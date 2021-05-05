Обзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркало

Тестируемая сегодня новинка DIGMA FreeDrive 114 относится к недорогому сегменту. Его средняя стоимость составляет 3 490 рублей.
DIGMA FreeDrive 114 обзор
КомплектацияУпаковочная коробка вытянутой формы со светлым оформлением. На обратной стороне технические характеристики. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, крепежные скобы, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видФиксируется видеорегистратор на салонном зеркале с помощью двух резиновых скоб. Это универсальный способ, позволяющий провести монтаж в автомобилях с разным типом кузова.
Он не ограничивает обзор с места водителя. Не приметен со стороны улицы. Не привлекает внимание сотрудников ГАИ.
Весомым преимуществом также является отсутствие необходимости съема на время длительно парковки. В салоне будут отсутствовать свисающие провода.
Будущему владельцу DIGMA FreeDrive 114 и видеорегистраторов в таком форм-факторе рекомендуем провести скрытый монтаж под обшивкой. Длина питающих и интерфейсных кабелей позволяет это сделать.
Разъемы у устройства сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB под питание, вход для внешней камеры и слот для карты памяти microSD.
Лицевая сторона полностью занята зеркальным элементом. Ровный с антибликовым покрытием.
На нижнем торце механические клавиши управления. Для удобства маркировка нанесена на зеркало.
Под зеркалом скрывается 4.3-дюймовый цветной дисплей. Во время движения он не отвлекает. Его можно выключить вручную или через заданный интервал времени.
С помощью экрана можно просматривать изображение с двух камер, переключаясь между ними. Отдельно отметим поддержку вывода парковочной разметки. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.
Выносная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле.
Настройки
Меню представлено общим списком. Интерфейс DIGMA FreeDrive 114 на русском языке. В меню меняются разрешение съемки и выставить дополнительные параметры.