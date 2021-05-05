Обзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркало

Наличие видеорегистратора с традиционным способом крепления на лобовом стекле в теории может повлечь получение штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП. Причиной является ограничение обзорности с места водителя. Разрешенный участок – это зона в районе салонного зеркала. И тут как нельзя актуальными будут модели со скрытой установкой или фиксируемые на зеркале.

DIGMA FreeDrive 114 обзор

Тестируемая сегодня новинка DIGMA FreeDrive 114 относится к недорогому сегменту. Его средняя стоимость составляет 3 490 рублей.

Комплектация

Упаковочная коробка вытянутой формы со светлым оформлением. На обратной стороне технические характеристики. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, крепежные скобы, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Фиксируется видеорегистратор на салонном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Это универсальный способ, позволяющий провести монтаж в автомобилях с разным типом кузова.

Он не ограничивает обзор с места водителя. Не приметен со стороны улицы. Не привлекает внимание сотрудников ГАИ.

Весомым преимуществом также является отсутствие необходимости съема на время длительно парковки. В салоне будут отсутствовать свисающие провода.

Будущему владельцу DIGMA FreeDrive 114 и видеорегистраторов в таком форм-факторе рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающих и интерфейсных кабелей позволяет это сделать.

Разъемы у устройства сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB под питание, вход для внешней камеры и слот для карты памяти microSD.

Лицевая сторона полностью занята зеркальным элементом. Ровный с антибликовым покрытием.

На нижнем торце механические клавиши управления. Для удобства маркировка нанесена на зеркало.

Под зеркалом скрывается 4.3-дюймовый цветной дисплей. Во время движения он не отвлекает. Его можно выключить вручную или через заданный интервал времени.

С помощью экрана можно просматривать изображение с двух камер, переключаясь между ними. Отдельно отметим поддержку вывода парковочной разметки. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.

Настройки

Выносная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

Меню представлено общим списком. Интерфейс DIGMA FreeDrive 114 на русском языке. В меню меняются разрешение съемки и выставить дополнительные параметры.

Тесты

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 114

Оснащен видеорегистартор процессором GP2247E. Разрешение основного потока Full HD. Угол обзора 140 градусов.

Вторая камера DIGMA FreeDrive 114

Итоги DIGMA FreeDrive 114 – двухканальный видеорегистартор в формате накладки на салонное зеркало. Скрытый монтаж, сохранение свободного обзора с места водителя, помощь во время парковки. Аккуратное исполнение и детальные настройки.