Обзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркало

Наличие видеорегистратора с традиционным способом крепления на лобовом стекле в теории может повлечь получение штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП. Причиной является ограничение обзорности с места водителя. Разрешенный участок – это зона в районе салонного зеркала. И тут как нельзя актуальными будут модели со скрытой установкой или фиксируемые на зеркале.

DIGMA FreeDrive 114

Тестируемая сегодня новинка DIGMA FreeDrive 114 относится к недорогому сегменту. Его средняя стоимость составляет 3 490 рублей.

DIGMA FreeDrive 114 обзор

Комплектация

Упаковочная коробка вытянутой формы со светлым оформлением. На обратной стороне технические характеристики. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, крепежные скобы, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA FreeDrive 114

Внешний вид

Фиксируется видеорегистратор на салонном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Это универсальный способ, позволяющий провести монтаж в автомобилях с разным типом кузова.

DIGMA FreeDrive 114

Он не ограничивает обзор с места водителя. Не приметен со стороны улицы. Не привлекает внимание сотрудников ГАИ.

DIGMA FreeDrive 114

Весомым преимуществом также является отсутствие необходимости съема на время длительно парковки. В салоне будут отсутствовать свисающие провода.

DIGMA FreeDrive 114

Будущему владельцу DIGMA FreeDrive 114 и видеорегистраторов в таком форм-факторе рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающих и интерфейсных кабелей позволяет это сделать.

DIGMA FreeDrive 114

Разъемы у устройства сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB под питание, вход для внешней камеры и слот для карты памяти microSD.

DIGMA FreeDrive 114

Лицевая сторона полностью занята зеркальным элементом. Ровный с антибликовым покрытием.

DIGMA FreeDrive 114

На нижнем торце механические клавиши управления. Для удобства маркировка нанесена на зеркало.

DIGMA FreeDrive 114

Под зеркалом скрывается 4.3-дюймовый цветной дисплей. Во время движения он не отвлекает. Его можно выключить вручную или через заданный интервал времени.

DIGMA FreeDrive 114

С помощью экрана можно просматривать изображение с двух камер, переключаясь между ними. Отдельно отметим поддержку вывода парковочной разметки. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.

DIGMA FreeDrive 114

Выносная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

Настройки

DIGMA FreeDrive 114

Меню представлено общим списком. Интерфейс DIGMA FreeDrive 114 на русском языке. В меню меняются разрешение съемки и выставить дополнительные параметры.

DIGMA FreeDrive 114

Тесты

Оснащен видеорегистартор процессором GP2247E. Разрешение основного потока Full HD. Угол обзора 140 градусов.

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 114

Вторая камера DIGMA FreeDrive 114

Итоги DIGMA FreeDrive 114 – двухканальный видеорегистартор в формате накладки на салонное зеркало. Скрытый монтаж, сохранение свободного обзора с места водителя, помощь во время парковки. Аккуратное исполнение и детальные настройки.
Комментарии и отзывы DIGMA FreeDrive 114
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