Обзор Camshel Sturman. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором

Приобрести его можно за 4300 рублей, продажи уже стартовали.
Его нет необходимости снимать на время парковки. Длина питающего и интерфейсного кабеля позволяет провести скрытый монтаж всей проводки под обшивкой.
Вторая камера устанавливается на заднем стекле или в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпусе. У кабеля подключения есть отдельная ветка с изоляцией красного цвета, при ее подключении к питанию фонаря заднего хода будет автоматически выводиться парковочная разметка.
Место установки внешней GPS-антенны можно будет выбрать с учетом особенностей исполнения лобового стекла. Не будет проблем с качеством приема в автомобилях с подогревом.
Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут miniUSB для подключения блока питания, вход для внешней камеры, слот для карты памяти формата microSD и гнездо для GPS-антенны.
Для фиксации на салонном зеркале используются две резиновые скобы. Такой способ установки не требует помощи специалистов и обеспечивает максимальную совместимость.
На сторону дороги у Camshel Sturman направлен объектив с шарнирным креплением, позволяющим изменять линию горизонта и угол наклона. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.
Управляется система при помощи пяти механических кнопок, выведенных на нижнем торце. Процесс управления реализован интуитивно.
На стороне водителя ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Справа дисплей с диагональю 4.5 дюйма.
Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Информация с экрана хорошо читается в дневное и ночное время. Также дисплей можно выключить, вручную или автоматически через заданный интервал времени.
Во второй управление режимом парковки, временем отключения дисплея.
В условиях мегаполиса и с учетом того, что мобильных экипажей становится все меньше вполне заменяет отдельный радар-детектор, а также заметно снижает количество получаемых «писем счастья».