Видеорегистратор с Quad HD и USB-C. Обзор DIGMA FreeDrive 580

Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 580 поддерживает съемку в Quad HD разрешении с высокой детализацией, технологии улучшенной ночной съемки, оснащен IPS-экраном и датчиком удара. Из особенностей новинки выделяется подача питания через USB-C разъем и возможность установки емкой карты памяти.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, кардридер, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с 3М-скотчем. Она надежно фиксируется и не падает при эксплуатации зимой и в летом. При этом использование шарнира дает возможность поворачивать на 360 градусов, а ее габариты свободно помещаются в верхней зоне лобового стекла в районе салонного зеркала.

Питание подается через разъем USB-C. В комплекте с видеорегистратором идет адаптер питания с запасом по длине кабеля. Владелец сможет организовать аккуратный монтаж, скрытно проведя кабель под обшивкой.

Видеорегистартор ставится в крепеж, подключаясь через разъем коннектор на верхней грани. Соединение плотное с дополнительным фиксатором, при этом его можно будет без риска снять на время длительной парковки.

На стороне водителя 3-дюймовый IPS дисплей, выводимое изображение на который читается под разными углами наклона. Справа ряд сенсорных кнопок, отвечающих за взаимодействие с интерфейсом и управление.

Корпус компактен, выполнен из пластика с внешним матовым покрытием. На лицевую сторону направлен, выступающий объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.

Настройки

Для записи видео устанавливается карта памяти, DIGMA FreeDrive 580 поддерживает накопители с большим объемом. Используется суперконденсатор, который в отличие от распространённых в видеорегистраторах аккумуляторов не подвержен вздутию и возгоранию.Интерфейс по умолчанию на русском языке. Опции настроек распределены по двум вкладкам, это системные и те что отвечают за ключевые параметры видеосъемки и работы датчиков.

Доступны варианты разрешения съёмки и длительности роликов. Штамп даты и государственного номера. WDR, ручная экспозиция.

Тесты

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 580

Итоги

В DIGMA FreeDrive 580 используется процессор GP2178 с 4Мп матрицей. Максимальное разрешение съемки 2304х1296 пикселей.DIGMA FreeDrive 580 – видеорегистратор с высоким качеством снимаемого видео, надежным поворотным креплением и суперконденсатором, поддерживающий емкие карты памяти и штамп номера автомобиля.