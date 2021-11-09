Обзор Carcam R2S. Миниатюрный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Не так давно вышла обновленная версия популярного видеорегистратора Carcam R2, сочетающего компактные габариты, GPS, Wi-Fi и быстросъемный магнитный крепеж. Его детальный тест в «Лаборатории» у нас выходил ранее. В Carcam R2S установили высокопроизводительный процессор Novatek NTK96675 и светочувствительную матрицу Sony STARVIS IMX335 с поддержкой съемки в разрешении 1440p.

Carcam R2S

При этом стоимость заметно не увеличилась, в официальном интернет-магазине доступен за 4990 рублей.

Комплектация

Стартовый комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, два крепления на лобовое стекло с разным исполнением, адаптер для крепежа, 2 статические наклейки на стекло, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора.

Carcam R2S

Carcam R2S обзор

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле можно выбрать между вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Вариант с присоской хорош на начальном этапе при выборе места размещения или если эксплуатация идет в нескольких автомобилях.

Carcam R2S

Скотч при креплении на стекле дает надежную фиксацию в широком диапазоне температур. Оба варианта дают возможность вращать регистратор на 360 градусов.

Carcam R2S

Ставить видеорегистратор можно напрямую в фиксатор или через адаптер с магнитным замком. Съем и установка быстрые.

Carcam R2S

В комплекте идет адаптер питания с USB-разъемом. Длина питающего кабеля 3 метра, упрощен аккуратный монтаж в салоне.

Carcam R2S

Выполнено устройство в компактном корпусе. Большую часть лицевой стороны занимает объектив, оптическая схема которого состоит из шести линз. Угол обзора 145 градусов.

Carcam R2S

На левой грани кнопка включения и отверстие микрофона. Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD объемом до 256 гигабайт.

Carcam R2S

Изображения выводится на цветной дисплей с диагональю 1.5 дюйма. С помощью него можно просматривать отснятые ролики, проводить настройки и контролировать текущее направление съемки.

Carcam R2S

Под дисплеем расположена группа из четырех механических кнопок с помощью которых идет взаимодействие с интерфейсом.

Настройки

В разделе настроек можно выставить детальные параметры видеосъемки. Разрешение и длительность циклов. Тип штампа на роликах. Режим парковки.

Carcam R2S

Carcam R2S

Подробные параметры работы системы. Включение Wi-Fi, автоматическое выключение экрана, задержки отключения.

Carcam R2S

Carcam R2S

Софт для смартфона

Для смартфонов на базе iOS и Android доступно бесплатное приложение CARCAM HYBRID. Подключение проходит через встроенную точку доступа Wi-Fi. Главный экран с пятью иконками: видео на устройство, загруженные видео, онлайн, обновления и настройки.

Carcam R2S

Доступен список отснятых файлов с выгрузкой в память смартфона или удалением из памяти.

Carcam R2S

Список с подробными настройками. Выведены они в виде наглядного списка. Здесь же можно отформатировать карту памяти.

Carcam R2S

Потоковый просмотр изображения с камеры.

Тесты

Carcam R2S использует связку из высокопроизводительного процессора Novatek NTK96675 с матрицей Sony Starvis IMX335 5 Мп. Она дает честное разрешение 1440p, без интерполяции. В настройках доступен выбор между: 2560×1440p 30 кадр/с / 1920×1080p 30 кадр/с / 1920×1080p 60 кадр/c / 1280×720p 30 кадр/с / 1280×720p 60 кадр/с.

Дневная съемка CARCAM R2s

Кроме того, светочувствительная матрица SONY обеспечивает отличную съемку ночью. Дополнительно присутствует функция HDR, которая снижает количество затемнённых и засвеченных зон в кадре.

Ночная съемка CARCAM R2s

Номерные знаки хорошо читаемы при движении на высокой скорости. Детализация сохраняется в дневное и ночное время.

Carcam R2S

Дополнительные данные с GPS и датчиков можно просмотреть с помощью программного обеспечения, загружаемого с официального сайта производителя.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCarcam R2S – недорогой видеорегистартор с «богатым» техническим оснащением. Компактный корпус, выбор вариантов крепления с помощью набора комплектных аксессуаров, GPS для фиксации скорости и маршрута, Wi-Fi для взаимодействия с устройством через приложение для смартфона, поддержка емких карт памяти, съемка в высоком разрешении.
Carcam R2S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Carcam R2S
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