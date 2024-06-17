Видеорегистратор с Quad HD и USB-C. Обзор DIGMA FreeDrive 580

Питание подается через разъем USB-C. В комплекте с видеорегистратором идет адаптер питания с запасом по длине кабеля. Владелец сможет организовать аккуратный монтаж, скрытно проведя кабель под обшивкой.
Видеорегистартор ставится в крепеж, подключаясь через разъем коннектор на верхней грани. Соединение плотное с дополнительным фиксатором, при этом его можно будет без риска снять на время длительной парковки.
На стороне водителя 3-дюймовый IPS дисплей, выводимое изображение на который читается под разными углами наклона. Справа ряд сенсорных кнопок, отвечающих за взаимодействие с интерфейсом и управление.
Корпус компактен, выполнен из пластика с внешним матовым покрытием. На лицевую сторону направлен, выступающий объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.
Для записи видео устанавливается карта памяти, DIGMA FreeDrive 580 поддерживает накопители с большим объемом. Используется суперконденсатор, который в отличие от распространённых в видеорегистраторах аккумуляторов не подвержен вздутию и возгоранию.
Доступны варианты разрешения съёмки и длительности роликов. Штамп даты и государственного номера. WDR, ручная экспозиция.
В DIGMA FreeDrive 580 используется процессор GP2178 с 4Мп матрицей. Максимальное разрешение съемки 2304х1296 пикселей.