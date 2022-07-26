Обзор Camshel Sturman. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором

Изучаемый сегодня видеорегистратор Camshel Sturman выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Он поддерживает двухканальный режим съемки в высоком разрешении и вывод предупреждений по стационарным камерам контроля скорости и ПДД.

Комплектация

Приобрести его можно за 4300 рублей, продажи уже стартовали.Упаковано в коробку из плотного картона с изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект его включает зарядное устройство в прикуриватель, GPS-антенну, внешнюю камеру с кабелем подключения, скобы крепления, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Используемый им способ крепления не отнимает полезной площади лобового стекла. Не отвлекает во время движения, а также не приметен со стороны улицы

Его нет необходимости снимать на время парковки. Длина питающего и интерфейсного кабеля позволяет провести скрытый монтаж всей проводки под обшивкой.

Вторая камера устанавливается на заднем стекле или в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпусе. У кабеля подключения есть отдельная ветка с изоляцией красного цвета, при ее подключении к питанию фонаря заднего хода будет автоматически выводиться парковочная разметка.

Место установки внешней GPS-антенны можно будет выбрать с учетом особенностей исполнения лобового стекла. Не будет проблем с качеством приема в автомобилях с подогревом.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут miniUSB для подключения блока питания, вход для внешней камеры, слот для карты памяти формата microSD и гнездо для GPS-антенны.

Для фиксации на салонном зеркале используются две резиновые скобы. Такой способ установки не требует помощи специалистов и обеспечивает максимальную совместимость.

На сторону дороги у Camshel Sturman направлен объектив с шарнирным креплением, позволяющим изменять линию горизонта и угол наклона. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

Управляется система при помощи пяти механических кнопок, выведенных на нижнем торце. Процесс управления реализован интуитивно.

На стороне водителя ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Справа дисплей с диагональю 4.5 дюйма.

Настройки

Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Информация с экрана хорошо читается в дневное и ночное время. Также дисплей можно выключить, вручную или автоматически через заданный интервал времени.В первой вкладке выставляются настройки видеосъемки. Разрешение, длительность циклов. Корректируется экспозиция и включается G-сенсор.

Во второй управление режимом парковки, временем отключения дисплея.

Оповещения

Camshel Sturman поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам контроля скорости и ПДД. При приближении к ним выводится голосовое предупреждение, на экран разрешенная скорость на участке и тип камеры.

Видеосъемка

Дневная съемка Camshel Sturman

Ночная съемка Camshel Sturman

Вторая камера Camshel Sturman

Итоги

В условиях мегаполиса и с учетом того, что мобильных экипажей становится все меньше вполне заменяет отдельный радар-детектор, а также заметно снижает количество получаемых «писем счастья».За обработку изображения с матрицы GC1054 отвечает процессор General Plus 2247. Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Второй канал в HD. Файлы в расширении AVI.Camshel Sturman – двухканальный видеорегистратор, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Скрытый монтаж, IPS-дисплей с диагональю 4.5 дюйма, вывод предупреждений по стационарным камерам, широкий угол обзора, детектор движения и G-сенсор.