Сити-мобил» и многих других, не только заметно упростило вызов такси и навело порядок в ценообразовании, но и открыло как рабочие места для основной работы, так и подработки. Со своей стороны рекомендуем не пренебрегать безопасностью и подстраховать себя не только от спорных ситуаций на дороге, но и неадекватных пассажиров. Тестируемый сегодня видеорегистратор Camshel Stream создавался под решение таких задач, предполагаю эксплуатацию в такси и служебном транспорте, предлагая не только круговую съемку, но и фиксацию происходящего в салоне.

Camshel Stream обзор

К моменту публикации обзора его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 8 490 рублей.

Комплектация

Набор включает крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, различную документацию. Собран в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в корпусе трапециевидной формы. Такое исполнение позволяет ему располагаться вдоль плоскости лобового стекла.

Отсутствие декоративных вставок и ярких наклеек, снижает приметность со стороны улицы. Общий вид строгий и аскетичный.

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, без огрехов.

На фронтальной панели Camshel Stream выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов. Крепится подвижно, позволяя менять угол съемки, в последующем выбранное положение не смещается.

Еще один объектив на стороне, обращенной к водителю. Он отвечает за съемку салона автомобиля. По краям от объектива распределены четыре ИК-светодиода, обеспечивающих съемку при низком уровне освещения. Остальную часть занимает 3-дюймовый IPS-дисплей. Выводимая на него картинка четкая. Читается под разными углами наклона.

Можно обратить внимание на отсутствие механических клавиш. Управление устройством осуществляется с помощью сенсора. На нажатия реагирует экран точно. Проблем не было замечено и при эксплуатации во время сильных морозов.

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси.

Слот под карту памяти формата microSD и скрытая кнопка сброса настроек скрываются под резиновой заглушкой на боковой грани.

На верхнем торце miniUSB, используемый для подачи питания, а также вход для внешней камеры. Само устройство позволяет организовать скрытый монтаж в салоне, спрятав всю длину кабелей питания и интерфейсного второй камеры.

Внешнюю камеру можно будет поставить как на заднем стекле, так и в районе номерного знака. Она выполнена в защищенном корпусе.

Настройки

Есть дополнительная линия питания. Она отвечает за автоматическую активацию монитора парковки.Интерфейс выполнен в виде четырех плиток. Со стартового экрана можно получить доступ к съемке, фоторежиму, списку отснятых файлов и настройкам.

В настройках предлагаются детальные корректировки работы видеорегистартора.

Тесты

Основная камера Camshel Stream

Съемка ведется сразу с трех камер. Файлы с этих камер распределяются по отдельным папкам с цифровой маркировкой. Расширение AVI.

Фронтальная FHD: 1920*1080P@30к.с.

Внутренняя HD: 1080*720P@30к.с.

Задняя VGA: 640*480P@25к.с.

Внутренняя камера Camshel Stream

Внешняя камера Camshel Stream

За обработку изображения отвечает процессор JL5401B. В основной камере матрица GC2053 4G, внутренняя камера с матрицей SC1243 4G. Качество съемки хорошее. В деталях можно разобрать происходящее вокруг автомобиля и в салоне. Само размещение видеорегистратора не только подстрахует от спорных ситуаций с пассажирами, но и предотвратить противоправные действия.

Итоги по Camshel Stream

Camshel Stream – видеорегистартор для такси и служебного транспорта. Из особенностей отметим информативный IPS-дисплей, монитор парковки, детектор движения, поддержка емких карт памяти, сенсорное управление, поворотный крепеж, возможность скрытого монтажа, аккуратное исполнение.